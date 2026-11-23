Çatal Avrupa'da Neden Yüzyıllarca Ayıp ve Günah Sayıldı?
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Çatal bugün dünyanın her sofrasında sıradan bir araç, yüzyıllarca ise lüksün, ahlaki çöküşün ve kibrin simgesi sayıldı. Tarih boyunca insanlar yemeği elleriyle ağzına götürdü, çatal ancak 19. yüzyılın ortasında kesin olarak benimsendi. Kilise onu şeytanın yabasına benzetti, halk ve din adamları soyluların gösterişi olarak gördü. Çatalın yolculuğu, en basit nesnelerin bile kültürel güç taşıyabildiğini gösteriyor.
Kilise; çatalı, Tanrı'ya hakaret ve şeytanın yabası olarak gördü
Çatal soyluların ayrıcalığı oldu ve ancak 19. yüzyılda herkesin sofrasına girdi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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