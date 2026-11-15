Japonya'da Bahşiş Bırakmak Neden Ayıp Sayılıyor?

JNTO, barlarda, kafelerde, restoranlarda, taksilerde ve otellerde hizmet karşılığında bahşiş vermenin yaygın olmadığını açıklıyor. Ülkede özenli hizmet, fazladan para gerektiren bir jest değil, işin standart hali olarak görülüyor. Beyaz eldivenli taksi şoförleri, hizmet anlayışının en çok bilinen örneklerinden.

Bahşiş bırakan turistler çoğu zaman paralarını geri alıyor, çünkü garsonlar ve taksi şoförleri bırakılan tutarı genellikle sahibine iade etmeye çalışıyor. Israrla para uzatmak, teşekkür etmek istenen kişiyi zor durumda bırakabiliyor. JNTO, memnuniyeti 'arigato gozaimashita' deyip gülümseyerek göstermeyi öneriyor.

Kurumun sık sorulan sorular sayfası, Japonya'da bahşiş kültürü bulunmadığını yazıyor. Sayfa, restoranlarda, otellerde, taksilerde ve diğer hizmetlerde yalnızca hesapta yazan tutarı ödemenin yeterli olduğunu belirtiyor. Konaklama sayfasında ise birinci sınıf otellerin hesaba yüzde 10 ile 15 arasında hizmet bedeli ekleyebildiği yazıyor.