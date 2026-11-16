Meta'ya İtalya'dan 805 Milyon Euro Ceza: Facebook'un Android Uygulaması Galeriye Onaysız Girmiş

Soruşturmaya konu olan özellik, Facebook'un Android uygulamasında 2023'ten beri bulunan 'Facebook'ta gezinirken galeriden öneriler al' seçeneği. Telefondaki fotoğraf ve videoları tarayıp paylaşım önerisi olarak sunuyor. Garante'nin tespitine göre özellik varsayılan olarak açıktı ve uygulama, kullanıcıdan bu iş için ayrıca onay istemeden galerideki fotoğraflara, videolara ve bunların metaverilerine ulaştı.

Kurum, sorunun bir kısmını izin yapısında buldu. Uygulama tek bir izinle birden fazla işlevi kapsıyordu ve diğer özelliklere dair genel bir bilgilendirme, galeri önerilerinin de devreye girdiğini açıkça göstermiyordu. Soruşturma, Temmuz 2025'te Bolzano merkezli tüketici derneği Centro Tutela Consumatori Utenti'nin şikâyetiyle başladı ve Garante'nin kendi teknik analiziyle ilerledi.