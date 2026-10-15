Eğitimde Büyük Değişim: Ezbere Dayalı Sınav Sistemi Değişiyor, YÖK de Çoktan Seçmeli Sınavlara Dur Dedi
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Ezbere dayalı ölçme anlayışına yönelik eleştiriler bu kez yükseköğretim kapısına dayandı. OECD raporunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) soru yazımında bağlam temelli bir modele geçerken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) de üniversitelerdeki çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşmasına karşı uyarıda bulundu.
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OECD ve UNICEF'in ortak raporu, ezbere dayalı sınavların müfredat kazanımlarını ölçmeye yetmediğini söyledi.
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MEB, Maarif Modeli kapsamında hazırladığı kılavuzla bilgiyi gerçek hayat senaryosunda kullandıran soruları öne çıkarıyor.
YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşmasını doğru bulmadıklarını söyledi.
Hukuktan mühendisliğe uzanan pek çok alanda çoktan seçmeli sınav eğilimi YÖK'ün takibinde.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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