Geçmişte Kore'de ölen kişilerin isimleri aile kütüğüne kırmızı mürekkeple işleniyordu. Kırmızıyla yazılmış bir isim, o kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyordu. Kişi yaşıyorsa da ona kötülük ya da ölüm dilendiği anlamına geliyordu.

Uygulama artık sürmese de pek çok Koreli, birinin adını kırmızı mürekkeple yazmayı hala çok kaba buluyor.

Ölümle ilişkilendirilen bir başka inanç da 4 sayısıyla ilgili. Çincede dört kelimesi ölüm kelimesine benziyor, Çinceden gelen Korece sayılarda da durum aynı. Güney Kore'deki pek çok asansörde 4. kat için rakam yerine F harfi kullanılıyor.