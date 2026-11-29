Dünyanın En İyi 100 Kadın Bilim İnsanı Listesine Türkiye'den 4 Fizikçi Girdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
AD Scientific Index, 6,3 milyondan fazla bilim insanının yer aldığı veri tabanında en üst sırada bulunan 100 kadın araştırmacıyı açıkladı. Türkiye, listeye giren araştırmacı sayısında Brezilya ile birlikte altıncı sırada.
İşte listeye giren isimler...
Ankara Üniversitesi'nden Hatice Duran Yıldız ilk 10'a girdi.
Çukurova Üniversitesi'nden iki isim listede.
Listede en çok araştırmacısı olan ülke ABD.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın