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Galatasaray ve Fenerbahçe Yabancı Sınırı Sebebiyle Karşı Karşıya Geldi

Galatasaray ve Fenerbahçe Yabancı Sınırı Sebebiyle Karşı Karşıya Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2026 - 18:00
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Fenerbahçe, yabancı oyuncu kuralında değişiklik yapılması için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim, mevcut 10+4 yabancı kuralının 12+2 olarak revize edilmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunacak.

Öte yandan Galatasaray cephesi ise sezon öncesinde yürürlükte bulunan 10+4 yabancı oyuncu kuralının transfer dönemi devam ederken değiştirilmesine sıcak bakmıyor. İki kulübün yabancı kuralı konusunda farklı görüşlere sahip olduğu belirtildi.

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Yabancı sınırı Icardi ile yolların ayrılmasına neden oldu.

Yabancı sınırı Icardi ile yolların ayrılmasına neden oldu.

Galatasaray yönetiminin, Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası kadro planlamasını mevcut yabancı oyuncu kuralına göre yaptığı gerekçesiyle, sezon içinde düzenlemenin değiştirilmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekip ise 23 yaş altı yabancı oyuncu transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 1-0 kazanılan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada yabancı oyuncu kuralına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

İsmail Kartal kuralın değişebileceğini iddia etmişti.

İsmail Kartal kuralın değişebileceğini iddia etmişti.

İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçı sonrası şu ifadeleri kullanmıştı: 

'Belki yabancı kuralı değişebilir. 12+2 olabilir. 14-15 kulüp kuralın değişmesini istiyor. Biz bu şartlarda yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu normal değil. Kuralın değişmesi lazım. Hesaplıyoruz. Karar almak çok zor. İnşallah bu kural değişir.'

Mevcut kural ne diyor?

Mevcut kural ne diyor?

İsmail Kartal, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Belki yabancı kuralı değişebilir. 12+2 olabilir. 14-15 kulüp bu düzenlemenin değişmesini istiyor. Mevcut şartlarda yabancı ülkelere hizmet etmiş oluyoruz. Bu normal değil. Kuralın değişmesi gerekiyor. Bu nedenle karar almakta zorlanıyoruz. İnşallah bu kural değişir.' ifadelerini kullandı.

Kurala en hazır takım Galatasaray

Kurala en hazır takım Galatasaray

t24 de bu konuyla ilgili yaptığı çalışmada kulüplerin yabancı isimleriyle ilgili bir liste yayınladı. 

Kulüplerin mevcut sözleşmeli yabancı futbolcu sayıları ve yaş gruplarına göre dağılımı şu şekilde:

Fenerbahçe (23 yabancı)

Yaş sınırı kapsamı dışında bulunan futbolcular (17): Santana Ederson, Dominik Livakovic, Nelseon Semedo, Milan Skriniar, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Nathan Ake, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Fred, Marco Asensio, Anderson Talisca, Mason Greenwood, Anthony Musaba ve Vedat Muriqi.

2003 ve sonrası doğumlu futbolcular (6): Ognjen Mimovic, Archie Brown, Omar Fayed, Amara Diouf, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif.

Beşiktaş (17 yabancı)

Yaş sınırı kapsamı dışında bulunan futbolcular (14): Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Wilfred Ndidi, Moatasem Al-Musrati, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Joao Mario, Leandro Trossard, Vaclav Cerny, Milot Rashica ve Hyeon-gyu Oh.

2003 ve sonrası doğumlu futbolcular (3): Kassoum Ouattara, Elan Ricardo ve Junior Olaitan.

Trabzonspor (15 yabancı)

Yaş sınırı kapsamı dışında bulunan futbolcular (11): Andre Onana, Stefan Savic, Sidny Lopes Cabral, John Lundstram, Benjamin Bouchouari, Batista Mendy, Tim Jabol Folcarelli, Ruslan Malinovskyi, Ernest Muci, Denis Draguş ve Paul Onuachu.

2003 ve sonrası doğumlu futbolcular (4): Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Arseniy Batagov ve Noah Saviolo.

Galatasaray (13 yabancı)

Yaş sınırı kapsamı dışında bulunan futbolcular (10): Wilfried Singo, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Victor Osimhen.

2003 ve sonrası doğumlu futbolcular (3): Elias Jelert, Lesley Ogochukwu ve Renato Nhaga.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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