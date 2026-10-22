Bakan Tekin, Çocukların Zarar Görmesi Nedeniyle Meta'ya Dava Açmayı Düşündüklerini Açıkladı

Tekin, platformların çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle ABD ve Avrupa Birliği'nde açılan davalara atıfta bulundu. Yaşa uygun olmayan içeriklerin çocukların akademik ve kişisel gelişimini olumsuz etkilediği gerekçesiyle benzer davaların açıldığını belirten Tekin, Bakanlığın da bu süreci başlatacağını söyledi. Tekin'e göre bu adım, kararlı bir tutum sergilemek için atılıyor. Meta'ya dava açılıp açılmayacağı sorulduğunda ise içeriklerin çocukların erişemeyeceği şekilde düzenlenmesi ya da zarar vermeyecek biçimde onaylanması gerektiğini ifade etti.