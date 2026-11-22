Başparmağı yukarı kaldırmak birçok ülkede onay ya da beğeni anlamına geliyor. Bangladeş'te ise aynı hareket bir hakaret olarak görülüyor.

Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde de başparmak yukarı işareti son derece saldırgan kabul ediliyor.

Avuç içi kendine dönük şekilde yapılan V işareti ise İngiltere, Avustralya ve Güney Afrika'da hakaret anlamı taşıyor. Avuç içi dışarı bakarken masum olan işaret, el ters çevrildiğinde karşıdakini aşağılamak anlamına geliyor.