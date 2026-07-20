Dünya Kupası Finalinin Seremonisinde Arjantinli Futbolcu Romero, Trump'ın Elini Sıkmadı

Arjantinli futbolcular, Dünya Kupası finalinin ardından düzenlenen törende gümüş madalyalarını almak için tek tek sahneye çıktı. Televizyon yayınlarına yansıyan görüntülerde Cristian 'Cuti' Romero, madalyasını FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan alarak kendisini selamladı.

Ancak Romero, protokol sırasında ilerlerken ABD Başkanı Donald Trump'ın önünde durmadı. Trump'ın tokalaşmak için elini uzattığı görülmesine rağmen Arjantinli savunmacı yoluna devam etti. Romero'nun, hemen ardından bulunan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u ise selamladığı görüldü.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre benzer bir tavır sergileyen Lisandro Martinez de Trump'la tokalaşmadı. Martinez'in, madalyasını aldıktan sonra ABD Başkanı'nı selamlamadan protokoldeki diğer isimlere yöneldiği belirtildi. Arjantin kafilesindeki diğer futbolcuların büyük bölümünün ise törendeki yetkililerle tokalaştığı aktarıldı.