article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Donald Trump'tan Futbolda Dair İnciler Geldi: "Messi'nin Ne Yaptığını Kimse Fark Etmedi"

etiket Donald Trump'tan Futbolda Dair İnciler Geldi: "Messi'nin Ne Yaptığını Kimse Fark Etmedi"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.07.2026 - 17:36
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin'in karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Harry Kane hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Trump, yarı finalde turnuvaya veda eden İngiltere'nin teknik direktörü Thomas Tuchel'i ise yanlış taktik tercihleri nedeniyle eleştirdi.

New York'ta gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Trump, futbola duyduğu ilgiyi dile getirirken, Arjantin'in yarı finalde İngiltere'yi mağlup ettiği karşılaşmada Lionel Messi'nin ortaya koyduğu performanstan büyük etkilendiğini söyledi.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
01 Gün
:
05 Saat
:
47 Dakika
:
13 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Messi'nin hareketini sadece kendisini fark ettiğini iddia etti.

Messi'nin hareketini sadece kendisini fark ettiğini iddia etti.

New York'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Donald Trump, futbola olan ilgisini dile getirirken Arjantin'in yarı finalde İngiltere'yi elediği karşılaşmada Lionel Messi'nin sergilediği performana hayran kaldığını söyledi. Messi'nin Enzo Fernandez'e yaptığı asiste özel bir parantez açan Trump, bu pası 'mükemmelliğe çeyrek inç kadar yakın' sözleriyle değerlendirdi.

'Spordan anlarım. Futboldan biraz anlarım, ama Messi’yi izledim ve üzerinde sıkı bir markaj vardı… Sağ tarafta duruyordu. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Kimse bundan bahsetmedi. Ben fark ettim. Messi’nin yaptığı o pası izledim.

Harika bir oyuncu tarafından sıkı bir şekilde markaj altındaydı, sonra sağa doğru hareket etti ve diğer oyuncu orada öylece duruyordu. Topa vurdu. Bence mükemmelliğe çeyrek inç kadar yakındı. Ve maç da o anda bitti. Muhteşemdi'

Tuchel'in Kane kararını eleştirdi.

Tuchel'in Kane kararını eleştirdi.

Donald Trump, açıklamalarında Cristiano Ronaldo ve Harry Kane hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı. Portekizli yıldız ile İngiliz golcünün doğuştan gelen özel bir yeteneğe sahip olduğunu belirten Trump, Ronaldo'yu yıllar içinde tanıdığını ve onu 'harika bir adam ve oyuncu' olarak gördüğünü söyledi. ABD Başkanı, İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in Harry Kane tercihini ise eleştirdi.

'İngiltere’de birlikte golf oynadığım harika bir oyuncu var, bunu biliyorsunuz, değil mi? Harry Kane, gerçekten muhteşem bir oyuncu. Onu defans oyuncusu olarak oynatmakla belki de bir hata yaptılar. Öne geçtiler ve en iyi oyuncularını alıp onu defansa koydular'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın