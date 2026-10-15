Eğitimde Büyük Değişim: Ezbere Dayalı Sınav Sistemi Değişiyor, YÖK de Çoktan Seçmeli Sınavlara Dur Dedi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan 'Bağlam Temelli Çoktan Seçmeli Soru Yazım Kılavuzu', öğrencinin bilgiyi uygulayıp yorumlayabilmesini ve gerçek hayat senaryolarında problem çözebilmesini ölçmeyi hedefliyor. Sorular metne, senaryoya, veri tablosuna ya da görsele dayanıyor.

Kılavuzun arkasında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile ÖSYM'nin iş birliğiyle 12 ilde yürütülen bir pilot çalışma var. Uygulamaya 14 bin 556 öğrenci katıldı. Öğrencilerin nasıl düşündüğünü anlamak için 'sesli düşünme' oturumları da yapıldı.

Bakan Yusuf Tekin ise sınavlarda yapay zeka destekli açık uçlu soruların kullanılacağını duyurmuştu. Okul öncesi ile ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda ise değerlendirme sınavla değil, süreç odaklı yapılıyor.