Evin Ön Kapısının Ortasından Ülke Sınırı Geçiyor: İki Ayrı Adresi Var
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Hollanda ile Belçika arasındaki Baarle kasabasında sınır çizgisi sokakların, kafelerin ve evlerin içinden geçiyor. Kasabadaki bir evde ise sınır tam ön kapının ortasından geçiyor. Bu yüzden evin iki ayrı adresi var.
Evin hem Hollanda hem Belçika kapı numarası var
Askerler evde uyuyabildi ama çalışamadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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