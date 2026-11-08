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Yaşam
7 Bin Kişilik Kasabada 600 Diş Hekimi Var

7 Bin Kişilik Kasabada 600 Diş Hekimi Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 12:59
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Meksika'nın kuzeyindeki Los Algodones, yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı küçük bir kasaba. Kasaba halkının yaklaşık 600'ü diş hekimi. Los Algodones, metrekare başına düşen diş hekimi sayısında dünyada ilk sırada yer alıyor ve 'Azı Dişi Şehri' anlamına gelen Molar City adıyla tanınıyor.

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Kasabaya her yıl yüz binlerce kişi tedavi için geliyor

Kasabaya her yıl yüz binlerce kişi tedavi için geliyor

Los Algodones'e gelen ziyaretçilerin çoğu tatil için değil, diş tedavisi için geliyor. Kasabanın dört ana caddesi baştan sona diş klinikleriyle dolu. Kliniklerde dolgu, kanal tedavisi, kaplama ve implant gibi pek çok işlem yapılıyor.

Kasaba ABD sınırının hemen yanında bulunuyor ve sınırdan yürüyerek bile geçilebiliyor. Kasım ile nisan arasında kasabanın nüfusu neredeyse iki katına çıkıyor. Ziyaretçiler arasında Kanada'dan ve Avrupa'dan gelenler de var. Kliniklerin sayısı çok olsa da bazı dönemlerde randevu bulmak zorlaşabiliyor.

Klinikler en yeni cihazları kullanmak için yarışıyor

Klinikler en yeni cihazları kullanmak için yarışıyor

Kasabadaki klinikler arasında büyük bir rekabet var. Klinikler öne çıkmak için cihazlarını sürekli yeniliyor ve en güncel teknikleri kullanıyor. Başka ülkelerden gelen diş hekimleri bile yeni teknikleri öğrenmek için kasabayı ziyaret ediyor.

Ziyaretçileri çeken bir diğer konu da fiyatlar. İmplant ve kanal tedavisi gibi işlemler kasabada yüzde 50 ile 70 arasında daha uygun fiyata yapılabiliyor. Los Algodones bu yüzden dünyanın diş turizmi başkenti olarak görülüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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