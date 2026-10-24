X'teki Türk-Çin Sosyal Medya Savaşı: Kavgayı Adım Adım Anlatan 12 Paylaşım

Bir kedi görseli, Türk bayrağının yanına konmuş bir Patrick ve ardından milyonlarca görüntülenme... X'te Türk ve Çinli kullanıcılar arasında başlayan atışma kısa sürede başka ülkelerden kullanıcıları da içine çeken dev bir meme savaşına dönüştü. Gazeteci, aktivist Melissa Chen ise bu kavgayı adım adım takip edip 'Büyük Türk-Çin Meme Savaşı' adını verdiği bir tweet dizisinde topladı.

Tarih tartışmalarından ittifak tablolarına kadar kavganın tüm aşamaları bu dizide.

İşte detaylar.

Meme: İnternet dünyasında hızla yayılan, genellikle mizahi ve ironik bir anlam taşıyan, üzerinde oynanmış popüler görsel veya metinlere 'meme' (mim okunur) adı veriliyor. Dijital çağın bu iletişim dili, günümüzde ülkeler arası dev sosyal medya krizlerinin bile başrolünde yer alabiliyor.

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