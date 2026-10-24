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Aziz Sancar'ın Nobel'e Uzanan Yolculuğunun Başladığı Ev Artık Müze: İçinde Neler Var?

Aziz Sancar'ın Nobel'e Uzanan Yolculuğunun Başladığı Ev Artık Müze: İçinde Neler Var?

Mardin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 13:33
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Mardin'in Savur ilçesindeki tarihi taş ev, Türkiye'nin gururu bir bilim insanının çocukluğuna tanıklık etti. 2015'te Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar, bu evde doğup büyüdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon projesiyle yeniden hayat bulan ev, 21 Ekim'de 'Aziz Sancar Müzesi' olarak ziyarete açıldı. Açılışa Aziz Sancar da ailesiyle birlikte katıldı. 

İşte detaylar. 

AA

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Savur'daki Taş Ev Müzeye Dönüştü

Savur'daki Taş Ev Müzeye Dönüştü

Müze, Savur'un Sefa Mahallesi'ndeki tarihi taş konakta bulunuyor. 1938 öncesine tarihlenen dört katlı yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildi. Restorasyonda yapı güçlendirildi, sıva, taş temizliği, derz ve yalıtım çalışmaları yapıldı. Binanın özgün mimari unsurları ise korundu.

Açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Törene Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran ve Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi de katıldı.

'Bir ülkenin geleceği, gençlerinin hayal kurabilmesi ve bu hayalleri gerçekleştirebileceklerine inanmasıyla şekillenir.' - Mehmet Nuri Ersoy

Müzede Neler Sergileniyor?

Müzede Neler Sergileniyor?

Müze, binanın 395 metrekarelik katında yer alan üç salondan oluşuyor. Salonlarda Aziz Sancar'ın hayatına ve bilimsel çalışmalarına ait pek çok eser sergileniyor:

  • Fotoğraflar

  • Tıbbi aletler

  • Diplomalar

  • Akademik cübbeler

  • Hediyeler ve ödüller

  • Bilimsel dosyalar

Açılışta Bakan Ersoy ve Vali Akkoyun, Sancar'a annesi, babası ve arkadaşlarıyla fotoğraflarının yer aldığı özel bir tablo ile nüfus kaydı ve diploma defterini de hediye etti.

Aziz Sancar'dan Duygulandıran Sözler

Aziz Sancar'dan Duygulandıran Sözler

Aziz Sancar, doğup büyüdüğü evin müzeye dönüşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yıllardır Türkiye'yi ABD'de temsil etmenin sorumluluğunu taşıdığını anlatan Sancar, Türkiye'yi ve Savur'u dünyaya tanıtmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Evin Diğer Katları Bilim Merkezi Olacak

Evin bodrum ve diğer katları da boş kalmayacak. Bu bölümlerin Mardin Valiliği tarafından okuma salonu ve bilim merkezi olarak kullanılması planlanıyor. Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi de giriş katının TÜBİTAK Bilim Merkezi'ne dönüştürülmesi için proje yürüttüklerini açıkladı.

Aziz Sancar da bu konuda TÜBİTAK ile yeniden görüşeceğini söyleyerek merkeze destek çağrısında bulundu:

'Burayı desteklememiz lazım. Burada bizim çocukların bilim öğrenmesi lazım. Onlara yardım etmemiz lazım.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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