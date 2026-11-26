Bin Yıldır Aynı Şeyi Yapıyorlar: Hiç Değişmeyen Yöntem Servet Kazandırıyor
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Ayvalık'ın Mutlu Mahallesi'nde zeytinyağı, dededen toruna aktarılan binlerce yıllık yöntemle, zeytinin taş altında ezilmesiyle üretilmeye devam ediyor. Üreticiler, doğal yöntemle elde edilen yağın korunması ve tüketicilerin sahte ürünlere karşı dikkatli olması gerektiğini söylüyor.
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Kaynak: İHA
Teknoloji gelişse de Mutlu Mahallesi'ndeki üreticiler zeytini taş değirmenlerde ezme geleneğinden vazgeçmiyor.
Üretici, tağşişli ve karışım yağlardan uzak durulması ve alışverişin güvenilir kaynaklardan yapılması gerektiğini vurguluyor.
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