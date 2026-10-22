Bakan Tekin, Çocukların Zarar Görmesi Nedeniyle Meta'ya Dava Açmayı Düşündüklerini Açıkladı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların sosyal medyada karşılaştığı içerikler nedeniyle Meta'ya dava açmayı düşündüklerini söyledi. Tekin, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan açıklamasında okul güvenliği, Ebeveyn Okulu ve bahçe görevlisi istihdamına ilişkin rakamları da paylaştı.
Meta'ya dava açmayı düşünüyorlar.
Sosyal medya Bakanlığın kontrol alanı dışında.
Okullarda güvenlik ekipleri görev yapıyor.
Ebeveyn Okulu'na katılım yüzde 91.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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