80 Yaşında Hayatını Kaybeden Dolly Parton'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu
Müzik dünyası büyük bir efsanesini kaybetti. Country müziğin kraliçesi olarak anılan ve şarkılarıyla birden fazla kuşağa seslenen Dolly Parton, 25 Ağustos 2026 tarihinde 80 yaşında hayatını kaybetti. “Jolene”, “9 to 5” ve “I Will Always Love You” gibi unutulmaz eserlerin sahibi olan sanatçının vefatı dünya genelinde büyük üzüntü yarattı. Bir süredir çeşitli sağlık sorunları yaşadığı bilinen Parton'ın ölüm nedeni ise temsilcileri tarafından yapılan açıklamayla ortaya çıktı. Ölümünden yalnızca dört gün önce hastaneye kaldırılan efsanevi sanatçının kısa süren bir kanser mücadelesinin ardından yaşamını yitirdiği belirtildi. Gelin, Dolly Parton'ın son günlerine ve ölüm nedenine ilişkin açıklanan ayrıntılara birlikte bakalım.
Kaynak: People
Country müziğinin tartışmasız efsanesi Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Dolly Parton'ın ölüm nedeninin kısa süren bir kanser mücadelesi olduğu açıklandı.
Eşinin kaybının ardından kendi sağlığını ihmal ettiğini anlatmıştı.
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