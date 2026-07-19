Tüm Dünyanın İzleyebildiği Devre Arası Şovu Türkiye'de İzlenemedi: TRT'ye Tepkiler Var
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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelirken, TRT'nin devre arasında final organizasyonu kapsamında düzenlenen yıldızlar geçidini ekrana getirmemesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS üyelerinin sahne aldığı gösteri yerine reklam kuşağı ile stüdyo yorumlarının yayınlanması, birçok izleyicinin tepkisini çekti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, finalin en çok konuşulan anlarından biri olan devre arası şovunun yayınlanmaması eleştiri konusu oldu.
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Reklam ve TRT yorumcularınız izledik.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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