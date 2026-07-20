Dünya Kupası'nda 48 Takımın Sıralaması Belli Oldu: Türkiye Son Sıralarda Yer Aldı

Turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden Norveç beşinci sırayı alırken, Belçika altıncı oldu. Çeyrek finale kadar yükselen Fas ile İsviçre ise organizasyonu yedinciliği paylaşarak tamamladı. Ev sahibi ülkelerden Meksika dokuzuncu, Kolombiya ise onuncu sırada yer aldı.

Beklentilerin gerisinde kalan Brezilya turnuvayı 11. basamakta tamamlarken, ABD 12., Portekiz 13. ve bir diğer ev sahibi Kanada 14. sırada kendine yer buldu. Son 16 turunda Paraguay'a elenen Almanya 18. sırada kalırken, aynı turda Fas'a veda eden Hollanda ise turnuvayı 17. sırada tamamladı.