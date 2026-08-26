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Eski Manken ve Oyuncu Yaşar Alptekin Cübbe ve Sarıklı İmajını Neden Bıraktığını Açıkladı!

Eski Manken ve Oyuncu Yaşar Alptekin Cübbe ve Sarıklı İmajını Neden Bıraktığını Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.08.2026 - 12:47
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Yaşar Alptekin yıllar sonra yeniden imaj değişikliğiyle gündemde! 1980'li ve 1990'lı yılların en ünlü manken ve oyuncularından biri olan Alptekin, şöhretinin zirvesindeyken aldığı radikal kararla hayatını tamamen değiştirmişti. Sakıp Sabancı'nın cenazesinden etkilendikten sonra maneviyata yönelen ünlü isim, podyumları ve eski yaşamını geride bırakmıştı. Uzun yıllar boyunca cübbe, sarık ve şalvar kullanan Alptekin, bu kez söz konusu kıyafetleri bırakıp daha sportif bir tarza döndü. Ünlü ismin yeni görünümü sosyal medyada farklı yorumları beraberinde getirirken inancından uzaklaştığı yönünde eleştiriler de yapıldı. Sessizliğini bozan Yaşar Alptekin ise kararının arkasındaki dikkat çekici tavsiyeyi ve neden “Muhammed Ali gibi olmayı” seçtiğini anlattı. Gelin, eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin'in yıllar içerisindeki değişimine ve son kararının perde arkasına birlikte bakalım.

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Yaşar Alptekin, bir dönemin en gözde manken ve oyuncularından biriydi.

Yaşar Alptekin, bir dönemin en gözde manken ve oyuncularından biriydi.

1980'li ve 1990'lı yıllarda Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Yaşar Alptekin, henüz genç yaşlarda başladığı mankenlik kariyeriyle kısa sürede büyük bir şöhrete kavuştu. Podyumların aranan erkek modellerinden biri haline gelen Alptekin, 1985 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği yarışmada “Fotoroman Güzeli” seçilerek adını daha geniş kitlelere duyurdu. Dönemin dergilerinde, televizyon programlarında ve eğlence mekanlarında sık sık boy gösteren Alptekin, yalnızca mankenliğiyle değil dans yeteneğiyle de dikkat çekiyordu.

Yaşar Alptekin'in kariyerindeki en önemli yapımlardan biri, 1989 yılında vizyona giren Lambada: Gençlik Ateşi oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Lambada akımının Türkiye'deki yansımalarından biri olan filmde başrol oynayan Alptekin, dans sahneleri ve dönemin cesur kabul edilen görüntüleriyle uzun süre konuşuldu. Yakışıklılığı ve fit görünümüyle genç kızların hayran olduğu Alptekin, ilerleyen yıllarda farklı sinema filmleri ve televizyon projelerinde de kamera karşısına geçti.

Şöhretinin zirvesinde gece hayatının ve magazin dünyasının en yakından takip edilen isimlerinden biri olan Alptekin'in hayatı, yıllar içerisinde tamamen farklı bir yöne evrildi. Kendi anlatımına göre 2004 yılında Sakıp Sabancı'nın cenaze törenine katılması, bu değişimin en önemli dönüm noktasıydı. Türkiye'nin en varlıklı insanlarından birinin son yolculuğuna yalnızca bir kefenle uğurlandığını gören Alptekin, ölüm gerçeğiyle o gün çok sert bir biçimde yüzleştiğini anlattı.

Cenaze töreninin ardından maneviyata yönelen Yaşar Alptekin, namaz kılmaya başladı ve eski yaşam biçimini büyük ölçüde geride bıraktı. Bir dönem podyumlarda ve gece hayatında görmeye alıştığımız Alptekin'in yerine sarık, cübbe ve şalvar tercih eden bambaşka biri geldi. Ünlü isim bu süreçte hac ve umre ziyaretleri gerçekleştirdi, dini sohbetlere katıldı ve yalnızca inancına uygun bulduğu bazı tiyatro ve televizyon projelerinde yer aldı.

Yıllardır cübbe, sarık ve şalvarla görmeye alıştığımız Yaşar Alptekin, bir kez daha imaj değişikliğine gitti.

Yıllardır cübbe, sarık ve şalvarla görmeye alıştığımız Yaşar Alptekin, bir kez daha imaj değişikliğine gitti.

Yaşar Alptekin, maneviyata yöneldiği dönemde yalnızca yaşam tarzını değil, dış görünüşünü de tamamen değiştirmişti. Saç ve sakal tercihinden giydiği kıyafetlere kadar yeni hayatını yansıtan bir görüntü benimseyen Alptekin, uzun yıllar boyunca sokakta da cübbe, sarık ve şalvarla dolaştı. Hatta bu görünümü zamanla kendisiyle öylesine özdeşleşti ki ünlü ismin eski mankenlik dönemindeki fotoğrafları yeniden gündeme geldiğinde yaşadığı değişim sosyal medyada sık sık şaşkınlık yarattı.

Ancak Yaşar Alptekin, son dönemde dikkat çeken yeni bir karar aldı. Yıllardır sürdürdüğü sarıklı, cübbeli ve şalvarlı görünümünü geride bırakan Alptekin; kot pantolon, spor gömlek ve günlük kıyafetler kullanmaya başladı. Ünlü ismin yeniden daha modern ve sportif bir tarza dönmesi, kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bazı kullanıcılar Alptekin'in eski günlerine geri döndüğünü düşünürken bazıları da bu değişimin dini yaşamıyla ilgili olup olmadığını sorguladı.

Kıyafetlerindeki değişim üzerinden çok sayıda yorum yapılması üzerine sessizliğini bozan Yaşar Alptekin, kararının inancında yaşanan herhangi bir değişiklikle ilgisi olmadığını özellikle vurguladı. Yalnızca dış görünüşünü değiştirdiğini belirten Alptekin, manevi dünyasının ve inançlarının aynı olduğunu ifade etti. İnsanların dini ve kişisel duruşunun yalnızca kıyafetler üzerinden değerlendirilmesine karşı çıkan ünlü isim, şekilciliğin toplumdaki ön yargıları daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

Aslında Yaşar Alptekin'in cübbe ve sarığı bırakma kararı yeni alınmış ani bir karardan çok, geçmişte kendisine yapılan önemli bir tavsiyeye dayanıyordu. Alptekin, dini bilgisine ve fikirlerine güvendiği bir büyüğünün kendisini bu konuda uyardığını açıkladı. Bu uyarının ardından kendi geçmişini, geldiği çevreyi ve hitap etmek istediği insanları yeniden değerlendiren Alptekin, kıyafet tercihini değiştirmeye karar verdi.

Yaşar Alptekin, şalvar ve cübbe giymeyi neden bıraktığını ve görüntüsündeki değişimin perde arkasını anlattı.

Yaşar Alptekin'in aktardığına göre güvendiği kişi, kendisine sanat ve sosyete dünyasından geldiğini hatırlatarak cübbe ve şalvar giymesinin eski çevresiyle arasında bir mesafe oluşturabileceğini söyledi. Alptekin'e yapılan uyarıda, “Sen bizim gibi dolaşırsan aradaki köprüyü kırarsın. Sen sosyete ve sanat camiasından geldin. Bizim gibi giyinirsen oradaki insanlara dinimizi anlatma görevini yapamazsın” denildi.

İlk başta bu tavsiyeye ikna olmadığını belirten Yaşar Alptekin'in fikrini değiştiren ise Yusuf İslam ve Muhammed Ali üzerinden verilen iki farklı örnek oldu. Alptekin, kendisine Cat Stevens'ın İslamiyet'i seçtikten sonra Yusuf İslam adını alarak cübbe ve sarık kullanmaya başladığının, bu değişimin ardından eski hayran kitlesiyle arasında mesafe oluştuğunun söylendiğini aktardı. Buna karşılık dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali'nin takım elbiseleri ve modern kıyafetleriyle yaşamaya devam ederken inancını ve duruşunu milyonlarca insana ulaştırabildiği örnek gösterildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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