Okullarda Yazılı Sınav Sistemi Değişiyor: 10 Sorunun 8'ini Yapay Zeka Hazırlayacak

Yeni sistem, farklı sosyoekonomik koşullardaki öğrencilerin aynı sorularla değerlendirilmesine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. Nefes'e konuşan eğitimci Özgür Bozdoğan, ölçme ve değerlendirme sürecinin her okulun ve sınıfın ihtiyaçlarına göre öğretmenler tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi. Devlet okulları arasında bile önemli koşul farklılıkları bulunduğuna dikkat çeken Bozdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesindeki dar gelirli bir mahallede eğitim gören öğrenciyle ekonomik koşulları daha iyi olan bir bölgedeki öğrencinin aynı şekilde değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirtti. Bozdoğan düzenlemeye tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

'Bu sistem öğretmenlik mesleğinin özerkliğine zarar verir. Öğretmenlerden görüş dahi alınmadı'