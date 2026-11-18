Güney Kore'de Birinin Adını Kırmızı Kalemle Yazmak Neden Büyük Ayıp?
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Güney Kore'de birinin adını kırmızı kalemle yazmak büyük bir kabalık sayılıyor. Geçmişte ölenlerin isimleri aile kayıtlarına kırmızı mürekkeple yazılıyordu. Bir ismi kırmızıyla yazmak, o kişinin öldüğü ya da ona kötülük dilendiği anlamına geliyordu. Teknolojide dünyanın en ileri ülkelerinden olan Güney Kore'de buna benzer pek çok batıl inanç hala yaşıyor.
Kırmızı mürekkep bir zamanlar ölülerin isimleri için kullanılıyordu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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