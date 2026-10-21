Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım Kararı: Atatürk'ü Anma Gününde Ortak Yazılı Sınav Yapılacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem ortak yazılı sınav takvimine 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nü de dahil etti. Yıllarca ara tatile denk gelen tarihte bu kez ortaokullarda Türkçe, liselerde Coğrafya sınavı yapılacak. Takvim eğitim sendikalarının tepkisine yol açtı; Eğitim-İş sınavların başka bir güne alınmasını talep ederken, Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin iptali için Danıştay'a dava açtı.
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Birinci dönem ilk yazılılar 3-13 Kasım'da yapılacak, 10 Kasım'da ise Türkçe ve Coğrafya sınavı var.
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Eğitim Gücü Sen, anma programları gün boyu sürdüğü için sınavların başka bir tarihe alınmasını istedi.
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay: "Öğretmenleri dayatılan sınavla, anma programı arasında bırakıyorlar."
Sınavlara kısa süre kala değişen esaslar öğretmenlere ek yük getirdi, sendikalar sistemi eleştiriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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