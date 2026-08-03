Günün Fırsatı: Hawk Chair Fame Silver Kumaş Oyuncu Koltuğu İndirimde!

Hawk Fame Silver, gücünü yüksek taşıma kapasitesine sahip sağlam çelik iç iskeletinden alıyor. Yüksek yoğunluklu dökme sünger dolgusu uzun yıllar çökme yapmadan ilk günkü formunu koruyor. Zamansız gri rengi ve minimalist tasarımı ise sadece oyuncu odalarına değil, modern ofis ve çalışma ortamlarına da mükemmel bir şıklık katıyor.

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