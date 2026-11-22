Okan Buruk Kırmızı Kartın Sebebini Hakeme Sorarak Öğrendiğini Söyledi
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor galibiyetinin ardından gördüğü sarı ve kırmızı kartlara kulüp televizyonunda tepki gösterdi. Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşen Buruk, kartların nasıl çıktığını ve hakemle maç sonrası yaptığı konuşmayı anlattı. Teknik adam ayrıca kararın yeniden değerlendirilmesini bekleyen açıklamalarda bulundu.
Sarı kart taç atışı itirazından çıktı.
Kırmızıyı arkasını dönünce gördü.
Hakemle odada konuştu.
"Bu kararın dönmesini bekliyorum."
"Kural, kuraldır."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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