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Tüm Dünyanın İzleyebildiği Devre Arası Şovu Türkiye'de İzlenemedi: TRT'ye Tepkiler Var

Tüm Dünyanın İzleyebildiği Devre Arası Şovu Türkiye'de İzlenemedi: TRT'ye Tepkiler Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2026 - 00:07
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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelirken, TRT'nin devre arasında final organizasyonu kapsamında düzenlenen yıldızlar geçidini ekrana getirmemesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS üyelerinin sahne aldığı gösteri yerine reklam kuşağı ile stüdyo yorumlarının yayınlanması, birçok izleyicinin tepkisini çekti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, finalin en çok konuşulan anlarından biri olan devre arası şovunun yayınlanmaması eleştiri konusu oldu.

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Reklam ve TRT yorumcularınız izledik.

Reklam ve TRT yorumcularınız izledik.

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelirken, karşılaşmanın Türkiye yayıncısı TRT'nin devre arası yayını sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

FIFA'nın Dünya Kupası finalinde ilk kez düzenlediği devre arası gösterisinde Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS gibi dünyaca ünlü isimler sahne aldı.

Ancak TRT, devre arasında bu gösteriyi ekranlara taşımak yerine reklam kuşağına ve stüdyodaki ilk yarı değerlendirmelerine yer verdi. Bu nedenle Türkiye'deki futbolseverler, finalin devre arası şovunu canlı olarak izleyemedi.

Bu canlı yayın tercihi sosyal medyada eleştirildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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