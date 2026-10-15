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Eğitimde Büyük Değişim: Ezbere Dayalı Sınav Sistemi Değişiyor, YÖK de Çoktan Seçmeli Sınavlara Dur Dedi

Eğitimde Büyük Değişim: Ezbere Dayalı Sınav Sistemi Değişiyor, YÖK de Çoktan Seçmeli Sınavlara Dur Dedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2026 - 08:16
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Ezbere dayalı ölçme anlayışına yönelik eleştiriler bu kez yükseköğretim kapısına dayandı. OECD raporunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) soru yazımında bağlam temelli bir modele geçerken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) de üniversitelerdeki çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşmasına karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: Mahmut Özay / Türkiye Gazetesi

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OECD ve UNICEF'in ortak raporu, ezbere dayalı sınavların müfredat kazanımlarını ölçmeye yetmediğini söyledi.

OECD ve UNICEF'in ortak raporu, ezbere dayalı sınavların müfredat kazanımlarını ölçmeye yetmediğini söyledi.

Ezber eleştirisinin çıkış noktası uluslararası bir rapor oldu. OECD ile UNICEF'in birlikte hazırladığı 'Türkiye'de Öğrenci Değerlendirmesi' raporu, ezberlenmiş bilgiyi öne çıkaran sınavların müfredattaki yetkinlikleri ölçmekte yetersiz kaldığını ortaya koydu.

Raporda, ölçme araçlarının çeşitlendirilmesi önerisi de yer aldı. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre bu tespitin ardından önce MEB harekete geçti, şimdi tartışma yükseköğretime de taşınmış durumda.

MEB, Maarif Modeli kapsamında hazırladığı kılavuzla bilgiyi gerçek hayat senaryosunda kullandıran soruları öne çıkarıyor.

MEB, Maarif Modeli kapsamında hazırladığı kılavuzla bilgiyi gerçek hayat senaryosunda kullandıran soruları öne çıkarıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan 'Bağlam Temelli Çoktan Seçmeli Soru Yazım Kılavuzu', öğrencinin bilgiyi uygulayıp yorumlayabilmesini ve gerçek hayat senaryolarında problem çözebilmesini ölçmeyi hedefliyor. Sorular metne, senaryoya, veri tablosuna ya da görsele dayanıyor.

Kılavuzun arkasında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile ÖSYM'nin iş birliğiyle 12 ilde yürütülen bir pilot çalışma var. Uygulamaya 14 bin 556 öğrenci katıldı. Öğrencilerin nasıl düşündüğünü anlamak için 'sesli düşünme' oturumları da yapıldı.

Bakan Yusuf Tekin ise sınavlarda yapay zeka destekli açık uçlu soruların kullanılacağını duyurmuştu. Okul öncesi ile ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda ise değerlendirme sınavla değil, süreç odaklı yapılıyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2026-2027 akademik yılı açılış törenlerinde yaptığı konuşmada çoktan seçmeli sınavlara dikkat çekti. Marmara Üniversitesi'nin 12 Ekim'deki töreninde de aynı konuyu gündeme getirdi.

Özvar, 'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olarak bu hususta üniversitelerimize gerekli uyarılarda bulunduk' dedi ve 'Sınav uygulamalarının programların amaçlarına ve öğrenme kazanımlarına uygun biçimde geliştirilmesini yakından takip edeceğiz' ifadesini kullandı.

Başkan, ikinci öğretimin kaldırıldığı, kontenjanların ve öğrenci sayılarının daha makul seviyelere geldiği bir dönemde bu yöntemin giderek yaygınlaşmasını yükseköğretimin niteliği açısından doğru bulmadığını belirtti.

Hukuktan mühendisliğe uzanan pek çok alanda çoktan seçmeli sınav eğilimi YÖK'ün takibinde.

Hukuktan mühendisliğe uzanan pek çok alanda çoktan seçmeli sınav eğilimi YÖK'ün takibinde.

YÖK'ün yaptığı kısa anketlerde çoktan seçmeli sınavların hukuk fakültelerinde bile yaygınlaştığı görüldü. Özvar'a göre aynı eğilim sosyal bilimlerde, sağlık, mühendislik, ilahiyat ve eğitim alanlarındaki programlarda da sürüyor.

Özvar, öğrencilerin muhakeme, çözümleme, ifade ve uygulama becerilerinin ölçülmesi gerektiğini vurguladı. Hukukta gerekçeli görüş ortaya koymanın, mühendislikte problem çözmenin, sosyal bilimlerde ise kanıta dayalı yorum geliştirmenin temel kazanımlar arasında olduğunu kaydetti.

YÖK'ün üniversitelerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarını yakından izlemeye devam etmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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