Togg T10F 4More Kehribar Serisi Tanıtıldı: Özellikleri, Menzili ve Detayları
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Togg, özel seri ailesine yeni bir üye ekledi. Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More için hazırlanan Kehribar Serisi, milyonlarca yılda fosilleşen doğal reçineden adını alıyor. Ayder'den Mardin'e yedi farklı gövde rengiyle sunulan seri, ışığa göre değişen yansımalarıyla dikkat çekiyor. Peki Kehribar Serisi'nde neler var, fiyatı belli oldu mu?
İşte detaylar.
Obsidiyen'in Ardından Kehribar Geldi
Kehribar Detayları Jantlardan Koltuklara
435 Beygir, 4,3 Saniye, 500 Kilometre
Kehribar Serisi'nin Fiyatı Açıklandı mı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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