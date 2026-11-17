Çin, Kore, Japonya ve Tayvan'da 4 sayısı uzun zamandır uğursuzlukla anılıyor. Sebebi ise dilde saklı. Çincede dört anlamına gelen kelime, ölüm anlamına gelen kelimeye çok yakın bir sesle telaffuz ediliyor.

Benzerlik yalnızca Çinceyle sınırlı değil. Japonca ve Korecede iki kelime birebir aynı okunuyor. Japonya'da 49 sayısından da ayrıca kaçınılıyor, çünkü kulağa 'ölene kadar acı' gibi bir ifade olarak geliyor.