Derlemenin başyazarı ve romatoloji uzmanı Dr. Ivan Shirinsky, sonuçların kendisi için şaşırtıcı olmadığını söyledi. Osteoartritin karmaşık ve tam olarak anlaşılamamış bir hastalık olduğunu, yoğun araştırmalara rağmen etkili ilaç seçeneklerinin sınırlı kaldığını vurgulayan Shirinsky, umut vadeden birçok yaklaşımın klinik faydasına dair kanıtın ya sınırlı ya da belirsiz olduğunu belirtti.

Uzman, diz osteoartriti olan hastalarına rutin olarak zerdeçal takviyesi önermediğini söyledi. Bir hasta soru sorduğunda ise takviyenin bilinen faydalarını, olası zararlarını ve belirsizliğini koruyan noktaları anlattığını, kararı hastanın bilinçli vermesine yardımcı olduğunu ekledi.

Araştırmanın dikkat çeken bir başka yönü ise zerdeçalın faydasını öne süren önceki çalışmaların güvenilirliği. Cochrane ekibi, güvenilirliğine dair endişe taşıdığı 10 klinik çalışmayı nihai analize dahil etmedi. Shirinsky, bu tür değerlendirmelerin tedavi etkileri hakkında çıkarım yapılmadan önce netleştirilmesi gereken çalışmaları ortaya çıkardığını söyledi.

Yeni bir takviye ya da ilaç kullanmadan önce doktora danışmak, eklem ağrısı yönetiminde en güvenli yol olmayı sürdürüyor.