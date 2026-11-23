Yapay Zekanın Asla Yapamayacağı Tek İş Belli Oldu
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Yapay zeka tam uzunlukta film üretiyor ve çözülemez sanılan matematik problemlerini çözüyor. Ancak ikna uzmanı Joshua Bandoch'a göre teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin tek başına başaramayacağı bir alan var. Entrepreneur'da yayımlanan köşe yazısında Bandoch, yapay zekanın ikna konusundaki sınırlarını üç başlıkta anlatıyor.
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Yapay zeka araştırma, veri analizi ve argüman kurma konusunda birçok çalışanı geride bırakıyor.
Ancak insanlar önce hissedip sonra düşünürken yapay zeka bu sıralamayı tersine çeviriyor.
Ton, beden dili ve sıcaklık insana özgü kalırken yapay zeka yalnızca destekleyici bir araç olarak kalıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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