2026'nın En İyi Köpek Fotoğrafları Belli Oldu: Birincilik Ödülü Bir Pitbull'a Gitti!
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Kimi karda havalanıyor, kimi sahibinin kollarında huzur buluyor, kimi de bir barınakta sessizce bekliyor... 2026 Dog Photography Awards'ın kazanan kareleri belli oldu ve her biri ayrı bir hikaye anlatıyor. Bu yıl 50 ülkeden yaklaşık 1.900 fotoğraf yarıştı. Yılın Köpek Fotoğrafçısı ödülü ise ön yargılara meydan okuyan bir pitbull portresine gitti. Üstelik fotoğrafın arkasındaki hikaye, en az karenin kendisi kadar etkileyici.
İşte detaylar.
Sevilen ve Nefret Edilen: Yılın Köpek Fotoğrafı
Başı Bulutlarda
Büyümek Böyle Bir Şey
Pistin Ötesinde
Avcı Av Olunca
Dünya Onun
Kışın Ortasında Havalanış
Denge Görevi
Ağırlıksız
Yakın
Nika ve Sherry
Bağın Ağırlığı
Bekleyiş
Dünyanın Zirvesinde
Yalnız Ama Birlikte
Koş
Kontrolü Kaybetmek
Yüzüş
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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