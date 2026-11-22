"Nah" Hareketi Bize Özgü Değil: Başka Ülkelerde Ne Anlama Geliyor?
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Türkiye'de öfkeyle ya da alayla yapılan nah hareketi aslında yalnızca bize ait değil. İngilizcede 'the fig', yani incir diye bilinen hareket Slav ülkelerinde de son derece kaba sayılıyor. Anlamının Antik Roma'ya kadar uzandığı söyleniyor. Bazı ülkelerde ise aynı el hareketi bambaşka anlamlara geliyor.
İncir adı verilen hareketin anlamı Antik Roma'ya uzanıyor
Amerika'da çocuk oyunu olan hareket Nikaragua'da küfür sayılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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