X'teki Türk-Çin Sosyal Medya Savaşı: Kavgayı Adım Adım Anlatan 12 Paylaşım
Bir kedi görseli, Türk bayrağının yanına konmuş bir Patrick ve ardından milyonlarca görüntülenme... X'te Türk ve Çinli kullanıcılar arasında başlayan atışma kısa sürede başka ülkelerden kullanıcıları da içine çeken dev bir meme savaşına dönüştü. Gazeteci, aktivist Melissa Chen ise bu kavgayı adım adım takip edip 'Büyük Türk-Çin Meme Savaşı' adını verdiği bir tweet dizisinde topladı.
Tarih tartışmalarından ittifak tablolarına kadar kavganın tüm aşamaları bu dizide.
İşte detaylar.
Meme: İnternet dünyasında hızla yayılan, genellikle mizahi ve ironik bir anlam taşıyan, üzerinde oynanmış popüler görsel veya metinlere 'meme' (mim okunur) adı veriliyor. Dijital çağın bu iletişim dili, günümüzde ülkeler arası dev sosyal medya krizlerinin bile başrolünde yer alabiliyor.
Her Şey Bir Kedi Paylaşımıyla Başladı
Kıvılcımı Çakan Paylaşım: "Franz Ferdinand Anı"
"Türkler Aslında Başka Bir Tür Hintli" Paylaşımı
"Hintli" Benzetmesi Yeni Tartışmalar Açtı
Bir Türk Kullanıcının Cevabı Chen'i Hayran Bıraktı
Arap Kullanıcılar da Tartışmaya Katıldı
Yapay Zekayla Üretilen Ayna Görseli
"Bunlar Sıradan Kullanıcılar Değil" İddiası
Tartışma DNA Verilerine Kadar Uzandı
İngiltere de Tartışmaya Dahil Oldu
Sun Yat-sen'e Uzanan Tarih Dersi
"Birinci Twitter Savaşı"nın İttifak Tablosu Bile Hazırlandı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın