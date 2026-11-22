Bizde "Tamam" Anlamına Gelen El Hareketi Brezilya'da Hakaret Sayılıyor
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Başparmak ile işaret parmağını birleştirip halka yaptığımız el hareketi, bizde ve İngilizce konuşulan ülkelerde 'tamam' ya da 'harika' anlamına geliyor. Aynı hareket Brezilya'da ise kaba bir hakaret olarak görülüyor. 1950'lerde Rio de Janeiro'da kalabalığa bu işareti yapan Richard Nixon, yuhalanmıştı. Masum sandığımız pek çok el hareketi, başka bir ülkede bambaşka bir anlam taşıyabiliyor.
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