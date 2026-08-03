article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Günün Fırsatı: Hawk Chair Fame Silver Kumaş Oyuncu Koltuğu İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Hawk Chair Fame Silver Kumaş Oyuncu Koltuğu İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
03.08.2026 - 17:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Masa başında saatlerce çalışanların, oyun tutkunlarının ve sırt ağrılarından şikayetçi olanların ilk tercihlerinden biri olan Hawk Chair, en sevilen serilerinden biriyle karşınızda! İkonik gri tonları ve kumaş dokusuyla öne çıkan Hawk Gaming Chair Fame Silver, Amazon’un kaçırılmayacak fırsatlarıyla şimdi indirimli fiyattan satışta.

Hem çalışma alanınıza estetik bir hava katacak hem de postürünüzü destekleyecek bu ergonomik oyuncu koltuğunun öne çıkan özelliklerine birlikte göz atalım.

Bu içerik 03.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Terletmeyen Yüksek Kaliteli Kumaş Dokusu

Terletmeyen Yüksek Kaliteli Kumaş Dokusu

Suni deri koltukların yaz aylarında yaşattığı terleme ve soyulma problemlerini unutun! Hawk Fame Silver, yüksek kaliteli ve nefes alabilir özel kumaş kaplamasıyla uzun saatler otursanız bile terleme yapmaz. Yumuşak dokusu ve terletmeyen yapısı sayesinde dört mevsim boyunca maksimum konfor sunarken, aşınmalara karşı ekstra dayanıklılık sağlıyor.

Ergonomik Tasarım ve Kişiselleştirilebilir Destekler

Ergonomik Tasarım ve Kişiselleştirilebilir Destekler

Sağlıklı bir oturma pozisyonu için ihtiyacınız olan her şey düşünülmüş. Bel ve boyun bölgesini destekleyen özel süngerli pedleri sayesinde bel boşluğunuzu tam dolduruyor ve duruş bozukluklarının önüne geçiyor. Tamamen kişiselleştirilebilir yapısı sayesinde kolçak yüksekliğini, sırt yatma açısını ve koltuk boyunu vücut yapınıza en uygun şekilde kolayca ayarlayabilirsiniz.

Dayanıklı İskelet Yapısı

Dayanıklı İskelet Yapısı

Hawk Fame Silver, gücünü yüksek taşıma kapasitesine sahip sağlam çelik iç iskeletinden alıyor. Yüksek yoğunluklu dökme sünger dolgusu uzun yıllar çökme yapmadan ilk günkü formunu koruyor. Zamansız gri rengi ve minimalist tasarımı ise sadece oyuncu odalarına değil, modern ofis ve çalışma ortamlarına da mükemmel bir şıklık katıyor.

Masa başı konforunuzu bir üst seviyeye taşımak ve vücudunuza hak ettiği rahatlığı sunmak istiyorsanız bu indirimi kaçırmayın!

Hawk Gaming Chair Fame Silver Kumaş Oyuncu Koltuğu’nu Amazon güvencesiyle indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın