Aziz Sancar'ın Nobel'e Uzanan Yolculuğunun Başladığı Ev Artık Müze: İçinde Neler Var?

Aziz Sancar, doğup büyüdüğü evin müzeye dönüşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yıllardır Türkiye'yi ABD'de temsil etmenin sorumluluğunu taşıdığını anlatan Sancar, Türkiye'yi ve Savur'u dünyaya tanıtmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Evin Diğer Katları Bilim Merkezi Olacak

Evin bodrum ve diğer katları da boş kalmayacak. Bu bölümlerin Mardin Valiliği tarafından okuma salonu ve bilim merkezi olarak kullanılması planlanıyor. Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi de giriş katının TÜBİTAK Bilim Merkezi'ne dönüştürülmesi için proje yürüttüklerini açıkladı.

Aziz Sancar da bu konuda TÜBİTAK ile yeniden görüşeceğini söyleyerek merkeze destek çağrısında bulundu: