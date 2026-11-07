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Ayşecik ile Ömercik'in Nevin'i Yeşilçam Güzeli Semra Sar'ın Son Hali Gündem Oldu!

Ayşecik ile Ömercik'in Nevin'i Yeşilçam Güzeli Semra Sar'ın Son Hali Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 09:03 Son Güncelleme: 07.11.2026 - 09:05
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Yeşilçam'ın unutulmayan yıldızlarından Semra Sar, 'Ayşecik ile Ömercik' filmindeki Nevin karakteriyle hatırlanıyor. 1961'de girdiği yarışmayı kazanarak beyaz perdeye adım atan ve yaklaşık 50 filmde rol alan sanatçı uzun yıllardır gözlerden uzak yaşıyor. Semra Sar'ın yeniden objektiflere yansıyan son hali ise gündem oldu.

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Semra Sar, 1961'de bir sinema dergisinin yarışmasını kazanarak beyaz perdeye adım attı.

Semra Sar, 1961'de bir sinema dergisinin yarışmasını kazanarak beyaz perdeye adım attı.

29 Kasım 1943'te Giresun'da doğan Semra Sar, İstanbul Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunu. 1961'de bir sinema dergisinin açtığı yarışmayı birincilikle kazanarak beyaz perdeye adım attı. Sinema dünyasına girdiği ilk günden itibaren zarafetiyle dikkat çekmişti.

Yaklaşık 50 filmde rol alan Semra Sar, “Ayşecik ile Ömercik” ile hatırlandı.

Yaklaşık 50 filmde rol alan Semra Sar, “Ayşecik ile Ömercik” ile hatırlandı.

Yaklaşık 50 sinema filminde rol alan Semra Sar, oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık deneyimiyle de adından söz ettirdi. Özellikle 'Ayşecik ile Ömercik' filmindeki Nevin karakteriyle hafızalara kazındı.

1973'te sinemaya ara veren sanatçı, yıllar sonra yalnızca bir projede daha kamera karşısına geçti ve ardından tamamen gözlerden uzaklaştı.

Semra Sar'ın son hali görenleri şaşırttı.

Semra Sar'ın son hali görenleri şaşırttı.

Yıllar sonra objektiflere yansıyan Semra Sar'ın son hali, hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Yeşilçam hayranları 'Gençlik gitmiş ama asalet kalmış', 'Nerede o eski Yeşilçam güzelleri' ve 'Ey gidi eski günler' yorumlarını yaptı.

Daha önce kameralardan uzak, mütevazı, sade ve sakin bir hayat sürdüğü ifade edilen Sar'ın görüntülendiği yer, tarih ve fotoğrafın kaynağı hakkında bir açıklama paylaşılmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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