Şarkıcıların Instagram Hesaplarındaki En Eski Paylaşımları Derledik!
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Murat Boz, 2012'nin ilk günlerinde siyah-beyaz bir kareyle Instagram'a adım attı.
Sıla, 2012'de Instagram'daki ilk gönderisini paylaştı.
Hadise, 2012'de siyah-beyaz bir görselle Instagram'a giriş yaptı.
Demet Akalın, 2012'de "Babaya saygı :)" notuyla ilk gönderisini paylaştı.
Ebru Gündeş, 2013'te sokakta çekilmiş bir fotoğrafla Instagram'a başladı.
Zeynep Bastık, 2013'te "keyf" notuyla ilk gönderisini paylaştı.
Mabel Matiz, 2013'te GQ ödülü teşekkürüyle Instagram'a adım attı.
Tarkan, 2014'te "Merhaba" diyerek ilk gönderisini paylaştı.
Edis, 2014'te açıklamasız bir gönderiyle Instagram'a giriş yaptı.
Mustafa Sandal, hesabındaki en eski gönderiyi 2018'de paylaştı.
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