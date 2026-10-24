Aziz Sancar'ın Nobel'e Uzanan Yolculuğunun Başladığı Ev Artık Müze: İçinde Neler Var?
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Mardin'in Savur ilçesindeki tarihi taş ev, Türkiye'nin gururu bir bilim insanının çocukluğuna tanıklık etti. 2015'te Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar, bu evde doğup büyüdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon projesiyle yeniden hayat bulan ev, 21 Ekim'de 'Aziz Sancar Müzesi' olarak ziyarete açıldı. Açılışa Aziz Sancar da ailesiyle birlikte katıldı.
İşte detaylar.
Savur'daki Taş Ev Müzeye Dönüştü
Müzede Neler Sergileniyor?
Aziz Sancar'dan Duygulandıran Sözler
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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