Altın Portakal'ın 62 Yıllık Unutulmazları: Sansür, Darbe, Rekorlar ve Krizler
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Türk sinemasının en köklü festivali Antalya Altın Portakal, 63. kez perdelerini açıyor. 24-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festival; filmler, paneller, söyleşiler ve atölyelerle sinemaseverleri ağırlayacak. Peki 62 yıllık bu yolculukta neler yaşandı? Hangi oyuncular rekor kırdı, festival hangi yıllarda yapılamadı?
İşte detaylar.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
1964'te Gurbet Kuşları İle Başladı
Festivalin Yapılamadığı 3 Yıl
Coppola'dan Deneuve'e Dünya Yıldızları Antalya'da
En İyi Erkek Oyuncu Rekoru: Tarık Akan
En İyi Kadın Oyuncu Rekoru: Hülya Koçyiğit
Geçen Yılın Kazananları ve 63. Festival
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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