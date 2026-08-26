Eski Manken ve Oyuncu Yaşar Alptekin Cübbe ve Sarıklı İmajını Neden Bıraktığını Açıkladı!
Yaşar Alptekin yıllar sonra yeniden imaj değişikliğiyle gündemde! 1980'li ve 1990'lı yılların en ünlü manken ve oyuncularından biri olan Alptekin, şöhretinin zirvesindeyken aldığı radikal kararla hayatını tamamen değiştirmişti. Sakıp Sabancı'nın cenazesinden etkilendikten sonra maneviyata yönelen ünlü isim, podyumları ve eski yaşamını geride bırakmıştı. Uzun yıllar boyunca cübbe, sarık ve şalvar kullanan Alptekin, bu kez söz konusu kıyafetleri bırakıp daha sportif bir tarza döndü. Ünlü ismin yeni görünümü sosyal medyada farklı yorumları beraberinde getirirken inancından uzaklaştığı yönünde eleştiriler de yapıldı. Sessizliğini bozan Yaşar Alptekin ise kararının arkasındaki dikkat çekici tavsiyeyi ve neden “Muhammed Ali gibi olmayı” seçtiğini anlattı. Gelin, eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin'in yıllar içerisindeki değişimine ve son kararının perde arkasına birlikte bakalım.
Yaşar Alptekin, bir dönemin en gözde manken ve oyuncularından biriydi.
Yıllardır cübbe, sarık ve şalvarla görmeye alıştığımız Yaşar Alptekin, bir kez daha imaj değişikliğine gitti.
Yaşar Alptekin, şalvar ve cübbe giymeyi neden bıraktığını ve görüntüsündeki değişimin perde arkasını anlattı.
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