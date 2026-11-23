Antik Mısır, Yunan ve Roma'da çatala benzer aletler vardı ama bunlar kişisel yemek için değil, pişirme ve servis için kullanılıyordu. Roma ziyafetlerinde gösterişli gümüş takımlar bulunsa da yemeklerin çoğu yine elle yeniyordu. Avrupa'da ortak tabaklardan yemek yaygındı, eller ve bıçaklar yiyeceği koparıp paylaşmak için kullanılıyor ve masadaki yakınlık duygusunu güçlendiriyordu.

İlk büyük çatal skandalı 11. yüzyılda yaşandı. Bizanslı soylu kadın Maria Argyropoula, Venedik Dükü'nün oğluyla evlendiği ziyafette iki dişli altın bir çatalla yemek yedi. Venedikli bir din adamı vaazında, Tanrı'nın insana parmakları doğal çatal olarak verdiğini ve onların yerine metal çatal kullanmanın Tanrı'ya hakaret olduğunu söyledi.

Çatalın üç ya da dört dişli şeytan yabasına benzemesi de din adamlarını rahatsız etti. Kilise sofrada sadeliği öğütlüyordu ve eller zengin fakir herkesin ortak, alçakgönüllü bağıydı. Çatal ise aşırılığın ve soyluların gösteriş merakının simgesi sayıldı.