Eklem Ağrısı Çekenlerin Sığındığı Zerdeçal Takviyesi İçin Ezber Bozan Sonuç: 1245 Hasta İncelendi
Diz ve eklem ağrılarında doğal çözüm arayanların en sık başvurduğu takviyelerden zerdeçal, bilim dünyasının mercek altına girdi. Cochrane'in diz kireçlenmesi hastalarını kapsayan incelemesi, zerdeçalın plasebo ve iltihap önleyici ilaçlara kıyasla daha etkili olduğunu gösteremedi. Araştırmacılara göre eldeki kanıtlar kesin bir yargıya varmak için yeterli değil.
Dört ülkede 1245 diz kireçlenmesi hastası incelendi
Plasebo ve ağrı kesicilerle kıyaslandı, üstünlük görülmedi
Başyazar Shirinsky: Hastalarıma rutin olarak önermiyorum
Derlemenin başyazarı ve romatoloji uzmanı Dr. Ivan Shirinsky, sonuçların kendisi için şaşırtıcı olmadığını söyledi. Osteoartritin karmaşık ve tam olarak anlaşılamamış bir hastalık olduğunu, yoğun araştırmalara rağmen etkili ilaç seçeneklerinin sınırlı kaldığını vurgulayan Shirinsky, umut vadeden birçok yaklaşımın klinik faydasına dair kanıtın ya sınırlı ya da belirsiz olduğunu belirtti.
Uzman, diz osteoartriti olan hastalarına rutin olarak zerdeçal takviyesi önermediğini söyledi. Bir hasta soru sorduğunda ise takviyenin bilinen faydalarını, olası zararlarını ve belirsizliğini koruyan noktaları anlattığını, kararı hastanın bilinçli vermesine yardımcı olduğunu ekledi.
Araştırmanın dikkat çeken bir başka yönü ise zerdeçalın faydasını öne süren önceki çalışmaların güvenilirliği. Cochrane ekibi, güvenilirliğine dair endişe taşıdığı 10 klinik çalışmayı nihai analize dahil etmedi. Shirinsky, bu tür değerlendirmelerin tedavi etkileri hakkında çıkarım yapılmadan önce netleştirilmesi gereken çalışmaları ortaya çıkardığını söyledi.
Yeni bir takviye ya da ilaç kullanmadan önce doktora danışmak, eklem ağrısı yönetiminde en güvenli yol olmayı sürdürüyor.
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