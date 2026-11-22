Kararın yeniden değerlendirilmesini isteyen Buruk, Türk hakemlerine saygısızlık yapmadığını vurguladı. Teknik adam, konuyla ilgili gerekli adımların atılmasını beklediğini söyledi.

Buruk, beklentisini şu ifadelerle dile getirdi:

'Türk hakemlerine yapılacak bir saygısızlık benden olmaz. Bu konuyla ilgili gerekli şeylerin yapılmasını bekliyorum. Yanlış kart var. Bu kararın dönmesini bekliyorum.'

Futbolda böyle bir kart uygulamasının bulunmadığını savunan Buruk, olayın uluslararası basında da yer bulduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

'Futbolda kurallar var. Orta hakemin elini sıkmadın diye sarı kart görme yok! Bu Avrupa basınında bile yer almaya başladı. Hakemin elini sıkmadı diye bir teknik direktör kırmızı kart gördü diye dünya basınına da yayılıyor. Bunlar Türk futboluna zarar veren şeyler. Anlattığımın arkasındayım. Farklı bir şey var, Ali Şansalan da çıkabilir. MHK Başkanı da değerlendirebilir.'