Türkiye Güzeli Yeni Türkan Şoray Olmuştu: Hayat Mücadelesiyle Anılan Yeşilçam Yıldızının Hayalleri Yarım Kaldı
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Yeşilçam'ın Türkiye Güzeli seçilerek sinemaya adım atan yüzlerinden Mine Mutlu, basında 'yeni Türkan Şoray' diye anılacak kadar benzerliğiyle dikkat çekmişti. Güzelliğinin yanı sıra hayat mücadelesiyle de hafızalara kazınan sanatçının çocukları için kurduğu hayaller 42 yaşında gelen ölümüyle yarım kalırken, oğlu Çağkan Çulha bugün dizi oyunculuğuyla tanınıyor.
Mine Mutlu, 1960'ların ortasında Türkiye Güzeli seçilip beyazperdeye adım atan Emine Özatmaca'ydı.
Mine Mutlu iki yıl süren akciğer kanseri mücadelesinin ardından 18 Eylül 1990'da 42 yaşında hayatını kaybetti.
Mine Mutlu'nun oğlu Çağkan Çulha, Acemi Cadı ve Adanalı gibi dizilerle tanınan bir oyuncu.
Mine Mutlu'nun en büyük hayali çocuklarını büyütmekti ama hastalık buna izin vermedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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