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Altın Portakal'ın 62 Yıllık Unutulmazları: Sansür, Darbe, Rekorlar ve Krizler

Altın Portakal'ın 62 Yıllık Unutulmazları: Sansür, Darbe, Rekorlar ve Krizler

Sinema
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 09:48 Son Güncelleme: 24.10.2026 - 10:02
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Türk sinemasının en köklü festivali Antalya Altın Portakal, 63. kez perdelerini açıyor. 24-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festival; filmler, paneller, söyleşiler ve atölyelerle sinemaseverleri ağırlayacak. Peki 62 yıllık bu yolculukta neler yaşandı? Hangi oyuncular rekor kırdı, festival hangi yıllarda yapılamadı? 

İşte detaylar. 

DHA

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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1964'te Gurbet Kuşları İle Başladı

1964'te Gurbet Kuşları İle Başladı

Festival 1964'te 'Antalya Film Festivali' adıyla başladı. İlk yılın en iyi filmi Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları oldu. Refiğ aynı yıl en iyi yönetmen ödülünü de aldı. İlk oyunculuk ödülleri ise Acı Hayat ile Türkan Şoray'a ve Ağaçlar Ayakta Ölür ile İzzet Günay'a gitti.

1965'te kategoriler genişledi. En iyi film sıralamasında ilk üç sırayı Aşk ve Kin, Keşanlı Ali Destanı ve Karanlıkta Uyananlar paylaştı. Atıf Yılmaz en iyi yönetmen, Fatma Girik en iyi kadın oyuncu, Fikret Hakan da en iyi erkek oyuncu seçildi.

Festivalin Yapılamadığı 3 Yıl

Festivalin Yapılamadığı 3 Yıl

Altın Portakal 62 yılda üç kez yapılamadı. 1979'da sansür tartışmaları nedeniyle sinemacılar, yapımcılar ve jüri üyeleri festivalden çekildi. 1980'de ise 12 Eylül darbesinin ardından festival düzenlenmedi. Bu iki yılın ödülleri, 2011'de 'Geç Gelen Altın Portakal Ödülleri' töreniyle sahiplerine verildi.

2014'te Reyan Tuvi'nin Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek belgeseli üzerinden yaşanan sansür tartışması sonrasında, yarışmadaki 15 belgeselden 11'inin yönetmen ve yapımcıları festivalden çekildi. 

2023'te ise Kanun Hükmü belgeseli önce programdan çıkarıldı, itirazların ardından yeniden programa alındı. Tartışmaların sürmesi üzerine 60. festival iptal edilen 3. festival oldu.

Coppola'dan Deneuve'e Dünya Yıldızları Antalya'da

Coppola'dan Deneuve'e Dünya Yıldızları Antalya'da

Festival 2005'te, 42. yılında 'Uluslararası Avrasya Film Festivali' adıyla uluslararası bir kimliğe kavuştu. Bu dönemde Antalya, dünya sinemasının dev isimlerini ağırladı.

Francis Ford Coppola, Catherine Deneuve, Emir Kusturica, Abbas Kiarostami, Asghar Farhadi, Helen Mirren, Paul Verhoeven, Faye Dunaway, Harvey Keitel ve Adrien Brody festivale konuk olan isimler arasında yer aldı.

En İyi Erkek Oyuncu Rekoru: Tarık Akan

En İyi Erkek Oyuncu Rekoru: Tarık Akan

Festivalin en iyi erkek oyuncu rekoru Tarık Akan'da. Usta oyuncu bu ödülü tam 6 kez kazandı. Onu 3 ödülle Fikret Hakan izliyor.

Yılmaz Güney, Cüneyt Arkın, Genco Erkal, Hakan Balamir, Ekrem Bora, Şener Şen, Mehmet Aslantuğ ve Erkan Can ise bu ödülü ikişer kez aldı.

En İyi Kadın Oyuncu Rekoru: Hülya Koçyiğit

En İyi Kadın Oyuncu Rekoru: Hülya Koçyiğit

Kadın oyuncular arasında zirve Hülya Koçyiğit'in. Koçyiğit, en iyi kadın oyuncu ödülünü 5 kez kazandı. Festivalin ilk oyunculuk ödülünü alan Türkan Şoray ise 4 ödülle onu takip ediyor.

Hale Soygazi, Fatma Girik, Nur Sürer ve Müjde Ar da bu ödülü ikişer kez kazanan isimler arasında.

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Geçen Yılın Kazananları ve 63. Festival

Geçen Yılın Kazananları ve 63. Festival

Geçen yıl 1 Kasım'daki törenle tamamlanan 62. festivale Seyfettin Tokmak'ın Tavşan İmparatorluğu damga vurdu. Film, en iyi film dahil toplam 7 ödül kazandı. En iyi kadın oyuncu Erken Kış ile Leyla Tanlar, en iyi erkek oyuncu Parçalı Yıllar ile Yetkin Dikinciler oldu. En iyi senaryo ödülü ise Sahibinden Rahmet ile Gözde Yetişkin ve Emre Sert'e gitti.

Uluslararası yarışmada en iyi film A Poet seçildi. Aynı filmle Ubeimar Rios en iyi erkek oyuncu oldu. Father ile Tereza Nvotova en iyi yönetmen, Adam's Sake ile Lea Drucker en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Şimdi gözler 63. festivalde: Bu yıl Altın Portakal kimin olacak?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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