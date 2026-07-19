İsmail Yüksek'in Geniş Katılımlı Düğününde Hem Konuklar Hem de Konuklara Sunulan Menü Konuşuldu
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İsmail Yüksek ile Esen Matraş, bugün İstanbul'da gerçekleşen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi.
Çiftin bu anlamlı gününde futbolcunun kulüp arkadaşları, yakın çevresi ve aileleri de onlara eşlik etti.
Nikahta şahitlik görevini Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün eski başkanı Ali Koç, eski bakan ve AK Parti Milletvekili Faruk Çelik ile iş insanı Ziya Eren üstlendi.
Düğüne ait kareler ve paylaşılan menü sosyal medyada gündem olmayı başardı.
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Misafirler arasında yeni transferler de vardı.
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Sosyal medyada düğün menüsü de çok konuşuldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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