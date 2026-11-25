Adını Duyunca Anlamını Bilmek Görgü Kuralıydı: Japon Tatlıları Wagashi Hakkında 8 İlginç Bilgi
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Japon tatlıları yalnızca damakta değil, takvimde ve sofra adabında da iz bırakıyor.
Wagashi adı verilen geleneksel Japon tatlıları mevsimleri, törenleri ve hatta bir dönemin görgü kurallarını taşıyor. NHK Educational'ın Google Arts & Culture'da yayımladığı hikâye, bu küçük tatlıların arkasındaki uzun geçmişi anlatıyor.
İlk tatlılar meyveydi
Hem çay saatinin hem törenlerin parçasıydı
Her mevsimin kendi tatlısı var
Bin yıllık yaz klasiği: Kakigori
Sonbaharın bereketi tabakta
Adını duyan anlamını bilmeliydi
Çayın sessiz eşlikçisi: Higashi
Kalıba basılarak yapılan tatlılar
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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