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Evin Ön Kapısının Ortasından Ülke Sınırı Geçiyor: İki Ayrı Adresi Var

Evin Ön Kapısının Ortasından Ülke Sınırı Geçiyor: İki Ayrı Adresi Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 10:18
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Hollanda ile Belçika arasındaki Baarle kasabasında sınır çizgisi sokakların, kafelerin ve evlerin içinden geçiyor. Kasabadaki bir evde ise sınır tam ön kapının ortasından geçiyor. Bu yüzden evin iki ayrı adresi var.

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Evin hem Hollanda hem Belçika kapı numarası var

Evin hem Hollanda hem Belçika kapı numarası var

Loveren Sokağı'ndaki ev, H7 adı verilen ve dünyanın en küçük anklavı olarak bilinen Belçika toprağının sınırında duruyor. Hollanda'nın içinde kalan bu Belçika toprağı yalnızca 2.469 metrekare, yani bir buçuk ev ve birkaç arka bahçe büyüklüğünde. Kapının ortasından geçen sınır, dünyada en çok fotoğraflanan sınır çizgilerinden biri.

Evin Hollanda'da 19, Belçika'da 2 numaralı iki ayrı adresi var. Baarle'de ev sahiplerinin hangi ülkede kayıtlı olacağını ön kapı belirliyor. Kapı hangi ülkede kalıyorsa ev sakinleri o ülkenin nüfusuna yazılıyor, elektriği, suyu ve telefonu da o ülkeden alıyor.

Askerler evde uyuyabildi ama çalışamadı

Askerler evde uyuyabildi ama çalışamadı

1939'da Hollanda seferberlik ilan ettiğinde ev Hollanda askerlerinin kullanımına verildi. Askerler başta evin bir kısmının Belçika'da olduğunu bilmiyordu. Belçika mahkemesi askerlerin yataklarının ve masalarının yerini değiştirmesini istedi. Askerlere Belçika tarafında uyuma izni verildi ama orada çalışmalarına izin verilmedi.

Baarle'nin karmaşık sınırlarının kökeni 1198 yılına kadar uzanıyor. Kasabadaki bu sınırlar bugün ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken yerler arasında.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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