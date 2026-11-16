Meta'ya İtalya'dan 805 Milyon Euro Ceza: Facebook'un Android Uygulaması Galeriye Onaysız Girmiş
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İtalya Veri Koruma Kurumu Garante, Meta'ya 805 milyon euro idari para cezası kesti. Kurum, Facebook'un Android uygulamasının İtalyan kullanıcıların telefonlarındaki fotoğraf, video ve metaverilere özel bir onay almadan eriştiğini tespit etti. Ceza, Meta'nın küresel cirosunun yaklaşık yüzde 0,47'sine denk geliyor.
Kaynak: Bloomberg
Facebook'un Android uygulamasındaki galeri önerisi özelliği varsayılan olarak açıktı.
Garante, yaklaşık 20 milyon Android kullanıcısını kapsayan ihlali cezanın ağırlaştırıcı nedeni saydı.
Meta'nın 60 gün içinde galeri özelliği için ayrı ve açık bir onay istemesi gerekiyor.
Meta ise cezayı orantısız bularak itiraz edeceğini açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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