Tüm Dünyanın İzleyebildiği Devre Arası Şovu Türkiye'de İzlenemedi: TRT'ye Tepkiler Var

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelirken, karşılaşmanın Türkiye yayıncısı TRT'nin devre arası yayını sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

FIFA'nın Dünya Kupası finalinde ilk kez düzenlediği devre arası gösterisinde Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS gibi dünyaca ünlü isimler sahne aldı.

Ancak TRT, devre arasında bu gösteriyi ekranlara taşımak yerine reklam kuşağına ve stüdyodaki ilk yarı değerlendirmelerine yer verdi. Bu nedenle Türkiye'deki futbolseverler, finalin devre arası şovunu canlı olarak izleyemedi.

Bu canlı yayın tercihi sosyal medyada eleştirildi.