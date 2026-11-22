Matador Network'ün derlemesinde hareketin Türkiye'de ve Slav ülkelerinde açıkça saldırgan ve kaba kabul edildiği anlatılıyor. Hareket bu ülkelerde ağır bir küfürün ya da 'canın cehenneme' demenin yerine geçiyor.

Hareketin cinsel bir çağrışımı var. İtalyancada incir anlamına gelen 'fica' kelimesi argoda kadın cinsel organı için kullanılıyor.

Hareketin bu anlamının Antik Roma'ya dayandığı söyleniyor. İncir adı da buradan geliyor.