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2026'nın En İyi Köpek Fotoğrafları Belli Oldu: Birincilik Ödülü Bir Pitbull'a Gitti!

2026'nın En İyi Köpek Fotoğrafları Belli Oldu: Birincilik Ödülü Bir Pitbull'a Gitti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 13:54
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Kimi karda havalanıyor, kimi sahibinin kollarında huzur buluyor, kimi de bir barınakta sessizce bekliyor... 2026 Dog Photography Awards'ın kazanan kareleri belli oldu ve her biri ayrı bir hikaye anlatıyor. Bu yıl 50 ülkeden yaklaşık 1.900 fotoğraf yarıştı. Yılın Köpek Fotoğrafçısı ödülü ise ön yargılara meydan okuyan bir pitbull portresine gitti. Üstelik fotoğrafın arkasındaki hikaye, en az karenin kendisi kadar etkileyici. 

İşte detaylar. 

Dog Photography Awards – 2026 Kazananları

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Sevilen ve Nefret Edilen: Yılın Köpek Fotoğrafı

Sevilen ve Nefret Edilen: Yılın Köpek Fotoğrafı

Fotoğraf: Katie Brockman / Dog Photography Awards

2026 Dog Photography Awards'ın genel birincisi seçilen Katie Brockman'ın karesinde, Caldwell adlı pitbull başında gazeteden bir taç, boynunda ise bir tasmayla görülüyor. Taçta 'Pitbull Aileyi Yangından Kurtardı' gibi olumlu manşetler yer alırken tasmada olumsuz manşetler var. Brockman'a göre taç ve nazik el bu köpeklerin destekçilerini temsil ediyor:

'Tasma ve zincir, pitbullların sırf var oldukları için cezalandırıldıkları ırk yasaklarını ve kısıtlamaları temsil ediyor.' 

Caldwell, sahiplenilmek için uzun süre beklemiş bir barınak köpeği. Brockman onunla gönüllü olarak çalışırken tanıştı ve ona aşık oldu. Yaşadığı yerde pitbull gibi ırklara izin veren kiralık ev bulmanın neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Brockman, Caldwell'i sahiplenebilmek için bir ev satın aldı.

Başı Bulutlarda

Başı Bulutlarda

Fotoğraf: Jill Garrett / Dog Photography Awards

Stüdyo kategorisinde ikinciliği Jill Garrett'ın bu karesi aldı.

Büyümek Böyle Bir Şey

Büyümek Böyle Bir Şey

Fotoğraf: Belinda Richards / Dog Photography Awards

Stüdyo kategorisinin üçüncüsü ise Belinda Richards oldu.

Pistin Ötesinde

Pistin Ötesinde

Fotoğraf: Elena Marchi / Dog Photography Awards

Dış mekan portre kategorisinin birincisi Elena Marchi'nin karesi. Fotoğrafta bir galgo, yani İspanyol tazısı, Londra'nın mimarisi önünde görülüyor. Köpeğin zarif silueti, şehrin büyük yapılarıyla etkileyici bir tezat oluşturuyor.

Avcı Av Olunca

Avcı Av Olunca

Fotoğraf: Susan Lang / Dog Photography Awards

Dış mekan portre kategorisinde ikinciliği Susan Lang aldı.

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Dünya Onun

Dünya Onun

Fotoğraf: Karir Laiapea / Dog Photography Awards

Aynı kategorinin üçüncüsü Karir Laiapea oldu.

Kışın Ortasında Havalanış

Kışın Ortasında Havalanış

Fotoğraf: Nika Kuplenk Golobič / Dog Photography Awards

Aksiyon kategorisinin birincisi Nika Kuplenk Golobič'in karesi. Fotoğrafta frizbi köpeği Ori adlı Avustralya Çoban Köpeği, karlı bir arazide diske doğru havalanıyor. Fotoğrafçı kareyi köpeğin göz hizasından çekti, Ori'nin sahibi ise frizbiyi kameranın hemen üzerinde tuttu.

Denge Görevi

Denge Görevi

Fotoğraf: Gavriella Leon / Dog Photography Awards

Aksiyon kategorisinin ikincisi Gavriella Leon oldu.

Ağırlıksız

Ağırlıksız

Fotoğraf: Linda Glomb / Dog Photography Awards

Aksiyon kategorisinin üçüncüsü ise Linda Glomb'un bu havada süzülen karesi.

Yakın

Yakın

Fotoğraf: Sarah Ebner / Dog Photography Awards

'Köpekler ve İnsanlar' kategorisinin birincisi, Sarah Ebner'ın köpeği Koda ile çektiği duygusal bir otoportre. Kare, her yıl yaptıkları bir gezide gün doğumunda çekildi. Bu gezi, Ebner'ın köpek fotoğrafçılığına ilgi duymasına vesile olan ve hayatını kaybeden köpeği Faye olmadan yaptıkları ilk gezi oldu.

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Nika ve Sherry

Nika ve Sherry

Fotoğraf: Eco Lorka / Dog Photography Awards

Aynı kategoride ikinciliği Eco Lorka aldı.

Bağın Ağırlığı

Bağın Ağırlığı

Fotoğraf: Santos Román / Dog Photography Awards

'Köpekler ve İnsanlar' kategorisinin üçüncüsü Santos Román oldu.

Bekleyiş

Bekleyiş

Fotoğraf: Tianhang Zhang / Dog Photography Awards

Yapay zeka ile üretilmiş içeriklerin kabul edilmediği belgesel kategorisinin birincisi Tianhang Zhang'ın bu karesi. Fotoğraf, Zhang'ın dünyanın dört bir yanındaki köpek barınaklarında yaşam koşullarını ve duyguları belgelediği çalışmasının bir parçası.

Dünyanın Zirvesinde

Dünyanın Zirvesinde

Fotoğraf: Katie Gyltnes / Dog Photography Awards

Belgesel kategorisinin ikincisi Katie Gyltnes oldu.

Yalnız Ama Birlikte

Yalnız Ama Birlikte

Fotoğraf: Katie Gyltnes / Dog Photography Awards

Gyltnes, belgesel kategorisinin üçüncülüğünü de bu karesiyle aldı.

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Koş

Koş

Fotoğraf: Elena Marchi / Dog Photography Awards

Açık kategorinin birincisi yine Elena Marchi. Karede siyah tazı Tora, üç bacaklı beyaz galgo Ronda'ya bakıyor. Fotoğrafçı bu kareyi, bu ırkların yarışlarda ve avcılıkta sömürülmesi üzerine sessiz bir konuşma olarak yorumluyor.

Kontrolü Kaybetmek

Kontrolü Kaybetmek

Fotoğraf: Callie Soden / Dog Photography Awards

Açık kategoride ikinciliği Callie Soden aldı.

Yüzüş

Yüzüş

Fotoğraf: Tianhang Zhang / Dog Photography Awards

Açık kategorinin üçüncüsü ise Tianhang Zhang'ın bu karesi oldu.

Tüm bu kareler ise köpeklerin sadece en iyi dostumuz değil, aynı zamanda en güzel hikayelerimiz olduğunu bir kez daha gösterdi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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