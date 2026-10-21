Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım Kararı: Atatürk'ü Anma Gününde Ortak Yazılı Sınav Yapılacak

Eğitim Gücü Sen, ortaokul Türkçe ve lise Coğrafya sınavlarının farklı bir tarihe alınması için MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne resmî başvuruda bulundu. Sendika, 10 Kasım'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olması nedeniyle eğitim camiası açısından özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Okullarda saat 09.05'te siren, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma programları gün boyu düzenlenen tören ve etkinliklerle sürüyor. Sendikaya göre sınav takviminde dördüncü ders saati önerilmiş veya okul yönetimlerine farklı bir saat belirleme yetkisi tanınmış olması bu tabloyu değiştirmiyor.

Eğitim Gücü Sen, ortak yazılı sınavların başka bir güne alınmasının hem anma programlarının sağlıklı yürütülmesine hem de öğrencilerin sınav stresinden uzak biçimde 10 Kasım'ın anlamına odaklanmasına katkı sağlayacağını belirtti.