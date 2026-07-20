Dünya Kupası Finalinin Seremonisinde Arjantinli Futbolcu Romero, Trump'ın Elini Sıkmadı
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Arjantinli savunmacı Cristian 'Cuti' Romero, İspanya'ya 1-0 kaybettikleri 2026 Dünya Kupası finalinin ardından düzenlenen madalya töreninde dikkat çeken bir harekete imza attı. Gümüş madalyasını alırken ABD Başkanı Donald Trump'ı selamlamayan Romero'nun tavrı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Kameralara yansıyan görüntüler milyonlarca kez izlenirken, Romero'nun bu davranışı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından destek ve övgü mesajlarıyla karşılandı.
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Romero'nun Trump'ı es geçtiği anlar sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
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Lisandro Martinez de elini sıkmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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