Alkollü Olduğu İddia Edilen Hakemden Ersin Destanoğlu'na Şaşırtan Kart
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Asya Şampiyonlar Ligi 2'de Al Jazira ile Gol Gohar arasındaki karşılaşma, futbolun önüne geçen anlara sahne oldu. Al Jazira kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, ilk yarıda hiç beklemediği bir kararla karşı karşıya kaldı. Suriyeli hakem Hanna Hattab'ın yönetimi ise Gol Gohar cephesinin sert tepkisini çekti.
Ersin Destanoğlu'na gösterilen sarı kart iptal edildi.
Gol Gohar hakemin alkollü olduğunu iddia etti.
Kartın aslında başka bir oyuncuya ait olduğu öne sürüldü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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