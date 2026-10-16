Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafları Açıklandı: Bir Kare Herkesi Etkiledi
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Dünyanın en prestijli doğa fotoğrafçılığı yarışmalarından Wildlife Photographer of the Year'ın 2026 kazananları açıklandı. Büyük ödülü, Namibya'da ölü yavrusunu taşıyan bir anne fili görüntüleyen İtalyan fotoğrafçı Federico Veronesi kazandı. Yarışmanın 62 yıllık tarihindeki rekor katılımla düzenlenen bu yıl, gençlerin birincisi de belli oldu.
İşte detaylar.
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Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafı: Ölü Yavrusunu Taşıyan Fil
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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