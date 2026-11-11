Türkiye Güzeli Yeni Türkan Şoray Olmuştu: Hayat Mücadelesiyle Anılan Yeşilçam Yıldızının Hayalleri Yarım Kaldı

Mine Mutlu neden öldü diye araştıranlar için ölüm nedeni, genç yaşta yakalandığı akciğer kanseriydi; sanatçı iki yıl boyunca hastalıkla mücadele etti ve 18 Eylül 1990'da İstanbul'da 42 yaşında hayatını kaybetti. Bazı kaynaklarda göğüs kanseri ya da 21 Eylül tarihi geçse de en çok aktarılan bilgiler akciğer kanseri ve 18 Eylül'dür. Ünal Çulha ile bir süre ayrı kaldıktan sonra yeniden bir araya gelen Mine Mutlu'nun geride bıraktığı iki çocuğu ise Çağkan ve Büşra Çulha oldu.