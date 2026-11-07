Ayşecik ile Ömercik'in Nevin'i Yeşilçam Güzeli Semra Sar'ın Son Hali Gündem Oldu!
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Yeşilçam'ın unutulmayan yıldızlarından Semra Sar, 'Ayşecik ile Ömercik' filmindeki Nevin karakteriyle hatırlanıyor. 1961'de girdiği yarışmayı kazanarak beyaz perdeye adım atan ve yaklaşık 50 filmde rol alan sanatçı uzun yıllardır gözlerden uzak yaşıyor. Semra Sar'ın yeniden objektiflere yansıyan son hali ise gündem oldu.
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Semra Sar, 1961'de bir sinema dergisinin yarışmasını kazanarak beyaz perdeye adım attı.
Yaklaşık 50 filmde rol alan Semra Sar, “Ayşecik ile Ömercik” ile hatırlandı.
Semra Sar'ın son hali görenleri şaşırttı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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