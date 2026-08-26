Eski Manken ve Oyuncu Yaşar Alptekin Cübbe ve Sarıklı İmajını Neden Bıraktığını Açıkladı!

1980'li ve 1990'lı yıllarda Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Yaşar Alptekin, henüz genç yaşlarda başladığı mankenlik kariyeriyle kısa sürede büyük bir şöhrete kavuştu. Podyumların aranan erkek modellerinden biri haline gelen Alptekin, 1985 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği yarışmada “Fotoroman Güzeli” seçilerek adını daha geniş kitlelere duyurdu. Dönemin dergilerinde, televizyon programlarında ve eğlence mekanlarında sık sık boy gösteren Alptekin, yalnızca mankenliğiyle değil dans yeteneğiyle de dikkat çekiyordu.

Yaşar Alptekin'in kariyerindeki en önemli yapımlardan biri, 1989 yılında vizyona giren Lambada: Gençlik Ateşi oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Lambada akımının Türkiye'deki yansımalarından biri olan filmde başrol oynayan Alptekin, dans sahneleri ve dönemin cesur kabul edilen görüntüleriyle uzun süre konuşuldu. Yakışıklılığı ve fit görünümüyle genç kızların hayran olduğu Alptekin, ilerleyen yıllarda farklı sinema filmleri ve televizyon projelerinde de kamera karşısına geçti.

Şöhretinin zirvesinde gece hayatının ve magazin dünyasının en yakından takip edilen isimlerinden biri olan Alptekin'in hayatı, yıllar içerisinde tamamen farklı bir yöne evrildi. Kendi anlatımına göre 2004 yılında Sakıp Sabancı'nın cenaze törenine katılması, bu değişimin en önemli dönüm noktasıydı. Türkiye'nin en varlıklı insanlarından birinin son yolculuğuna yalnızca bir kefenle uğurlandığını gören Alptekin, ölüm gerçeğiyle o gün çok sert bir biçimde yüzleştiğini anlattı.

Cenaze töreninin ardından maneviyata yönelen Yaşar Alptekin, namaz kılmaya başladı ve eski yaşam biçimini büyük ölçüde geride bıraktı. Bir dönem podyumlarda ve gece hayatında görmeye alıştığımız Alptekin'in yerine sarık, cübbe ve şalvar tercih eden bambaşka biri geldi. Ünlü isim bu süreçte hac ve umre ziyaretleri gerçekleştirdi, dini sohbetlere katıldı ve yalnızca inancına uygun bulduğu bazı tiyatro ve televizyon projelerinde yer aldı.