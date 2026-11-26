1792'de Birinci Koalisyon Savaşı başlayınca Tarrare, Fransız Devrim Ordusu'na yazıldı. Asker tayınları açlığını bastırmaya yetmedi ve bitkin düşerek hastaneye kaldırıldı. Orada ömrünün sonuna kadar onu takip edecek cerrah Pierre-François Percy ile tanıştı.

Percy ve meslektaşı Courville, Tarrare'ye 15 işçiye yetecek bir yemek hazırlattı. İki büyük etli turta ve 15 litre sütten oluşan sofrayı birkaç dakikada bitirdi. Doktorlar deneylerinde ona canlı hayvanlar bile yedirdi.

Ardından içine not koydukları tahta bir kutuyu yutturdular ve kutu vücudundan sağlam çıktı. General Alexandre de Beauharnais fikri beğendi ve Tarrare'yi Prusya hattının ötesine sahte bir mesaj taşımakla görevlendirdi. Almanca bilmeyen Tarrare kısa sürede yakalandı, dövüldü ve idamdan son anda kurtularak Fransız tarafına geri gönderildi.