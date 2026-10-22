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Bakan Tekin, Çocukların Zarar Görmesi Nedeniyle Meta'ya Dava Açmayı Düşündüklerini Açıkladı

Bakan Tekin, Çocukların Zarar Görmesi Nedeniyle Meta'ya Dava Açmayı Düşündüklerini Açıkladı

Yusuf Tekin
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 19:36
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların sosyal medyada karşılaştığı içerikler nedeniyle Meta'ya dava açmayı düşündüklerini söyledi. Tekin, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan açıklamasında okul güvenliği, Ebeveyn Okulu ve bahçe görevlisi istihdamına ilişkin rakamları da paylaştı.

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Meta'ya dava açmayı düşünüyorlar.

Meta'ya dava açmayı düşünüyorlar.

Tekin, platformların çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle ABD ve Avrupa Birliği'nde açılan davalara atıfta bulundu. Yaşa uygun olmayan içeriklerin çocukların akademik ve kişisel gelişimini olumsuz etkilediği gerekçesiyle benzer davaların açıldığını belirten Tekin, Bakanlığın da bu süreci başlatacağını söyledi. Tekin'e göre bu adım, kararlı bir tutum sergilemek için atılıyor. Meta'ya dava açılıp açılmayacağı sorulduğunda ise içeriklerin çocukların erişemeyeceği şekilde düzenlenmesi ya da zarar vermeyecek biçimde onaylanması gerektiğini ifade etti.

Sosyal medya Bakanlığın kontrol alanı dışında.

Sosyal medya Bakanlığın kontrol alanı dışında.

Tekin, sosyal medyanın Bakanlığın kontrol edebileceği bir alan olmadığını söyledi. Okullarda telefon yasağı bulunmasına rağmen çocukların eve döndüğünde sosyal medyayı kullandığını belirtti. İçerik üreticilerinin ve sosyal medya şirketlerinin de sorumluluk taşıması gerektiğini vurgulayan Tekin, bu sürecin ana yürütücüsünün Milli Eğitim Bakanlığı olmadığını, Ticaret, Sanayi ve Ulaştırma bakanlıklarının da yetki ve görevleri bulunduğunu ifade etti.

Okullarda güvenlik ekipleri görev yapıyor.

Okullarda güvenlik ekipleri görev yapıyor.

Tekin'in paylaştığı rakamlara göre 2026-2027 eğitim yılında 1.102 okulda sabit görev yapmak üzere 1.015 okul kolluk görevlisi görevlendirildi. Okullarda ayrıca 2.170 özel güvenlik görevlisi çalışıyor. 10.961 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi 25.248 okulda yönetimle sürekli iletişim halinde bulunurken, 7.008 ekip 23.075 okulda giriş ve çıkış saatlerinde görev yapıyor.

Ebeveyn Okulu'na katılım yüzde 91.

Ebeveyn Okulu'na katılım yüzde 91.

Tekin, Ebeveyn Okulu programına katılım oranının bu yıl yüzde 91 olduğunu açıkladı. Okullarda 31 bin bahçe görevlisi istihdam edildiğini belirten Tekin, bu istihdamın devamlılığı için 2027 bütçe taslağında kalıcı bir çözümün değerlendirildiğini söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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