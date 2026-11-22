Instagram Hikâyeler İçin Yıllardır Beklenen Özelliği Kullanıma Sunmaya Başladı
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Meta, Instagram'da Hikâyeler için yeni bir özelliği kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı. Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin duyurduğu yenilik, paylaşılan Hikâyelerde 15 dakikalık bir düzenleme süresi tanıyor. Bu sürede görüntülenme, beğeni ve yanıtlar korunacak. Şirket aynı zamanda Hikâye oluşturma ekranında da bazı iyileştirmeler yapıyor.
Yazım hatası ve müzik artık değişebilecek.
Sil ve yeniden yükle dönemi bitiyor.
Düzenlenen Hikâyelerde etiket görünecek.
Oluşturma ekranına da yenilik geliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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