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Meta'ya İtalya'dan 805 Milyon Euro Ceza: Facebook'un Android Uygulaması Galeriye Onaysız Girmiş

Meta'ya İtalya'dan 805 Milyon Euro Ceza: Facebook'un Android Uygulaması Galeriye Onaysız Girmiş

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 08:21 Son Güncelleme: 16.11.2026 - 08:28
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İtalya Veri Koruma Kurumu Garante, Meta'ya 805 milyon euro idari para cezası kesti. Kurum, Facebook'un Android uygulamasının İtalyan kullanıcıların telefonlarındaki fotoğraf, video ve metaverilere özel bir onay almadan eriştiğini tespit etti. Ceza, Meta'nın küresel cirosunun yaklaşık yüzde 0,47'sine denk geliyor.

Kaynak: Bloomberg

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Facebook'un Android uygulamasındaki galeri önerisi özelliği varsayılan olarak açıktı.

Facebook'un Android uygulamasındaki galeri önerisi özelliği varsayılan olarak açıktı.

Soruşturmaya konu olan özellik, Facebook'un Android uygulamasında 2023'ten beri bulunan 'Facebook'ta gezinirken galeriden öneriler al' seçeneği. Telefondaki fotoğraf ve videoları tarayıp paylaşım önerisi olarak sunuyor. Garante'nin tespitine göre özellik varsayılan olarak açıktı ve uygulama, kullanıcıdan bu iş için ayrıca onay istemeden galerideki fotoğraflara, videolara ve bunların metaverilerine ulaştı.

Kurum, sorunun bir kısmını izin yapısında buldu. Uygulama tek bir izinle birden fazla işlevi kapsıyordu ve diğer özelliklere dair genel bir bilgilendirme, galeri önerilerinin de devreye girdiğini açıkça göstermiyordu. Soruşturma, Temmuz 2025'te Bolzano merkezli tüketici derneği Centro Tutela Consumatori Utenti'nin şikâyetiyle başladı ve Garante'nin kendi teknik analiziyle ilerledi.

Garante, yaklaşık 20 milyon Android kullanıcısını kapsayan ihlali cezanın ağırlaştırıcı nedeni saydı.

Garante, yaklaşık 20 milyon Android kullanıcısını kapsayan ihlali cezanın ağırlaştırıcı nedeni saydı.

Garante, ihlali İtalya'nın Gizlilik Yasası'nın 122. maddesine, yani AB'nin e-Gizlilik Direktifi'ni yürürlüğe koyan hükme dayandırdı. Karara göre telefonda saklanan verilere her erişim için özgür ve bilgilendirilmiş bir onay gerekiyor. Veri bir yere gönderilmiş ya da kullanıcı zarar görmüş olması aranmıyor. Kurum, yasanın 'akıllı telefonu kişinin özel alanının bir parçası olarak koruduğunu' vurguladı.

Cezanın hesabında yaklaşık 20 milyon Android kullanıcısı, ihlalin süresi, Meta hakkında 2019'da verilmiş önceki bir karar ve soruşturma sırasında gösterilen sınırlı iş birliği ağırlaştırıcı unsur olarak sayıldı. Şikâyetten sonra yapılan değişiklikler hafifletici bulundu, ancak kurum bunları geç ve yalnızca uygulamayı güncelleyen kullanıcılarla sınırlı olarak değerlendirdi. Meta, dosyayı İrlanda'daki veri koruma otoritesinin görmesi gerektiğini savundu. Garante, e-Gizlilik kurallarında tek duraktan işlem mekanizması bulunmadığı için bu itirazı reddetti.

Meta'nın 60 gün içinde galeri özelliği için ayrı ve açık bir onay istemesi gerekiyor.

Meta'nın 60 gün içinde galeri özelliği için ayrı ve açık bir onay istemesi gerekiyor.

Para cezasının yanında Meta'ya bir dizi yükümlülük de getirildi. Şirket 30 gün içinde başlattığı çalışmaları Garante'ye bildirecek, 60 gün içinde galeri özelliği için ayrı ve özel bir onay talebi sunacak. Bu talepte özelliğin ne yaptığı, galeriye eriştiği ve nasıl kapatılabileceği anlatılacak. Özellik, daha önce izin vermiş kullanıcılar dahil herkes için varsayılan olarak kapalı tutulacak. 90. günde ise alınan önlemlere dair ikinci bir rapor verilecek.

60 günlük süre kaçırılırsa özellik, geçerli bir onay olmadan hiçbir kullanıcı için açılamayacak. Garante ayrıca Meta'nın bu yıl devreye aldığı, galeri içeriğinin bulutta işlenmesine izin veren yeni özelliği ayrı bir inceleme konusu yapacak. Yapay zeka eğitimi için kullanılıp kullanılmadığı bu soruşturmanın kapsamında değildi; Meta böyle bir kullanımı reddediyor.

Meta ise cezayı orantısız bularak itiraz edeceğini açıkladı.

Meta ise cezayı orantısız bularak itiraz edeceğini açıkladı.

Meta, Garante'nin olgulara dair değerlendirmesine ve mevzuatı uygulayışına net biçimde katılmadığını belirtti. Şirket cezayı 'orantısız' olarak nitelendirdi ve karara karşı itiraz yoluna gideceğini duyurdu. Meta'ya göre özellik, ancak kullanıcı cihazında gerekli izni verdikten sonra çalışıyor ve bu izin ayarlardan istenen zaman değiştirilebiliyor.

Dosyanın bundan sonrası iki başlıkta ilerleyecek: Meta'nın itiraz başvurusu ve Ocak 2027'nin ortasında dolacak 60 günlük süre. Konuyla ilgili Fransız haber ajansı AFP'nin paylaşımı şöyle:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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