Togg T10F 4More Kehribar Serisi Tanıtıldı: Özellikleri, Menzili ve Detayları

Togg, Kehribar Serisi'nin fiyatını ve satış tarihini henüz açıklamadı. Karşılaştırma için, Togg'un Ekim fiyat listesinde T10F V2 4More'un tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 3 milyon 217 bin 937 TL olarak yer alıyor.

Seri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Togg Üretim ve Teknoloji Üssü'nü ziyaret ettiği gün tanıtıldı. Bakan Kacır, Togg'un günde 375 araç üretim hızına ulaştığını ve T6X modelinin gelecek yıl satışa sunulacağını açıkladı.