Japonya'da Bahşiş Bırakmak Neden Ayıp Sayılıyor?
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Pek çok ülkede iyi hizmetin karşılığı sayılan bahşiş, Japonya'da gündelik hayatın parçası değil. Japonya Ulusal Turizm Örgütü JNTO, ülkede bahşiş vermenin alışılmış olmadığını ve çoğu zaman şaşkınlıkla karşılandığını belirtiyor. Masada bırakılan bahşiş, garsonun peşinizden gelip parayı geri vermesiyle sonuçlanabiliyor. Yine de bahşişin her durumda kabalık sayıldığını söylemek doğru değil, bazı yerlerde zarf içinde verilen küçük teşekkür kabul görüyor.
Japonya'da özenli hizmet işin olağan parçası sayılıyor
Ryokanlarda ve özel rehberlerde küçük zarf istisna sayılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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