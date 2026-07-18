Donald Trump'tan Futbolda Dair İnciler Geldi: "Messi'nin Ne Yaptığını Kimse Fark Etmedi"

New York'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Donald Trump, futbola olan ilgisini dile getirirken Arjantin'in yarı finalde İngiltere'yi elediği karşılaşmada Lionel Messi'nin sergilediği performana hayran kaldığını söyledi. Messi'nin Enzo Fernandez'e yaptığı asiste özel bir parantez açan Trump, bu pası 'mükemmelliğe çeyrek inç kadar yakın' sözleriyle değerlendirdi.

'Spordan anlarım. Futboldan biraz anlarım, ama Messi’yi izledim ve üzerinde sıkı bir markaj vardı… Sağ tarafta duruyordu. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Kimse bundan bahsetmedi. Ben fark ettim. Messi’nin yaptığı o pası izledim.

Harika bir oyuncu tarafından sıkı bir şekilde markaj altındaydı, sonra sağa doğru hareket etti ve diğer oyuncu orada öylece duruyordu. Topa vurdu. Bence mükemmelliğe çeyrek inç kadar yakındı. Ve maç da o anda bitti. Muhteşemdi'