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Türkiye Güzeli Yeni Türkan Şoray Olmuştu: Hayat Mücadelesiyle Anılan Yeşilçam Yıldızının Hayalleri Yarım Kaldı

Türkiye Güzeli Yeni Türkan Şoray Olmuştu: Hayat Mücadelesiyle Anılan Yeşilçam Yıldızının Hayalleri Yarım Kaldı

Yeşilçam
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 14:41
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Yeşilçam'ın Türkiye Güzeli seçilerek sinemaya adım atan yüzlerinden Mine Mutlu, basında 'yeni Türkan Şoray' diye anılacak kadar benzerliğiyle dikkat çekmişti. Güzelliğinin yanı sıra hayat mücadelesiyle de hafızalara kazınan sanatçının çocukları için kurduğu hayaller 42 yaşında gelen ölümüyle yarım kalırken, oğlu Çağkan Çulha bugün dizi oyunculuğuyla tanınıyor.

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Mine Mutlu, 1960'ların ortasında Türkiye Güzeli seçilip beyazperdeye adım atan Emine Özatmaca'ydı.

Mine Mutlu, 1960'ların ortasında Türkiye Güzeli seçilip beyazperdeye adım atan Emine Özatmaca'ydı.

1948'de Isparta'da dünyaya gelen Emine Özatmaca, genç yaşta kuru temizlemede ve ardından memurluk gibi işlerde çalışarak ailesine destek oluyordu. 1960'ların ortasında Türkiye Güzeli seçilmesi hayatının yönünü değiştirdi ve Mine Mutlu adıyla Yeşilçam'a adım attı. Türkan Şoray'la olan benzerliği magazin sayfalarında 'yeni Türkan Şoray' başlıklarına dönüşürken, Ala Geyik, Köyden İndim Şehre ve Ağlama Değmez Hayat gibi yapımlarda rol aldı. Son filmi Beddua'nın ardından sinemaya dönmeyen sanatçı sahne çalışmalarına yöneldi ve özel hayatında da 1978'de iş insanı Ünal Çulha ile evlenerek yeni bir sayfa açtı.

Mine Mutlu iki yıl süren akciğer kanseri mücadelesinin ardından 18 Eylül 1990'da 42 yaşında hayatını kaybetti.

Mine Mutlu iki yıl süren akciğer kanseri mücadelesinin ardından 18 Eylül 1990'da 42 yaşında hayatını kaybetti.

Mine Mutlu neden öldü diye araştıranlar için ölüm nedeni, genç yaşta yakalandığı akciğer kanseriydi; sanatçı iki yıl boyunca hastalıkla mücadele etti ve 18 Eylül 1990'da İstanbul'da 42 yaşında hayatını kaybetti. Bazı kaynaklarda göğüs kanseri ya da 21 Eylül tarihi geçse de en çok aktarılan bilgiler akciğer kanseri ve 18 Eylül'dür. Ünal Çulha ile bir süre ayrı kaldıktan sonra yeniden bir araya gelen Mine Mutlu'nun geride bıraktığı iki çocuğu ise Çağkan ve Büşra Çulha oldu.

Mine Mutlu'nun oğlu Çağkan Çulha, Acemi Cadı ve Adanalı gibi dizilerle tanınan bir oyuncu.

Mine Mutlu'nun oğlu Çağkan Çulha, Acemi Cadı ve Adanalı gibi dizilerle tanınan bir oyuncu.

Annesini çok küçük yaşta kaybeden Çağkan Çulha, 1985 doğumlu bir oyuncu olarak 2000'li yıllardan itibaren Belalı Baldız, Acemi Cadı ve Adanalı gibi dizilerde kamera karşısına geçti. Muhteşem Yüzyıl'da Yeniçeri İlyas karakterini canlandıran oyuncu, Kaçak ve Racon gibi yapımlarda da rol aldı. Kız kardeşi Büşra Çulha ise ekran hayatından uzak durmayı tercih ediyor.

Mine Mutlu'nun en büyük hayali çocuklarını büyütmekti ama hastalık buna izin vermedi.

Mine Mutlu'nun en büyük hayali çocuklarını büyütmekti ama hastalık buna izin vermedi.

Hastalık sürecinde sanatçının en büyük endişesi kendi acısından çok iki çocuğunun geleceği olmuş, 'iki evladım gözümün önünden gitmiyor' dediği aktarılmıştı. Erotik komedilerdeki rolleri nedeniyle üzerine yapışan damganın onu küstürüp yalnızlaştırdığı, şöhretine rağmen mutlu bir hayat süremediği ve dertleşebildiği tek kişinin yardımcısı olduğu da anlatılan ayrıntılar arasında. Mine Mutlu'nun adı yıllar sonra Yeşilçam dizisiyle yeniden gündeme geldi ve kızı Büşra Çulha, annesinin hikâyesinin izinsiz anlatıldığını belirterek hukuki süreç başlattığını açıkladı. Güzelliğiyle Türkan Şoray'a benzetilen sanatçı bugün hem perde yıllarıyla hem de çocukları için verdiği mücadeleyle hatırlanıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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