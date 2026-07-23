Galatasaray ve Fenerbahçe Yabancı Sınırı Sebebiyle Karşı Karşıya Geldi
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Fenerbahçe, yabancı oyuncu kuralında değişiklik yapılması için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim, mevcut 10+4 yabancı kuralının 12+2 olarak revize edilmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunacak.
Öte yandan Galatasaray cephesi ise sezon öncesinde yürürlükte bulunan 10+4 yabancı oyuncu kuralının transfer dönemi devam ederken değiştirilmesine sıcak bakmıyor. İki kulübün yabancı kuralı konusunda farklı görüşlere sahip olduğu belirtildi.
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Yabancı sınırı Icardi ile yolların ayrılmasına neden oldu.
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İsmail Kartal kuralın değişebileceğini iddia etmişti.
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Kurala en hazır takım Galatasaray
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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