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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım Kararı: Atatürk'ü Anma Gününde Ortak Yazılı Sınav Yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım Kararı: Atatürk'ü Anma Gününde Ortak Yazılı Sınav Yapılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 11:31
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem ortak yazılı sınav takvimine 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nü de dahil etti. Yıllarca ara tatile denk gelen tarihte bu kez ortaokullarda Türkçe, liselerde Coğrafya sınavı yapılacak. Takvim eğitim sendikalarının tepkisine yol açtı; Eğitim-İş sınavların başka bir güne alınmasını talep ederken, Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin iptali için Danıştay'a dava açtı.

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Birinci dönem ilk yazılılar 3-13 Kasım'da yapılacak, 10 Kasım'da ise Türkçe ve Coğrafya sınavı var.

Birinci dönem ilk yazılılar 3-13 Kasım'da yapılacak, 10 Kasım'da ise Türkçe ve Coğrafya sınavı var.

MEB'in yayımladığı Okul Geneli Ortak Yazılı Sınav Uygulama Takvimi'ne göre ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda sınavlar 3 Kasım'da fen bilimleriyle başlıyor. Matematik 5 Kasım'da, sosyal bilgiler 6 Kasım'da, Türkçe 10 Kasım'da, İngilizce 12 Kasım'da, din kültürü ve ahlak bilgisi ise 13 Kasım'da yapılacak. 6. sınıfların matematik sınavı 11 Kasım'a planlandı.

Liselerde 9, 10 ve 11. sınıfların takvimi biyoloji sınavıyla 3 Kasım'da açılıyor. Coğrafya sınavı da ortaokullardaki Türkçe gibi 10 Kasım Salı gününe denk geliyor. Her sınav 40 dakika sürecek.

10 Kasım'daki okul geneli ortak yazılı sınavlar dördüncü ders saatinde yapılabilecek. İhtiyaç duyulması hâlinde okul müdürlükleri sınavı farklı bir ders saatine de alabilecek.

Eğitim Gücü Sen, anma programları gün boyu sürdüğü için sınavların başka bir tarihe alınmasını istedi.

Eğitim Gücü Sen, anma programları gün boyu sürdüğü için sınavların başka bir tarihe alınmasını istedi.

Eğitim Gücü Sen, ortaokul Türkçe ve lise Coğrafya sınavlarının farklı bir tarihe alınması için MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne resmî başvuruda bulundu. Sendika, 10 Kasım'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olması nedeniyle eğitim camiası açısından özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Okullarda saat 09.05'te siren, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma programları gün boyu düzenlenen tören ve etkinliklerle sürüyor. Sendikaya göre sınav takviminde dördüncü ders saati önerilmiş veya okul yönetimlerine farklı bir saat belirleme yetkisi tanınmış olması bu tabloyu değiştirmiyor.

Eğitim Gücü Sen, ortak yazılı sınavların başka bir güne alınmasının hem anma programlarının sağlıklı yürütülmesine hem de öğrencilerin sınav stresinden uzak biçimde 10 Kasım'ın anlamına odaklanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay: "Öğretmenleri dayatılan sınavla, anma programı arasında bırakıyorlar."

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay: "Öğretmenleri dayatılan sınavla, anma programı arasında bırakıyorlar."

Eğitim-İş de Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'a konulan ortak sınavların başka bir güne ertelenmesini talep etti. Genel Başkan Kadem Özbay, yıllardır 10 Kasım'ı ara tatile denk getirenlerin şimdi de ortak sınavı bilinçli biçimde bu tarihe koyduğunu savundu.

Özbay'a göre Atatürk'ü anmak ve Cumhuriyet'i anlamak söz konusu olduğunda sürekli karşılarına çıkarılan 'takvim sorunlarını' tesadüfle açıklamak mümkün değil. Sendika başkanı, 'milli ve manevi değerler' vurgusu yapanların konu Atatürk ve Cumhuriyet olduğunda gösterdikleri özenin bu kadar olduğunu söyledi.

Eğitim-İş ayrıca Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne (OYSS) yönelik yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. Sendikanın asıl talebi, uygulamanın tümüyle kaldırılması.

Sınavlara kısa süre kala değişen esaslar öğretmenlere ek yük getirdi, sendikalar sistemi eleştiriyor.

Sınavlara kısa süre kala değişen esaslar öğretmenlere ek yük getirdi, sendikalar sistemi eleştiriyor.

Sınavlara kısa süre kala uygulama esasları güncellendi. Öğretmenlerin sorulara erişim süresi sınavdan 1 gün öncesinden 4 gün öncesine çıkarıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ilk yazılı sınavlarında kullanılacak sistem 26 Ekim Pazartesi günü erişime açılacak.

Türk Eğitim-Sen Başkanı Talip Geylan, MEB'e kılavuzu gözden geçirme çağrısı yaptı ve hukuki girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Geylan, öğretmenlerin soru hazırlamadaki takdir yetkisinin yüzde 20'ye indirildiğini, soru değiştirme hakkının ise gerekçe şartıyla iki defayla sınırlandırıldığını belirtti; veri girişlerinin de öğretmenlere ek yük getirdiğini söyledi.

Hürriyetçi Eğitim Sen ise sistemin sınavlara kısa süre kala uygulamaya alınmasının hazırlık süresi, işleyiş ve öğretmenlerin iş yükü açısından ciddi kaygılar doğurduğunu dile getirdi. 10 Kasım için takvimde bir güncelleme yapılıp yapılmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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