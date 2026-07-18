Bulgaristan'da Ligin Açılış Haftasında Atılan Gol Yine Dedikodulara Yola Açtı: Şike mi Hata mı?
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Balkan ülkelerinde sezon açılmaya başladı. Sırbistan, Bulgaristan gibi ülkelerde ilk haftalar ilginç maçlara sahne olurken Bulgaristan 1. Ligi'ndeki bir maç futbol dünyasının gündemine oturdu.
Atılan gol basit bir hata mı yoksa planlanmış bir 'şike' mi diye soruları akıllara getirdi.
Spartak Varna-CSKA 1948 maçı önümüzdeki günlerde de konuşulacağa benziyor.
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Atılan gol sosyal medyada sıkça paylaşılmaya başlandı.
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Maç berabere bitti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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