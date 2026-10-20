Ortak Yazılı Sınav Sistemi Nedir, Hangi Sınıflarda Uygulanır? 2026 - 2027 1. Dönem Yazılı Sınavları Hangi Gün?

Ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflar Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce sınavlarına bu sistemle girecek. Liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ve İngilizce dersleri kapsamda yer alıyor.

7 ve 11. sınıfların İngilizce sınavları OYSS dışında kalıyor. Azınlık okullarındaki din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları da sisteme dahil değil. Milletlerarası özel öğretim kurumları, akşam liseleri, mesleki eğitim merkezleri ile özel eğitim meslek ve özel eğitim uygulama okullarında sistem kullanılmayacak.