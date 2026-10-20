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Ortak Yazılı Sınav Sistemi Nedir, Hangi Sınıflarda Uygulanır? 2026 - 2027 1. Dönem Yazılı Sınavları Hangi Gün?

Ortak Yazılı Sınav Sistemi Nedir, Hangi Sınıflarda Uygulanır? 2026 - 2027 1. Dönem Yazılı Sınavları Hangi Gün?

Sınav MEB
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 15:18
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki yazılı sınavları ortak bir standarda bağlayan Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin (OYSS) uygulama kılavuzunu yayımladı. EBA üzerinden çalışacak sistem 26 Ekim'de öğretmenlerin kullanımına açılıyor ve 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılılarıyla devreye giriyor. Ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler de hangi dersin sınavının hangi gün yapılacağını merak ediyor. Peki, OYSS nedir ve 1. dönem 1. yazılılar ne zaman başlıyor?

İşte detaylar…

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Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Nedir?

Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Nedir?

OYSS, okul geneli ortak yazılı sınavların planlanmasından soruların seçilmesine, puanlamadan sonuçların analizine kadar bütün sürecin dijital ortamda yürütüldüğü bir sistem. eba.gov.tr üzerinden çalışan platformla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda okul içi ölçmenin daha geçerli ve güvenilir hâle getirilmesi, beceri temelli açık uçlu soruların yaygınlaşması ve okullar arasında eşit standart sağlanması amaçlanıyor.

Sistem, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 11 ilde toplam 1.999 okulda pilot olarak denendi. Deneme uygulaması 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ile 10. sınıf felsefe derslerinde yapıldı.

OYSS Hangi Sınıflarda ve Derslerde Uygulanacak?

OYSS Hangi Sınıflarda ve Derslerde Uygulanacak?

Ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflar Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce sınavlarına bu sistemle girecek. Liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ve İngilizce dersleri kapsamda yer alıyor.

7 ve 11. sınıfların İngilizce sınavları OYSS dışında kalıyor. Azınlık okullarındaki din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları da sisteme dahil değil. Milletlerarası özel öğretim kurumları, akşam liseleri, mesleki eğitim merkezleri ile özel eğitim meslek ve özel eğitim uygulama okullarında sistem kullanılmayacak.

OYSS'de Sınav Soruları Nasıl Hazırlanacak?

OYSS'de Sınav Soruları Nasıl Hazırlanacak?

Sorular, MEB'in yayımladığı konu soru dağılım tablolarındaki senaryolara göre belirleniyor. Her okulda dersin zümresi kendisine uygun senaryoyu seçiyor ve bu senaryo sınavdan önce öğrencilere duyuruluyor.

Her sınavda iki açık uçlu soruyu zümre öğretmenleri kendileri yazıyor, kalan sorular sistemdeki soru havuzundan geliyor. İlk sınavlar öncesinde havuza yaklaşık 8 bin soru aktarılması hedefleniyor. Havuzdaki sorular sınavdan 4 gün önce öğretmenlere açılıyor ve zümre gerekçe göstererek en fazla iki soruyu değiştirebiliyor.

Soruların kolay, orta ya da zor olarak güçlük düzeyini öğretmenler belirliyor. Sınav kâğıdı en fazla 4 sayfadan oluşuyor ve toplam puan 100 olacak şekilde hazırlanıyor. İkili öğretim yapan okullarda sabahçı ve öğlenci gruplara farklı sorular soruluyor.

1. Dönem 1. Yazılılar Ne Zaman, Hangi Ders Saatinde Yapılacak?

1. Dönem 1. Yazılılar Ne Zaman, Hangi Ders Saatinde Yapılacak?

Birinci dönem birinci yazılı sınavları 3-13 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Günde tek sınav varsa 2. ders saatinde, iki sınav varsa 2. ve 4. ders saatlerinde uygulanacak. Her sınav için 40 dakika süre verilecek.

10 Kasım'daki sınavlar 4. ders saatinde yapılabilecek. Okul müdürlükleri gerekirse sınavı farklı bir ders saatine de alabilecek.

Mazeret sınavları 23-27 Kasım 2026 tarihleri arasında yine OYSS üzerinden düzenlenecek. Mazeret sınavına da katılamayan öğrenciler, mazeretlerinin sona erdiği tarihten sonraki 5 iş günü içinde sınava alınacak.

Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıf Yazılı Tarihleri Neler?

Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıf Yazılı Tarihleri Neler?

3 Kasım 2026 Salı – Fen bilimleri

5 Kasım 2026 Perşembe – Matematik

6 Kasım 2026 Cuma – Sosyal bilgiler

10 Kasım 2026 Salı – Türkçe

12 Kasım 2026 Perşembe – İngilizce

13 Kasım 2026 Cuma – Din kültürü ve ahlak bilgisi

6. sınıfların matematik sınavı, ülke geneli ortak yazılı sınav olarak 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak.

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Lise 9, 10 ve 11. Sınıf Yazılıları Hangi Gün?

Lise 9, 10 ve 11. Sınıf Yazılıları Hangi Gün?

3 Kasım 2026 Salı – Biyoloji

4 Kasım 2026 Çarşamba – Kimya ve tarih

5 Kasım 2026 Perşembe – Matematik

6 Kasım 2026 Cuma – Fizik ve felsefe

10 Kasım 2026 Salı – Coğrafya

11 Kasım 2026 Çarşamba – Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi

13 Kasım 2026 Cuma – İngilizce

10. sınıfların Türk dili ve edebiyatı sınavı, ülke geneli ortak yazılı sınav kapsamında 12 Kasım 2026 Perşembe günü uygulanacak.

OYSS Sınav Sonuçları Nasıl Değerlendirilecek?

OYSS Sınav Sonuçları Nasıl Değerlendirilecek?

Sınavı o saatte sınıfta dersi olan öğretmen uygulayacak, kâğıtları ise dersin öğretmeni okuyacak. Öğretmenler her sorudan alınan puanı, sınav kâğıdındaki sıraya uygun şekilde e-Okul'a girecek. Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve o dönemin ders puanı hesaplanırken kullanılacak.

Soru bazlı puanlar sayesinde sistem öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde analiz çıkaracak. Böylece hangi öğrenme çıktısında desteğe ihtiyaç duyulduğu görülebilecek. Sonuçlara dair toplu öğrenci listeleri yayımlanmayacak, okullar ve sınıflar arasında karşılaştırma da yapılmayacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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