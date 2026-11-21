Kısa süre önce ons altında 4.000-4.200 dolar aralığının ve gram altında 6.300 lira seviyelerinin konuşulduğunu hatırlatan Şener, mevcut koşulların sürmesi halinde ons altında 4.000 doların, gram altında ise 6.000 liranın altının görülebileceğine dair değerlendirmeleri anımsattı. Son gelinen noktada ons altının 3.570 dolar bandında, gram altının ise 5.800 lira seviyelerinde seyrettiğini belirten Şener, baskının devam etmesi durumunda 3.500 dolar eşiğinin test edildiğini ve ons altında yeniden 3.200 dolarlı seviyelerin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Gram altın ne kadar olacak?

Sefer Şener, gram altın için fiyat ihtimalini şu sözlerle anlattı:

'Savaş öncesi dönemde ons altın 5.400 dolardı. Şu an itibarıyla 3.500 dolar. Yani doğal olarak orada o kadar büyük bir çekilmeyi gördük ki nereden baksanız 700 dolara yakın ons altında düşüş var savaş öncesi döneme göre. Amerika'daki bu baskı devam ederse, Fed'den gelen bu baskı, piyasalar üzerindeki bu algı devam ederse biz o zaman 3.200 dolarlı seviyeleri de görebiliriz. Gram altında da 5 bin 500-5 bin 400 TL'li seviyeler demektir aynı zamanda.'

Altın yükselecek mi?

Fed ve ABD cephesinden kaynaklanan baskının sürmesi halinde ons altında 3.200 dolar, gram altında ise 5.500-5.400 TL bandının görülebileceğini ifade eden Şener, mevcut şartlarda altının kısa vadede savaş öncesi 5.400 dolar seviyesine yeniden dönmesinin kolay görünmediğini söyledi.