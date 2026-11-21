Köksal’ın sinemaya girişi 1949’da yönetmen Çetin Karamanbey’in dikkatini çekmesiyle başlamıştı. Ertesi yıl çekilen Çete filminde Rus prensesi Nina’yı canlandırarak kamera karşısına geçmişti. Prenses Nina, Köksal’ın sinemadaki ilk rolüydü. Onu kuşaklar boyunca hatırlatan karakter ise bambaşka bir dünyadan geliyordu.

Fosforlu Cevriye’de Köksal, İstanbul sokaklarında kendi başına ayakta kalmaya çalışan, karşısındakine sözünü sakınmayan bir kadını oynamıştı. Cevriye’nin sert çıkışlarına da incindiği anlara da aynı inandırıcılıkla hayat vermişti. Rol oyuncuyla öyle özdeşleşmişti ki yüzlerce yapımda oynamasına rağmen Neriman Köksal’ın adı en çok Fosforlu Cevriye’yle birlikte anıldı.

Bu rol, Köksal’ın Yeşilçam’daki yerini de belirlemişti. Kameranın karşısına geçtiğinde otoritesini hissettiren, tartışmanın ortasında geri adım atmayan kadınları canlandırdığı filmlerle tanındı. Yaklaşık 400 filme uzanan kariyerinde ilk kez onu izleyenlerle, yıllar sonra başka bir filmde yeniden karşılaşanların aklında kalan da o kendine has duruşuydu.