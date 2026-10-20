Ortak Yazılı Sınav Sistemi Nedir, Hangi Sınıflarda Uygulanır? 2026 - 2027 1. Dönem Yazılı Sınavları Hangi Gün?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki yazılı sınavları ortak bir standarda bağlayan Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin (OYSS) uygulama kılavuzunu yayımladı. EBA üzerinden çalışacak sistem 26 Ekim'de öğretmenlerin kullanımına açılıyor ve 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılılarıyla devreye giriyor. Ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler de hangi dersin sınavının hangi gün yapılacağını merak ediyor. Peki, OYSS nedir ve 1. dönem 1. yazılılar ne zaman başlıyor?
İşte detaylar…
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Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Nedir?
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OYSS Hangi Sınıflarda ve Derslerde Uygulanacak?
OYSS'de Sınav Soruları Nasıl Hazırlanacak?
1. Dönem 1. Yazılılar Ne Zaman, Hangi Ders Saatinde Yapılacak?
Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıf Yazılı Tarihleri Neler?
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Lise 9, 10 ve 11. Sınıf Yazılıları Hangi Gün?
OYSS Sınav Sonuçları Nasıl Değerlendirilecek?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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