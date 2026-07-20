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Dünya Kupası'nda 48 Takımın Sıralaması Belli Oldu: Türkiye Son Sıralarda Yer Aldı

etiket Dünya Kupası'nda 48 Takımın Sıralaması Belli Oldu: Türkiye Son Sıralarda Yer Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2026 - 17:44
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın tamamlanmasıyla birlikte turnuvanın nihai sıralaması da netleşti. Finalde Arjantin'i mağlup eden İspanya, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşarak kupayı müzesine götürdü.

Finalde kaybeden Arjantin turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, üçüncülük maçında Fransa'yı mağlup eden İngiltere bronz madalyanın sahibi oldu. Fransa ise organizasyonu dördüncü sırada bitirdi.

Diğer takımların sıralaması da netleşti.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Almanya ilk 16'nın dışında kaldı.

Almanya ilk 16'nın dışında kaldı.

Turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden Norveç beşinci sırayı alırken, Belçika altıncı oldu. Çeyrek finale kadar yükselen Fas ile İsviçre ise organizasyonu yedinciliği paylaşarak tamamladı. Ev sahibi ülkelerden Meksika dokuzuncu, Kolombiya ise onuncu sırada yer aldı.

Beklentilerin gerisinde kalan Brezilya turnuvayı 11. basamakta tamamlarken, ABD 12., Portekiz 13. ve bir diğer ev sahibi Kanada 14. sırada kendine yer buldu. Son 16 turunda Paraguay'a elenen Almanya 18. sırada kalırken, aynı turda Fas'a veda eden Hollanda ise turnuvayı 17. sırada tamamladı.

Türkiye 35. sırada kaldı.

Türkiye 35. sırada kaldı.

Türkiye, 48 takımın mücadele ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası'nı 35. sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, genel sıralamada İskoçya ve Uruguay'ı geride bırakırken, Güney Kore'nin hemen arkasında yer aldı.

Turnuvanın alt sıralarında ise 1 puan toplayan Katar 41. sırayı aldı. Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden Curaçao 42. basamakta yer alırken, puan alamayan Panama 43., Ürdün 44., Haiti 45., Özbekistan 46., Tunus 47. ve Irak ise 48. sırada organizasyona veda etti.

Sıralamanın tamamı şu şekilde:

Sıralamanın tamamı şu şekilde:

1. İspanya

2. Arjantin

3. İngiltere

4. Fransa

5. Norveç

6. Belçika

7. Fas

8. İsviçre

9. Meksika

10. Kolombiya

11. Brezilya

12. Amerika Birleşik Devletleri

13. Portekiz

14. Kanada

15. Mısır

16. Paraguay

17. Hollanda

18. Almanya

19. Fildişi Sahili

20. Hırvatistan

21. Japonya

22. Avustralya

23. Kongo Demokratik Cumhuriyeti

24. Gana

25. Ekvador

26. Güney Afrika

27. İsveç

28. Avusturya

29. Bosna Hersek

30. Cezayir

31. Senegal

32. Yeşil Burun Adaları

33. İran

34. Güney Kore

35. Türkiye

36. İskoçya

37. Uruguay

38. Suudi Arabistan

39. Çek Cumhuriyeti

40. Yeni Zelanda

41. Katar

42. Curaçao

43. Panama

44. Ürdün

45. Haiti

46. Özbekistan

47. Tunus

48. Irak

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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