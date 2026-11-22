Adam Mosseri'nin duyurduğu özellikle kullanıcılar Hikâyelerindeki yazım hatalarını düzeltebilecek, müzik ekleyebilecek ya da müziği değiştirebilecek veya tamamen farklı bir açıklama yazabilecek. Bunların hiçbiri için Hikâyeyi silip yeniden paylaşmak gerekmeyecek. Paylaşımdan sonra tanınan 15 dakikalık süre içinde yapılan değişiklikler mevcut görüntülenmeleri, beğenileri ve yanıtları etkilemeyecek.

Mosseri duyurusunda özelliğin uzun süredir talep edildiğini şu ifadeyle dile getirdi:

'Pek çok kişi bunu istiyordu.'