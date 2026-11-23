Bandoch'a göre ChatGPT ve Gemini gibi asistanlar, büyük miktarda bilgiyi toplayıp sentezleme konusunda rakipsiz. Yapay zekanın araştırma becerisi stajyerleri, giriş seviyesindeki çalışanları ve hatta orta kademe bilgi işçilerini aşabiliyor. Yazara göre bu nedenle birçok pozisyon, aralarında McKinsey'nin de bulunduğu şirketlerde kısmen ya da tamamen otomatikleştiriliyor.

Yapay zeka yalnızca veri toplamakla kalmıyor. Bir görüşün lehine ve aleyhine argümanlar kurabiliyor, karşı argümanlara yanıt verebiliyor ve mesajı farklı kitlelere göre uyarlayabiliyor. Bandoch, konut politikası reformunu farklı siyasi görüşlere sahip kitlelere nasıl anlatabileceğini sorduğunda ChatGPT'nin eşitlik ve mülkiyet hakkı gibi yedi başlık belirlediğini, reformu savunmak için de 10 farklı hikaye önerdiğini aktarıyor.