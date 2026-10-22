2026'nın En İyi Köpek Fotoğrafları Belli Oldu: Birincilik Ödülü Bir Pitbull'a Gitti!

Fotoğraf: Katie Brockman / Dog Photography Awards

2026 Dog Photography Awards'ın genel birincisi seçilen Katie Brockman'ın karesinde, Caldwell adlı pitbull başında gazeteden bir taç, boynunda ise bir tasmayla görülüyor. Taçta 'Pitbull Aileyi Yangından Kurtardı' gibi olumlu manşetler yer alırken tasmada olumsuz manşetler var. Brockman'a göre taç ve nazik el bu köpeklerin destekçilerini temsil ediyor:

'Tasma ve zincir, pitbullların sırf var oldukları için cezalandırıldıkları ırk yasaklarını ve kısıtlamaları temsil ediyor.'

Caldwell, sahiplenilmek için uzun süre beklemiş bir barınak köpeği. Brockman onunla gönüllü olarak çalışırken tanıştı ve ona aşık oldu. Yaşadığı yerde pitbull gibi ırklara izin veren kiralık ev bulmanın neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Brockman, Caldwell'i sahiplenebilmek için bir ev satın aldı.