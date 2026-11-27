Yumruğun ardından basına konuşan Cristian Martinez şu ifadeleri kullandı:

'Hakem bana vurdu ama ona söylemeniz lazım, bir dahaki sefere daha sert vursun. Ağzımı kanattı ama beni nakavt bile edemedi.'

Hakemin annesine yönelik ağır sözler de sarf eden Arjantinli kaleci, daha sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Always Ready ile oynadığımız Copa Pacena finalinin rövanşı bittikten sonra hakem Jordy Aleman Peralta'dan yumruk yedim. Yargı yoluna başvurmamaya ve spor makamlarına şikayette bulunmamaya karar verdim. Niyetim bu olayı geride bırakmak ve yeni anlaşmazlıklara yol açmasını önlemek, bununla birlikte her türlü açıklama için yetkili makamların emrindeyim.'