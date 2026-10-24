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Togg T10F 4More Kehribar Serisi Tanıtıldı: Özellikleri, Menzili ve Detayları

Togg T10F 4More Kehribar Serisi Tanıtıldı: Özellikleri, Menzili ve Detayları

otomobil Togg
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 13:01
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Togg, özel seri ailesine yeni bir üye ekledi. Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More için hazırlanan Kehribar Serisi, milyonlarca yılda fosilleşen doğal reçineden adını alıyor. Ayder'den Mardin'e yedi farklı gövde rengiyle sunulan seri, ışığa göre değişen yansımalarıyla dikkat çekiyor. Peki Kehribar Serisi'nde neler var, fiyatı belli oldu mu? 

İşte detaylar. 

AA

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Obsidiyen'in Ardından Kehribar Geldi

Obsidiyen'in Ardından Kehribar Geldi

Togg, T10F 4More'un Kehribar Serisi'ni 23 Ekim'de tanıttı. Seri, markanın doğadan ilham alan özel seri yaklaşımının yeni halkası. Daha önce volkanik kökenli obsidiyenin derin siyah tonlarından ilham alan Obsidiyen Serisi yollara çıkmıştı.

Kehribar ise sıcak renkleri ve zarif detaylarıyla doğanın farklı bir yüzünü Togg'un tasarımına taşıyor. Togg'un açıklamasına göre seri, 'Anadolu'nun ruhunu ve zamanın izlerini' geleceğin teknolojisiyle buluşturuyor.

Ayder'den Mardin'e 7 Gövde Rengi

Kehribar Serisi'nin en dikkat çekici yanı renk isimleri. Seri, Anadolu'nun farklı köşelerinden adını alan yedi gövde rengiyle sunuluyor:

  • Ayder

  • Seyhan

  • Urla

  • Kula

  • Oltu

  • Gemlik

  • Mardin

Togg'a göre bu renkler, ışığa göre değişen yansımalarıyla T10F 4More'un görünümüne sofistike bir karakter kazandırıyor.

Kehribar Detayları Jantlardan Koltuklara

Kehribar Detayları Jantlardan Koltuklara

Serinin adını taşıyan kehribar detayları dış tasarımın pek çok noktasında yer alıyor. Jantlar, ön panjur, logo, yan aynalar ve cam çerçeveleri kehribar dokunuşlarıyla öne çıkıyor. Bu detaylar ışığın değişen etkisiyle farklı açılardan farklı görünüyor.

İç meksnda ise Artisyn kumaş ve kabartma desenli koltuklar ile özel dekoratif yüzeyler kullanıldı. Böylece dış tasarımdaki renk ve malzeme uyumu kabine de taşınmış oldu.

435 Beygir, 4,3 Saniye, 500 Kilometre

435 Beygir, 4,3 Saniye, 500 Kilometre

Kehribar Serisi, tasarım farklarını T10F 4More'un performansıyla bir araya getiriyor. Teknik özellikler standart T10F 4More ile aynı:

  • Güç: 320 kW (435 PS)

  • Tork: 700 Nm

  • 0-100 km/sa: 4,3 saniye

  • Batarya: 89,6 kWh

  • Menzil: WLTP'ye göre 500 km

  • Hızlı şarj süresi: 26,5 dakika

Kehribar Serisi'nin Fiyatı Açıklandı mı?

Kehribar Serisi'nin Fiyatı Açıklandı mı?

Togg, Kehribar Serisi'nin fiyatını ve satış tarihini henüz açıklamadı. Karşılaştırma için, Togg'un Ekim fiyat listesinde T10F V2 4More'un tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 3 milyon 217 bin 937 TL olarak yer alıyor.

Seri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Togg Üretim ve Teknoloji Üssü'nü ziyaret ettiği gün tanıtıldı. Bakan Kacır, Togg'un günde 375 araç üretim hızına ulaştığını ve T6X modelinin gelecek yıl satışa sunulacağını açıkladı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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