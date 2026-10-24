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X'teki Türk-Çin Sosyal Medya Savaşı: Kavgayı Adım Adım Anlatan 12 Paylaşım

X'teki Türk-Çin Sosyal Medya Savaşı: Kavgayı Adım Adım Anlatan 12 Paylaşım

Twitter Çin Sosyal Medya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 12:02
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Bir kedi görseli, Türk bayrağının yanına konmuş bir Patrick ve ardından milyonlarca görüntülenme... X'te Türk ve Çinli kullanıcılar arasında başlayan atışma kısa sürede başka ülkelerden kullanıcıları da içine çeken dev bir meme savaşına dönüştü. Gazeteci, aktivist Melissa Chen ise bu kavgayı adım adım takip edip 'Büyük Türk-Çin Meme Savaşı' adını verdiği bir tweet dizisinde topladı. 

Tarih tartışmalarından ittifak tablolarına kadar kavganın tüm aşamaları bu dizide. 

İşte detaylar. 

Meme: İnternet dünyasında hızla yayılan, genellikle mizahi ve ironik bir anlam taşıyan, üzerinde oynanmış popüler görsel veya metinlere 'meme' (mim okunur) adı veriliyor. Dijital çağın bu iletişim dili, günümüzde ülkeler arası dev sosyal medya krizlerinin bile başrolünde yer alabiliyor.

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Her Şey Bir Kedi Paylaşımıyla Başladı

Her Şey Bir Kedi Paylaşımıyla Başladı
twitter.com

Melissa Chen, dizisine 'Türklerle Çinliler arasında 3 gündür süren büyük meme savaşına bakın!' diyerek başlıyor. Chen'e göre olay, küçük bir Türk hesabının hasır şapkalı, ince bıyıklı bir kedi görseli paylaşmasıyla başladı. Çinli bir kullanıcı ise buna Türk bayrağını ve ulusal sembolleri alaya alan bir çizgi film karakteri Patrick'in görseliyle karşılık verdi. 

Küçük ve anonim hesaplardan yapılan bu paylaşımlar kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi. Ulusal sembollerine yönelik alaycı tavra tepki gösteren kullanıcıların dahil olmasıyla tartışma hızla büyüdü.

Chen, iki tarafın da Osmanlı ve Çin tarihine dair bilgisiyle kendisini şaşırttığını ama tartışmanın zaman zaman oldukça sert ve kaba bir hal aldığını da not ediyor. Dizinin sonunda ise tüm bu karmaşaya rağmen içini ısıtan bir yorum yapıyor: 

'X'in otomatik çeviri özelliği olmasa hayat çok daha sıkıcı olurdu!'

Kıvılcımı Çakan Paylaşım: "Franz Ferdinand Anı"

Kıvılcımı Çakan Paylaşım: "Franz Ferdinand Anı"

Chen'in 'Franz Ferdinand anı' olarak tanımladığı kışkırtıcı paylaşımların ardından, tartışma karşılıklı hakaretlere ve ırkçı söylemlere sahne oldu.

Söz konusu paylaşım, 19 Ekim'de bir Çinli bir kullanıcının attığı tweet. Kullanıcı, Türk bayrağını paraşütle süzülen Patrick'in yanına koyup 

'Türk bayrağının bu şekilde tasarlandığı söyleniyor, doğru mu?' diye sordu. 

Ay-yıldızın Patrick'in paraşütüne benzetilmesi Türk kullanıcıları kızdırdı ve cevaplar art arda gelmeye başladı.

"Türkler Aslında Başka Bir Tür Hintli" Paylaşımı

"Türkler Aslında Başka Bir Tür Hintli" Paylaşımı

Tartışmanın en çok konuşulan paylaşımlarından biri, Çinli bir kullanıcının 'Türkler aslında başka bir tür Hintli' yazdığı kısa tweet oldu. Paylaşım 2 milyon kez görüntülendi.

Aynı kullanıcı ardından Türkiye'nin kimlik arayışını oldukça sert bir dille eleştiren uzun bir metin yazdı. Chen, bu metni ırkçı bulduğunu açıkça söylese de alaycı bir dille argümanın 'aslında oldukça derin' olduğunu yazdı.

"Hintli" Benzetmesi Yeni Tartışmalar Açtı

"Hintli" Benzetmesi Yeni Tartışmalar Açtı

'Hintli' benzetmesi kısa sürede yeni bir tartışmanın konusu oldu. Kürt, Arap ve Doğu Türkistan (Uygur) meseleleri bir bir gündeme taşındı.

Bir Türk Kullanıcının Cevabı Chen'i Hayran Bıraktı

Bir Türk Kullanıcının Cevabı Chen'i Hayran Bıraktı

Türk tarafından gelen cevaplar da bir o kadar iddialıydı. Bir Türk kullanıcı, 'Dünyanın en zengin Çinlisi ile en fakir Türkü arasında seçim yapabilseydim, her zaman Türkü seçerdim' diye yazdı.

Kullanıcı, Çinlilerin en iyi ekonomiye ve en iyi orduya sahip olsa bile günün sonunda 'beyaz Hintli' gibi olduğunu da ekledi. Chen ise bu cevabı esprili bir dille 'Hakarette insan mükemmelliğinin zirvesi' olarak yorumladı.

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Arap Kullanıcılar da Tartışmaya Katıldı

Arap Kullanıcılar da Tartışmaya Katıldı

Kavga büyüdükçe Arap kullanıcılar da devreye girdi. Bir kullanıcı, 'Türklerle Çinlilerin arasında nasıl kaldığımı hâlâ anlamadım, bunu kim ve neden başlattı?' diye sordu.

Başka bir Arap kullanıcı ise Sincan bölgesini, yani Doğu Türkistan'ı hatırlatarak Türklerin yanında durulması gerektiğini yazdı. Chen, ilk kez hem Türk hem Arap kullanıcıların Uygurlar konusuna bu kadar ilgi gösterdiğini gördüğünü söyledi.

Yapay Zekayla Üretilen Ayna Görseli

Yapay Zekayla Üretilen Ayna Görseli

Çinli bir hesap, Osmanlı'nın çöküşünden Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan uzun bir 'modern Türkiye' yazısı paylaştı. Metin, Atatürk'ün bir imparatorluk enkazını modern bir ulus devlete dönüştürdüğünü anlatarak başlıyordu.

Ancak yazının yanındaki yapay zeka görseli çok daha fazla dikkat çekti. Ve tartışmanın alevini bir kez daha körükledi.

"Bunlar Sıradan Kullanıcılar Değil" İddiası

"Bunlar Sıradan Kullanıcılar Değil" İddiası

Çinli hesapların cevapları o kadar hızlı ve hazırlıklıydı ki bazı kullanıcılar şüphelenmeye başladı. Arap kullanıcılar, karşılarındakilerin sıradan Çinliler olmadığını, tartışma ve propaganda konusunda eğitimli hesaplar olduğunu iddia etti.

Bu iddiaya göre X Çin'de erişime kapalı olduğu için platformu kullanan Çinlilerin özel bir statüsü bulunuyordu. Çince yazan bir kullanıcı da bu tartışmadaki pek çok yorumun 'fazla profesyonel' olduğunu ileri sürdü. Bu iddialar doğrulanmış değil ancak tartışmanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Tartışma DNA Verilerine Kadar Uzandı

Tartışma DNA Verilerine Kadar Uzandı

Tarih tartışması bir noktada genetiğe kadar uzandı. Bir Türk kullanıcı, Asya Hunları olarak bilinen Xiongnu topluluğuna ait DNA verilerini grafiklerle paylaştı.

Kullanıcı, bu verilere göre Hunların genetiğinde Sarı Irmak kökenli izler bulunduğunu ama baba soyunda Çin etkisinin neredeyse hiç görülmediğini öne sürdü. Haliye bu durum da tarihteki fetihlerin bugün sosyal medyada bir 'övünç kaynağına' dönüştürülmesine dikkat çekildi.

İngiltere de Tartışmaya Dahil Oldu

İngiltere de Tartışmaya Dahil Oldu

Türk kullanıcılar bir noktada Çin'in 'Aşağılanma Yüzyılı' olarak bilinen dönemini hatırlattı. Paylaşımda, Çin'in yaklaşık 100 yıl boyunca İngiltere başta olmak üzere yabancı güçlerin baskısı altında kaldığı vurgulandı.

Çinli kullanıcıların cevabı ise 'Sizi sömürgeleştirmeye bile değer bulmadılar' oldu. Chen de bu bölümde Çin'in tamamen sömürgeleştirilmediğini, İngiliz yönetimine yalnızca Hong Kong'un girdiğini hatırlattı.

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Sun Yat-sen'e Uzanan Tarih Dersi

Sun Yat-sen'e Uzanan Tarih Dersi

Çinli bir kullanıcı, Türk kimliğinin Osmanlı İmparatorluğu çöktükten sonra Anadolu için 'geçici bir kimlik kartı' gibi sonradan oluşturulduğunu iddia etti.

Bir Türk kullanıcı ise buna 1900'lerin başındaki Çin tarihiyle cevap verdi. Çin Cumhuriyeti'nin kurucusu Sun Yat-sen'i ve Çin milliyetçiliğinin o dönemde nasıl dönüştüğünü anlatan kullanıcı, karşı tarafı 'yansıtma' yapmakla suçladı. Chen, bu savaşta cephane olarak kullanılan tarih bilgisinin miktarından gerçekten etkilendiğini yazdı.

"Birinci Twitter Savaşı"nın İttifak Tablosu Bile Hazırlandı

"Birinci Twitter Savaşı"nın İttifak Tablosu Bile Hazırlandı

Ve sonunda iş, gerçek bir dünya savaşı gibi ittifak tablolarına kadar vardı. Çinli bir kullanıcı, Grok ile hazırlanan 'Twitter War One' adlı bir grafik paylaştı.

Tabloya göre Türkiye'nin yanında Azerbaycan, İspanya, Japonya, Tayvan, Güney Kore ve Libya; Çin'in yanında ise Irak, Fransa, Hindistan, Rusya, Yunanistan ve İtalya yer alıyordu. Chen'in kendi gözlemine göre İranlı, Hintli ve Mısırlı bazı hesaplar da Çin tarafını tuttu. Chen bu paylaşımı 'X'in Birinci Dünya Savaşı'nın taraflarını ve askeri ittifaklarını gösteren grafikler hazırlıyorlar' diyerek paylaştı.

Kısacası tek bir meme ile başlayan kavga, otomatik çeviri sayesinde dünyayı dolaşan bir 'sosyal medya savaşına' dönüştü!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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