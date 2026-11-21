Ekonomist Sefer Şener Tarih Vererek Altında Kritik Rakamı Açıkladı
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Altın fiyatları ayların sonra dibi gördü. Piyasalarda altın depremi yaşanırken yatırımcının gözü uzman yorumlarına çevrildi. Altın almak veya altınını satmak isteyenler 'Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi?' sorusunu merak etmeye başladı. TGRT Haber yayınında konuşan ekonomist Sefer Şener, kritik uyarılarda bulundu. Ünlü ekonomist altın için rakam paylaştı.
Altın neden düştü?
Altın düşecek mi?
Ekonomist Sefer Şener, tarih verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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