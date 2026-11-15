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Japonya'da Bahşiş Bırakmak Neden Ayıp Sayılıyor?

Japonya'da Bahşiş Bırakmak Neden Ayıp Sayılıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 17:48
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Pek çok ülkede iyi hizmetin karşılığı sayılan bahşiş, Japonya'da gündelik hayatın parçası değil. Japonya Ulusal Turizm Örgütü JNTO, ülkede bahşiş vermenin alışılmış olmadığını ve çoğu zaman şaşkınlıkla karşılandığını belirtiyor. Masada bırakılan bahşiş, garsonun peşinizden gelip parayı geri vermesiyle sonuçlanabiliyor. Yine de bahşişin her durumda kabalık sayıldığını söylemek doğru değil, bazı yerlerde zarf içinde verilen küçük teşekkür kabul görüyor.

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Japonya'da özenli hizmet işin olağan parçası sayılıyor

Beyaz eldivenli ve şapkalı Japon taksi şoförü

JNTO, barlarda, kafelerde, restoranlarda, taksilerde ve otellerde hizmet karşılığında bahşiş vermenin yaygın olmadığını açıklıyor. Ülkede özenli hizmet, fazladan para gerektiren bir jest değil, işin standart hali olarak görülüyor. Beyaz eldivenli taksi şoförleri, hizmet anlayışının en çok bilinen örneklerinden.

Bahşiş bırakan turistler çoğu zaman paralarını geri alıyor, çünkü garsonlar ve taksi şoförleri bırakılan tutarı genellikle sahibine iade etmeye çalışıyor. Israrla para uzatmak, teşekkür etmek istenen kişiyi zor durumda bırakabiliyor. JNTO, memnuniyeti 'arigato gozaimashita' deyip gülümseyerek göstermeyi öneriyor.

Kurumun sık sorulan sorular sayfası, Japonya'da bahşiş kültürü bulunmadığını yazıyor. Sayfa, restoranlarda, otellerde, taksilerde ve diğer hizmetlerde yalnızca hesapta yazan tutarı ödemenin yeterli olduğunu belirtiyor. Konaklama sayfasında ise birinci sınıf otellerin hesaba yüzde 10 ile 15 arasında hizmet bedeli ekleyebildiği yazıyor.

Ryokanlarda ve özel rehberlerde küçük zarf istisna sayılıyor

Yen banknotlu geleneksel Japon para zarfı

Japonya'da 'yürekten verilen' anlamına gelen kokorozuke adlı küçük teşekkür parası geleneği, bazı durumlarda hala sürüyor. JNTO, yabancı ziyaretçilerle çalışmaya alışkın özel rehberlerin ve tercümanların teşekkür amacıyla verilen bahşişi kabul edebildiğini anlatıyor. Kurum, bu durumlarda bile bahşişin beklenmediğini ve dikkat çekmeden verilmesi gerektiğini vurguluyor.

En bilinen istisna, geleneksel Japon hanları olan ryokanlar. Özellikle üst düzey ryokanlarda, odaya ilk çayı getiren çalışana zarf içinde küçük bir miktar vermek hoş karşılanan bir davranış. Parayı açıkta uzatmak yerine zarfa koymak gelenekten. JNTO, bu küçük zarfların market, kırtasiye ve 100 yen mağazalarında satıldığını hatırlatıyor.

JNTO, konaklama sayfasında bahşişin yalnızca en lüks ryokanlarda gelenek olduğunu belirtiyor. Kurumun Avustralyalı gezginlere yönelik sayfası da kuralın istisnaları arasında tur rehberlerini, tercümanları ve bazı han işletmecilerini sayıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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