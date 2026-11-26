Ne Yerse Yesin Doymuyor! Tarihin En Garip İştahına Sahip Adam
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18. yüzyıl Fransa'sında yaşayan Tarrare, tarihin en tuhaf iştahına sahip insanlardan biri olarak biliniyor. 1772'de Lyon yakınlarındaki bir köyde dünyaya gelen Tarrare, ne kadar yerse yesin bir türlü doymuyordu. 17 yaşına geldiğinde koca bir sığırın yarısını tek başına yiyebiliyor ama 45 kiloyu zor geçiyordu. Hikayesi sokak gösterilerinden Fransız ordusuna, oradan da doktorların gözlem defterlerine uzandı.
Ailesi tarafından evden kovulan Tarrare, iştahını sokak gösterisine çevirdi
Fransız ordusu Tarrare'yi midesinde mesaj taşıyan bir casus olarak kullanmayı denedi
Doktorlar Tarrare'nin açlığına hiçbir zaman çare bulamadı
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