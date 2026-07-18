Donald Trump'tan Futbolda Dair İnciler Geldi: "Messi'nin Ne Yaptığını Kimse Fark Etmedi"
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ABD Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin'in karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Harry Kane hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Trump, yarı finalde turnuvaya veda eden İngiltere'nin teknik direktörü Thomas Tuchel'i ise yanlış taktik tercihleri nedeniyle eleştirdi.
New York'ta gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Trump, futbola duyduğu ilgiyi dile getirirken, Arjantin'in yarı finalde İngiltere'yi mağlup ettiği karşılaşmada Lionel Messi'nin ortaya koyduğu performanstan büyük etkilendiğini söyledi.
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Messi'nin hareketini sadece kendisini fark ettiğini iddia etti.
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Tuchel'in Kane kararını eleştirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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