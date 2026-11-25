Asya Şampiyonlar Ligi 2'de Al Jazira ile Gol Gohar arasındaki karşılaşma, futbolun önüne geçen anlara sahne oldu. Al Jazira kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, ilk yarıda hiç beklemediği bir kararla karşı karşıya kaldı. Suriyeli hakem Hanna Hattab'ın yönetimi ise Gol Gohar cephesinin sert tepkisini çekti.

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