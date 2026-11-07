Ayşecik ile Ömercik'in Nevin'i Yeşilçam Güzeli Semra Sar'ın Son Hali Gündem Oldu!

Yıllar sonra objektiflere yansıyan Semra Sar'ın son hali, hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Yeşilçam hayranları 'Gençlik gitmiş ama asalet kalmış', 'Nerede o eski Yeşilçam güzelleri' ve 'Ey gidi eski günler' yorumlarını yaptı.

Daha önce kameralardan uzak, mütevazı, sade ve sakin bir hayat sürdüğü ifade edilen Sar'ın görüntülendiği yer, tarih ve fotoğrafın kaynağı hakkında bir açıklama paylaşılmadı.