İsmail Yüksek'in Geniş Katılımlı Düğününde Hem Konuklar Hem de Konuklara Sunulan Menü Konuşuldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve ekibi de düğüne katılırken, takım arkadaşları Yüksek'i bu özel günde yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Nathan Aké ve Mason Greenwood da düğünde boy gösteren isimler arasındaydı.

Çiftin ailelerinin ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı törene, İsmail Yüksek'in A Milli Takım'dan dostları Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı da eşlik etti.