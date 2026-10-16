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Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafları Açıklandı: Bir Kare Herkesi Etkiledi

Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafları Açıklandı: Bir Kare Herkesi Etkiledi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 13:39
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Dünyanın en prestijli doğa fotoğrafçılığı yarışmalarından Wildlife Photographer of the Year'ın 2026 kazananları açıklandı. Büyük ödülü, Namibya'da ölü yavrusunu taşıyan bir anne fili görüntüleyen İtalyan fotoğrafçı Federico Veronesi kazandı. Yarışmanın 62 yıllık tarihindeki rekor katılımla düzenlenen bu yıl, gençlerin birincisi de belli oldu.

İşte detaylar. 

Natural History Museum, National Geographic

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Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafı: Ölü Yavrusunu Taşıyan Fil

Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafı: Ölü Yavrusunu Taşıyan Fil

Natural History Museum'un (Londra) düzenlediği yarışmada büyük ödülü kazanan kare, siyah-beyaz bir fotoğraf: 'The Aftermath' (Sonrası). Federico Veronesi, Namibya'daki Huab Nehri vadisinde filleri izlerken kumdaki alışılmadık sürüklenme izlerini fark etti ve izleri takip etti. Karşısına çıkan manzara, kuru nehir yatağında ölü yavrusunu taşıyan bir anne fildi. Fotoğrafta yavrunun bacağı, annenin dişiyle hortumu arasında sıkışmış halde görülüyor. Kare, aynı zamanda Memelilerde Davranış kategorisinin de birincisi oldu.

Jüri başkanı Kathy Moran fotoğrafı şöyle değerlendirdi:

'Bu fotoğraf pek çok düzeyde işliyor. Duygusal olarak insanı derinden sarsıyor, yürek burkacak kadar dokunaklı.' - Kathy Moran

Veronesi ise ölümle ilgili davranışların hem Asya hem de Afrika fillerinde gözlemlendiğini hatırlatıyor.

Zebralara Su Püskürten Filin Fotoğrafı da Ödül Kazandı

Zebralara Su Püskürten Filin Fotoğrafı da Ödül Kazandı

Yarışmanın dikkat çeken karelerinden biri de James Lewin'in Kenya'daki Chyulu Tepeleri'nde çektiği “The Meeting Place” oldu. Fotoğrafta bir erkek filin zebralara su püskürttüğü an görülüyor. Lewin'in bu karesi, “Hayvanlar ve Yaşam Alanları” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Gençler Kategorisinde Büyük Ödülün Sahibi

Gençler Kategorisinde Büyük Ödülün Sahibi

11-14 yaş grubunda yarışan ve Zimbabve'de yaşayan İngiliz fotoğrafçı Oscar Whitfield gençler kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu. Zambezi Ulusal Parkı'nda çektiği siyah-beyaz 'Labour of Love' karesiyle bir bok böceğini ölümsüzleştirdi.

Diğer Kategorilerde Ödül Kazanan Fotoğraflar

  • Warning Sign – Francisco Negroni: Patagonya'da bir çite asılı haldeki ölü pumayı görüntüleyen fotoğraf, foto muhabirliği kategorisinde ödül kazandı.

  • Protective Pose – Anton Sorokin: Kaliforniya semenderini konu alan kare, amfibiler ve sürüngenler kategorisinin kazananı oldu.

  • On the Outskirts – Loren Elliott: Çakalları görüntüleyen çalışma, fotoğraf hikayesi kategorisinde ödüle layık görüldü.

  • Tiny Dancers – Kutub Uddin: Mantarları konu alan fotoğraflar, portfolyo kategorisinde birincilik kazandı.

  • Flight of the Bumblebee – Amelie Davis: 10 yaş ve altı kategorisinin kazananı oldu.

  • The Great Divide – Alex Visbal: Sulak alanlar kategorisinde ödül kazandı.

  • Afternoon Snack – Alexis Tinker-Tsavalas: Yükselen yıldız ödülünün sahibi oldu.

  • Shedding Light – Agorastos Papatsanis: Ultraviyole ışık altında görüntülenen küçük mantarları konu alan fotoğraf, bitkiler ve mantarlar kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Yılın Sergisi Londra'da Açılıyor

Yılın Sergisi Londra'da Açılıyor

Kazananlar 13 Ekim 2026'da açıklandı. Yarışmaya bu yıl 121 ülkeden 65 bin 403 fotoğraf gönderildi. Bu, yarışmanın 62 yıllık tarihindeki en yüksek katılım. Bitkiler ve Mantarlar kategorisinde ise Yunan fotoğrafçı Agorastos Papatsanis, ultraviyole ışık altında parlayan küçük mantarları görüntülediği 'Shedding Light' karesiyle birinci oldu. (Bakınız; görsel) 

Natural History Museum direktörü Dr. Doug Gurr, her türün karmaşık yaşam ağında bir rol oynadığını vurguluyor. Kazanan fotoğraflar 16 Ekim 2026'dan itibaren Londra'daki müzede sergileniyor; sergi 11 Temmuz 2027'ye kadar açık kalacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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