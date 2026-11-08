7 Bin Kişilik Kasabada 600 Diş Hekimi Var

Los Algodones'e gelen ziyaretçilerin çoğu tatil için değil, diş tedavisi için geliyor. Kasabanın dört ana caddesi baştan sona diş klinikleriyle dolu. Kliniklerde dolgu, kanal tedavisi, kaplama ve implant gibi pek çok işlem yapılıyor.

Kasaba ABD sınırının hemen yanında bulunuyor ve sınırdan yürüyerek bile geçilebiliyor. Kasım ile nisan arasında kasabanın nüfusu neredeyse iki katına çıkıyor. Ziyaretçiler arasında Kanada'dan ve Avrupa'dan gelenler de var. Kliniklerin sayısı çok olsa da bazı dönemlerde randevu bulmak zorlaşabiliyor.