Dünya Kupası'nda 48 Takımın Sıralaması Belli Oldu: Türkiye Son Sıralarda Yer Aldı
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın tamamlanmasıyla birlikte turnuvanın nihai sıralaması da netleşti. Finalde Arjantin'i mağlup eden İspanya, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşarak kupayı müzesine götürdü.
Finalde kaybeden Arjantin turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, üçüncülük maçında Fransa'yı mağlup eden İngiltere bronz madalyanın sahibi oldu. Fransa ise organizasyonu dördüncü sırada bitirdi.
Diğer takımların sıralaması da netleşti.
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Almanya ilk 16'nın dışında kaldı.
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Türkiye 35. sırada kaldı.
Sıralamanın tamamı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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