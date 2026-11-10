Evin Ön Kapısının Ortasından Ülke Sınırı Geçiyor: İki Ayrı Adresi Var

Loveren Sokağı'ndaki ev, H7 adı verilen ve dünyanın en küçük anklavı olarak bilinen Belçika toprağının sınırında duruyor. Hollanda'nın içinde kalan bu Belçika toprağı yalnızca 2.469 metrekare, yani bir buçuk ev ve birkaç arka bahçe büyüklüğünde. Kapının ortasından geçen sınır, dünyada en çok fotoğraflanan sınır çizgilerinden biri.

Evin Hollanda'da 19, Belçika'da 2 numaralı iki ayrı adresi var. Baarle'de ev sahiplerinin hangi ülkede kayıtlı olacağını ön kapı belirliyor. Kapı hangi ülkede kalıyorsa ev sakinleri o ülkenin nüfusuna yazılıyor, elektriği, suyu ve telefonu da o ülkeden alıyor.