Altın Portakal'ın 62 Yıllık Unutulmazları: Sansür, Darbe, Rekorlar ve Krizler

Festival 1964'te 'Antalya Film Festivali' adıyla başladı. İlk yılın en iyi filmi Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları oldu. Refiğ aynı yıl en iyi yönetmen ödülünü de aldı. İlk oyunculuk ödülleri ise Acı Hayat ile Türkan Şoray'a ve Ağaçlar Ayakta Ölür ile İzzet Günay'a gitti.

1965'te kategoriler genişledi. En iyi film sıralamasında ilk üç sırayı Aşk ve Kin, Keşanlı Ali Destanı ve Karanlıkta Uyananlar paylaştı. Atıf Yılmaz en iyi yönetmen, Fatma Girik en iyi kadın oyuncu, Fikret Hakan da en iyi erkek oyuncu seçildi.