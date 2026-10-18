Okullarda Yazılı Sınav Sistemi Değişiyor: 10 Sorunun 8'ini Yapay Zeka Hazırlayacak
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ni devreye alıyor. Nefes'in haberine göre ortaokul ve liselerdeki yazılı sınav sorularının büyük bölümünü yapay zeka destekli sistem hazırlayacak. Sistem iki sınıf düzeyini kapsamının dışında tutuyor. Eğitimci Özgür Bozdoğan ise uygulamanın öğretmenlik mesleğinin özerkliğine zarar vereceğini savunuyor.
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Öğretmen yalnızca iki soruyu belirleyecek.
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Altı sınıf düzeyi sisteme giriyor.
Puanlar sisteme tek tek girilecek.
Eğitimciler sisteme tepki gösterdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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