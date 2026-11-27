Şarkıcıların Instagram yolculuğu nasıl başladı? Murat Boz'un siyah-beyaz karesi, Demet Akalın'ın 'Babaya saygı :)' notu ve Tarkan'ın tek kelimelik 'Merhaba' mesajı, hesaplardaki en eski gönderilerden sadece birkaçı. Biz de 10 şarkıcının hesabında görünen en eski gönderiye kadar indik.