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İsmail Yüksek'in Geniş Katılımlı Düğününde Hem Konuklar Hem de Konuklara Sunulan Menü Konuşuldu

İsmail Yüksek'in Geniş Katılımlı Düğününde Hem Konuklar Hem de Konuklara Sunulan Menü Konuşuldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2026 - 18:09
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İsmail Yüksek ile Esen Matraş, bugün İstanbul'da gerçekleşen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Çiftin bu anlamlı gününde futbolcunun kulüp arkadaşları, yakın çevresi ve aileleri de onlara eşlik etti.

Nikahta şahitlik görevini Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün eski başkanı Ali Koç, eski bakan ve AK Parti Milletvekili Faruk Çelik ile iş insanı Ziya Eren üstlendi.

Düğüne ait kareler ve paylaşılan menü sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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Misafirler arasında yeni transferler de vardı.

Misafirler arasında yeni transferler de vardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve ekibi de düğüne katılırken, takım arkadaşları Yüksek'i bu özel günde yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Nathan Aké ve Mason Greenwood da düğünde boy gösteren isimler arasındaydı.

Çiftin ailelerinin ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı törene, İsmail Yüksek'in A Milli Takım'dan dostları Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı da eşlik etti.

Sosyal medyada düğün menüsü de çok konuşuldu.

Sosyal medyada düğün menüsü de çok konuşuldu.

İsmail Yüksek'in düğününden paylaşılan yemek menüsü de düğüne dair en çok konuşulan konuların başında geldi. İşte o menü: 

Başlangıç:

  • Vişneli Yaprak Sarma

  • Zeytinyağlı Enginar

  • İmam Bayıldı

  • Marine Karides

  • Gerek Tavuğu

  • Torik Lakerda

  • Humus

  • Beyaz Peynir

  • Muhammara

  • Havuç Tarator

Ara Sıcak:

  • Mozzarella Tart

  • Mozzarella Peyniri, Konfi Domates, Taze Fesleğen, Köz Biber ve Pesto Sos

Ana Yemek:

  • Dana Pala

  • Hardallı Taze Baharatlı Buğday Lapası

  • Kuşkonmaz, Konfi, Kiraz Domates

  • Mozzarella Peyniri, Konfi Domates

Tatlı:

  • Panna Cotta Çilekli Dondurma İle

  • Düğün Pastası

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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