Cübbe Ve Sarığı Geride Bırakan Yaşar Alptekin Bambaşka Bir Sektörde Ticarete Atıldı
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80'li ve 90'lı yılların ünlü manken ve oyuncusu Yaşar Alptekin, uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Maneviyata yöneldiği dönemle adından çokça söz ettiren Alptekin, bu kez iş dünyasına attığı adımla gündeme geldi. Ünlü isim, yeni ürünlerinin tanıtımını da sosyal medya hesabından kendisi yaptı.
Kendi kozmetik markasını kurdu.
Maneviyata yönelip hayatını değiştirmişti.
"Batırdığım işlerle apartman alırdım."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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