Market raflarında farklı fiyatlarla satılan zeytinyağlarının arkasında binlerce yıllık bir üretim geleneği bulunuyor. Teknolojinin gelişmesine rağmen bazı üreticiler, zeytinin taş değirmenlerde ezilerek yağının çıkarıldığı geleneksel yöntemden vazgeçmiyor. Ayvalık'ın zeytinyağlarıyla tanınan Mutlu Mahallesi'nde de bu gelenek yaşatılmaya devam ediyor.

Mahalle muhtarı ve zeytinyağı üreticisi Erdinç Tügen, taş baskı sisteminin geçmişinin binlerce yıl öncesine dayandığını belirtiyor. Tügen, 'Bin yıl önce de insanlar zeytinleri taş altında ezerek yağını çıkarıyordu. Daha sonra hayvan gücüyle çalışan sistemler kullanıldı. Günümüzde ise aynı sistem elektrik motorlarıyla çalışıyor. Ancak temel prensip değişmedi' diyor. Üretici, süreci taze sıkılmış portakal suyuna da benzetiyor. Tügen'e göre zeytin ezilerek elde edilen yağ, tıpkı portakaldan sıkılan meyve suyu gibi doğal bir ürün olarak öne çıkıyor.