Antarktika’nın Altındaki Kayıp Dünya Ortaya Çıktı: Boyutları Kilometreleri Buluyor
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Avustralya Ulusal Üniversitesi ve Almanya'nın GFZ Yer Bilimleri Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, Antarktika'nın buz tabakası altında daha önce bilinmeyen antik bir dağ sisteminin köklerini belirledi. Himalayalar büyüklüğündeki bu 'süper dağlar', kıtanın jeolojik geçmişine ve yaşamın evrimine yeni bir pencere açıyor.
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Kaynak: Euronews
Bilim insanları Antarktika'nın buzları altında Himalayalar boyutundaki antik bir dağ sisteminin köklerini belirledi.
Kıtanın yüzde 99,5'ten fazlası buzla kaplı olduğu için ekip kayaları değil, okyanus sondajı tortullarını inceledi.
Dağların hızlı aşınması okyanuslara besin taşıyarak ilk sert iskeletli canlıların ortaya çıkışına zemin hazırladı.
Bu yıl yayımlanan yeni bir harita da buzun altında yaklaşık 72 bin yeni tepe ve vadi ortaya çıkardı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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