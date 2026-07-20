article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Dünya Kupası Finalinin Seremonisinde Arjantinli Futbolcu Romero, Trump'ın Elini Sıkmadı

etiket Dünya Kupası Finalinin Seremonisinde Arjantinli Futbolcu Romero, Trump'ın Elini Sıkmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2026 - 20:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Arjantinli savunmacı Cristian 'Cuti' Romero, İspanya'ya 1-0 kaybettikleri 2026 Dünya Kupası finalinin ardından düzenlenen madalya töreninde dikkat çeken bir harekete imza attı. Gümüş madalyasını alırken ABD Başkanı Donald Trump'ı selamlamayan Romero'nun tavrı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kameralara yansıyan görüntüler milyonlarca kez izlenirken, Romero'nun bu davranışı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından destek ve övgü mesajlarıyla karşılandı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Romero'nun Trump'ı es geçtiği anlar sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Lisandro Martinez de elini sıkmadı.

Lisandro Martinez de elini sıkmadı.

Arjantinli futbolcular, Dünya Kupası finalinin ardından düzenlenen törende gümüş madalyalarını almak için tek tek sahneye çıktı. Televizyon yayınlarına yansıyan görüntülerde Cristian 'Cuti' Romero, madalyasını FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan alarak kendisini selamladı.

Ancak Romero, protokol sırasında ilerlerken ABD Başkanı Donald Trump'ın önünde durmadı. Trump'ın tokalaşmak için elini uzattığı görülmesine rağmen Arjantinli savunmacı yoluna devam etti. Romero'nun, hemen ardından bulunan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u ise selamladığı görüldü.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre benzer bir tavır sergileyen Lisandro Martinez de Trump'la tokalaşmadı. Martinez'in, madalyasını aldıktan sonra ABD Başkanı'nı selamlamadan protokoldeki diğer isimlere yöneldiği belirtildi. Arjantin kafilesindeki diğer futbolcuların büyük bölümünün ise törendeki yetkililerle tokalaştığı aktarıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın