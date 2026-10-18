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Okullarda Yazılı Sınav Sistemi Değişiyor: 10 Sorunun 8'ini Yapay Zeka Hazırlayacak

Okullarda Yazılı Sınav Sistemi Değişiyor: 10 Sorunun 8'ini Yapay Zeka Hazırlayacak

Yapay Zeka MEB
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 17:10
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ni devreye alıyor. Nefes'in haberine göre ortaokul ve liselerdeki yazılı sınav sorularının büyük bölümünü yapay zeka destekli sistem hazırlayacak. Sistem iki sınıf düzeyini kapsamının dışında tutuyor. Eğitimci Özgür Bozdoğan ise uygulamanın öğretmenlik mesleğinin özerkliğine zarar vereceğini savunuyor.

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Öğretmen yalnızca iki soruyu belirleyecek.

Öğretmen yalnızca iki soruyu belirleyecek.

MEB, Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ni 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminden itibaren uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Yeni modelde 10 soruluk bir sınavın sekiz sorusunu yapay zeka destekli sistem oluşturacak, geri kalan iki soruyu ise öğretmen kendisi seçecek. Sistem, 16 Ekim'de İstanbul Ataşehir'de Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin katılımıyla tanıtıldı.

Altı sınıf düzeyi sisteme giriyor.

Altı sınıf düzeyi sisteme giriyor.

Ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci sınıfların Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce dersleri sisteme dahil olacak. Liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve felsefe dersleri kapsama giriyor. LGS'ye hazırlanan 8'inci sınıflar ile YKS'ye hazırlanan 12'nci sınıflar uygulamanın dışında tutulacak.

Puanlar sisteme tek tek girilecek.

Puanlar sisteme tek tek girilecek.

Açık uçlu soruların da yer alacağı sınavların ardından öğretmenler, öğrencilerin her sorudan aldığı puanı sisteme ayrı ayrı girecek. Böylece soru hazırlama ve sonuçların analiz edilmesi dahil ölçme ve değerlendirme süreçleri dijital ortamda yürütülecek. MEB'in tanıtımına göre soru bazlı puanlar e-Okul sistemine girilecek ve sonuçlar öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilecek. Bakanlık uygulamayla sınavlarda birlik sağlamayı hedefliyor.

Eğitimciler sisteme tepki gösterdi.

Eğitimciler sisteme tepki gösterdi.

Yeni sistem, farklı sosyoekonomik koşullardaki öğrencilerin aynı sorularla değerlendirilmesine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. Nefes'e konuşan eğitimci Özgür Bozdoğan, ölçme ve değerlendirme sürecinin her okulun ve sınıfın ihtiyaçlarına göre öğretmenler tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi. Devlet okulları arasında bile önemli koşul farklılıkları bulunduğuna dikkat çeken Bozdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesindeki dar gelirli bir mahallede eğitim gören öğrenciyle ekonomik koşulları daha iyi olan bir bölgedeki öğrencinin aynı şekilde değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirtti. Bozdoğan düzenlemeye tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

'Bu sistem öğretmenlik mesleğinin özerkliğine zarar verir. Öğretmenlerden görüş dahi alınmadı'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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