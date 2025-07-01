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Günlük İhtiyaçlarınızı Tamamlayacak Ürünlerde Süper İndirim Günleri Başladı!

etiket Günlük İhtiyaçlarınızı Tamamlayacak Ürünlerde Süper İndirim Günleri Başladı!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
01.07.2025 - 15:04

Markete gitmeden önce internet üzerinden ürün fiyatlarını araştırıyorsanız ve hatta çoğu zaman online alışveriş yapıyorsanız, bu fırsat tam size göre! İnternet üzerinden alışveriş yapmanın rahatlığını ve zaman tasarrufunun keyfini yaşarken, uygun fiyata alışveriş yapmanın da tadını çıkarmanızı sağlayacak ''Süper İndirim Günleri'' başladı.

Bu içerik 01.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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01.07.2025 tarihinde başlayan ''Süper İndirim Günleri'' günlük ihtiyaçlarınızı uygun fiyata almak için özel bir indirim sunuyor.

01.07.2025 tarihinde başlayan ''Süper İndirim Günleri'' günlük ihtiyaçlarınızı uygun fiyata almak için özel bir indirim sunuyor.

Temizlik malzemelerinden tutun gıda ürünlerine ve hatta evcil hayvan ürünlerine kadar yüzlerce üründe geçerli 'Süper İndirim Günleri', Amazon Prime üyelerine özel %5 indirime ek kampanya dahilinde 600 TL'ye sepette toplam %20 indirim fırsatı sunuluyor.

Prime üyesi olduktan sonra temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine yüzlerce üründe geçerli olan ürünleri sepetinize eklemeye başlayabilirsiniz.

Prime üyesi olduktan sonra temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine yüzlerce üründe geçerli olan ürünleri sepetinize eklemeye başlayabilirsiniz.

Market alışverişini uyguna getirmek isteyenlerin merakla beklediği Süper İndirim Günleri'ne özel %5 indirime ek 600 TL'ye %20 indirim fırsatı burada sizi bekliyor.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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