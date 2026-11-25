Alptekin'in hayatındaki kırılma noktalarından biri, 2004 yılında katıldığı Sakıp Sabancı'nın cenaze töreni oldu. Maneviyata yönelen ve beş vakit namaz kılmaya başlayan eski manken, yıllar boyunca cübbe, sarık ve şalvarla görüntülendi, hac ve umre ziyaretlerinde de bulundu. Yaklaşık altı yılın ardından imajını değiştirerek geleneksel kıyafetlerini bırakan Alptekin, bu kararında değer verdiği bir büyüğünün tavsiyesinin etkili olduğunu, inancında ise bir değişiklik olmadığını anlatmıştı.