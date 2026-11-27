Bolivya Kupası Finalinde Son Düdükten Sonra Hakemin Yaptığı Hareket Ortalığı Karıştırdı
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Bolivya Kupası finalinin rövanşında Real Potosi ile Always Ready karşı karşıya geldi. Son düdüğün ardından Real Potosi futbolcuları, maç içindeki kararlarına tepki gösterdikleri hakem Jordy Aleman'ın etrafını sardı. Kısa sürede büyüyen tartışma, hakem ekibinin sahadan polis eşliğinde ayrıldığı bir arbedeye dönüştü.
Hakemin yumruğu herkesi şok etti.
Hakem kaleciye yumruk attı.
"Bir dahakine daha sert vursun."
Aleman ağır bir cezayla karşı karşıya.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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