Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafları Açıklandı: Bir Kare Herkesi Etkiledi

Natural History Museum'un (Londra) düzenlediği yarışmada büyük ödülü kazanan kare, siyah-beyaz bir fotoğraf: 'The Aftermath' (Sonrası). Federico Veronesi, Namibya'daki Huab Nehri vadisinde filleri izlerken kumdaki alışılmadık sürüklenme izlerini fark etti ve izleri takip etti. Karşısına çıkan manzara, kuru nehir yatağında ölü yavrusunu taşıyan bir anne fildi. Fotoğrafta yavrunun bacağı, annenin dişiyle hortumu arasında sıkışmış halde görülüyor. Kare, aynı zamanda Memelilerde Davranış kategorisinin de birincisi oldu.

Jüri başkanı Kathy Moran fotoğrafı şöyle değerlendirdi:

'Bu fotoğraf pek çok düzeyde işliyor. Duygusal olarak insanı derinden sarsıyor, yürek burkacak kadar dokunaklı.' - Kathy Moran

Veronesi ise ölümle ilgili davranışların hem Asya hem de Afrika fillerinde gözlemlendiğini hatırlatıyor.