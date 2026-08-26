80 Yaşında Hayatını Kaybeden Dolly Parton'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu

Müzik dünyası, yeri kolay kolay doldurulamayacak isimlerinden birine veda etti. Country müziğini yalnızca Amerika'da değil, tüm dünyada geniş kitlelere ulaştıran Dolly Parton, 25 Ağustos 2026 tarihinde Nashville'de hayatını kaybetti. 80 yaşındaki sanatçının vefatı önce yeğeni Bryan Seaver tarafından duyurulurken acı haber daha sonra ailesi, menajerlik ekibi ve resmi internet sitesi aracılığıyla doğrulandı.

Dolly Parton'ın ailesi tarafından paylaşılan açıklamada, efsanevi sanatçının Nashville'de huzur içinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Yakınlarının isteği doğrultusunda cenaze töreninin yalnızca aile üyelerinin katılacağı küçük ve özel bir törenle gerçekleştirileceği açıklandı.

1946 yılında Tennessee'de, 12 çocuklu ve maddi imkanları oldukça kısıtlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Dolly Parton, yalnızca sesiyle değil kalemiyle de müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Henüz çocuk yaşta şarkı söylemeye ve söz yazmaya başlayan Parton, Nashville'e taşındıktan sonra önüne çıkan bütün engelleri birer birer aşarak dünyanın en tanınmış sanatçılarından birine dönüştü.

“Jolene”, “9 to 5” ve Whitney Houston'ın yorumuyla da hafızalara kazınan “I Will Always Love You” gibi zamansız eserlerin sahibi olan Parton, kariyeri boyunca 100 milyondan fazla albüm sattı. Onlarca ödüle layık görülen sanatçı, oyunculuk kariyerinde de 9 to 5 ve Steel Magnolias gibi unutulmaz yapımlarda yer aldı.