Galatasaray ve Fenerbahçe Yabancı Sınırı Sebebiyle Karşı Karşıya Geldi

t24 de bu konuyla ilgili yaptığı çalışmada kulüplerin yabancı isimleriyle ilgili bir liste yayınladı.

Kulüplerin mevcut sözleşmeli yabancı futbolcu sayıları ve yaş gruplarına göre dağılımı şu şekilde:

Fenerbahçe (23 yabancı)

Yaş sınırı kapsamı dışında bulunan futbolcular (17): Santana Ederson, Dominik Livakovic, Nelseon Semedo, Milan Skriniar, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Nathan Ake, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Fred, Marco Asensio, Anderson Talisca, Mason Greenwood, Anthony Musaba ve Vedat Muriqi.

2003 ve sonrası doğumlu futbolcular (6): Ognjen Mimovic, Archie Brown, Omar Fayed, Amara Diouf, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif.

Beşiktaş (17 yabancı)

Yaş sınırı kapsamı dışında bulunan futbolcular (14): Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Wilfred Ndidi, Moatasem Al-Musrati, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Joao Mario, Leandro Trossard, Vaclav Cerny, Milot Rashica ve Hyeon-gyu Oh.

2003 ve sonrası doğumlu futbolcular (3): Kassoum Ouattara, Elan Ricardo ve Junior Olaitan.

Trabzonspor (15 yabancı)

Yaş sınırı kapsamı dışında bulunan futbolcular (11): Andre Onana, Stefan Savic, Sidny Lopes Cabral, John Lundstram, Benjamin Bouchouari, Batista Mendy, Tim Jabol Folcarelli, Ruslan Malinovskyi, Ernest Muci, Denis Draguş ve Paul Onuachu.

2003 ve sonrası doğumlu futbolcular (4): Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Arseniy Batagov ve Noah Saviolo.

Galatasaray (13 yabancı)

Yaş sınırı kapsamı dışında bulunan futbolcular (10): Wilfried Singo, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Victor Osimhen.

2003 ve sonrası doğumlu futbolcular (3): Elias Jelert, Lesley Ogochukwu ve Renato Nhaga.