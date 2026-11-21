Ocak 2026'da Science dergisinde yayımlanan yeni bir harita, Antarktika'nın kilometrelerce kalınlıktaki buz tabakasının altındaki yatak kayasını şimdiye kadarki en ayrıntılı biçimde gösteriyor. Harita, daha önce bilinmeyen 71.997 buzaltı tepeyi, sivri alp tipi dağ sıralarını ve geniş antik nehir kanallarını ortaya çıkardı. Bu sayı, önceki modellerde görünenin iki katından fazla.

Maud Buzaltı Havzası'nda yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda, 6 kilometre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde dik kenarlı bir kanal da bulundu. Buzun altındaki arazinin pürüzlülüğü, buz tabakasının okyanusa ne kadar hızlı kaydığını doğrudan belirliyor. Bu da küresel deniz seviyesi yükselmesinin tahmininde kilit bir faktör.