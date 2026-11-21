Fosforlu Cevriye Olmadan Önce Hayatın Acı Yüzüyle Tanıştı: Neriman Köksal’ın Kazadan Yeşilçam’a Yolculuğu
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Neriman Köksal denince pek çok kişinin aklına, Fosforlu Cevriye’nin lafını esirgemeyen, gözü pek kadını gelir. Oysa Yeşilçam’ın yüzlerce filminde karşımıza çıkacak oyuncu, çocukluğunda ateşin üzerine düşmüş ve yüzünden yaralanmıştı. İstanbul’un Rami semtinde Hatice Kökçü adıyla başlayan hayatı, bir yönetmenin dikkatini çekmesiyle bambaşka bir yöne gitmişti. İlk filminde bir Rus prensesini canlandıran Köksal’ın adı, yıllar sonra İstanbul sokaklarının en unutulmaz karakterlerinden biriyle anılacaktı.
Kaynak: Sabah, Zehra Demirok
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Henüz küçük bir çocukken ateşin üzerine düşmüş, kaşları yanmıştı.
İlk filminde bir Rus prensesiydi, asıl çıkışını Fosforlu Cevriye’yle yaptı.
Hayatının son yılında yeğeninin kızını evlat edinmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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