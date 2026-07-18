article/comments
article/share
Haberler
Test
Messi'nin Savunmacıları Sıraya Dizdiği Gibi Kaç Kişiyi Geçebilirsin? Çalımla ve Kazan!

etiket Messi'nin Savunmacıları Sıraya Dizdiği Gibi Kaç Kişiyi Geçebilirsin? Çalımla ve Kazan!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.07.2026 - 16:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen Messi rüzgarı şimdi Onedio Oyun'da! 

Messi'nin savunmacıları sıraya dizdiği gibi sen de rakiplerini geçebilir misin? Çalımladıkça puan kazandığın ANKARA MESSİ oyunu şimdi sizlerle...

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
01 Gün
:
05 Saat
:
49 Dakika
:
19 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA

Onedio'nun diğer oyunları için tıklayın!

Onedio'nun diğer oyunları için tıklayın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın