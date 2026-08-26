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80 Yaşında Hayatını Kaybeden Dolly Parton'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu

80 Yaşında Hayatını Kaybeden Dolly Parton'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.08.2026 - 11:18
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Müzik dünyası büyük bir efsanesini kaybetti. Country müziğin kraliçesi olarak anılan ve şarkılarıyla birden fazla kuşağa seslenen Dolly Parton, 25 Ağustos 2026 tarihinde 80 yaşında hayatını kaybetti. “Jolene”, “9 to 5” ve “I Will Always Love You” gibi unutulmaz eserlerin sahibi olan sanatçının vefatı dünya genelinde büyük üzüntü yarattı. Bir süredir çeşitli sağlık sorunları yaşadığı bilinen Parton'ın ölüm nedeni ise temsilcileri tarafından yapılan açıklamayla ortaya çıktı. Ölümünden yalnızca dört gün önce hastaneye kaldırılan efsanevi sanatçının kısa süren bir kanser mücadelesinin ardından yaşamını yitirdiği belirtildi. Gelin, Dolly Parton'ın son günlerine ve ölüm nedenine ilişkin açıklanan ayrıntılara birlikte bakalım.

Kaynak: People

Kaynak: https://people.com/dolly-parton-admit...
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Country müziğinin tartışmasız efsanesi Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Country müziğinin tartışmasız efsanesi Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Müzik dünyası, yeri kolay kolay doldurulamayacak isimlerinden birine veda etti. Country müziğini yalnızca Amerika'da değil, tüm dünyada geniş kitlelere ulaştıran Dolly Parton, 25 Ağustos 2026 tarihinde Nashville'de hayatını kaybetti. 80 yaşındaki sanatçının vefatı önce yeğeni Bryan Seaver tarafından duyurulurken acı haber daha sonra ailesi, menajerlik ekibi ve resmi internet sitesi aracılığıyla doğrulandı.

Dolly Parton'ın ailesi tarafından paylaşılan açıklamada, efsanevi sanatçının Nashville'de huzur içinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Yakınlarının isteği doğrultusunda cenaze töreninin yalnızca aile üyelerinin katılacağı küçük ve özel bir törenle gerçekleştirileceği açıklandı.

1946 yılında Tennessee'de, 12 çocuklu ve maddi imkanları oldukça kısıtlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Dolly Parton, yalnızca sesiyle değil kalemiyle de müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Henüz çocuk yaşta şarkı söylemeye ve söz yazmaya başlayan Parton, Nashville'e taşındıktan sonra önüne çıkan bütün engelleri birer birer aşarak dünyanın en tanınmış sanatçılarından birine dönüştü.

“Jolene”, “9 to 5” ve Whitney Houston'ın yorumuyla da hafızalara kazınan “I Will Always Love You” gibi zamansız eserlerin sahibi olan Parton, kariyeri boyunca 100 milyondan fazla albüm sattı. Onlarca ödüle layık görülen sanatçı, oyunculuk kariyerinde de 9 to 5 ve Steel Magnolias gibi unutulmaz yapımlarda yer aldı.

Dolly Parton'ın ölüm nedeninin kısa süren bir kanser mücadelesi olduğu açıklandı.

Dolly Parton'ın ölüm nedeninin kısa süren bir kanser mücadelesi olduğu açıklandı.

Sanatçının vefatının ardından en çok merak edilen konu, bir süredir gündeme gelen sağlık sorunlarının ölümünde nasıl bir rol oynadığı oldu. Dolly Parton'ın temsilcisi Marcel Pariseau tarafından yapılan resmi açıklamada, Parton'ın kısa süren bir kanser mücadelesinin ardından Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi'nde yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada sanatçının son anlarında ailesinin ve sevdiklerinin yanında olduğu da ifade edildi. 

Ancak Dolly Parton'ın hangi kanser türüyle mücadele ettiği kamuoyuyla paylaşılmadı. Hastalığın ne zaman teşhis edildiği ve sanatçının nasıl bir tedavi gördüğü konusunda da henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmış değil. 

Dolly Parton, ölümünden yalnızca dört gün önce, 21 Ağustos'ta Nashville yakınlarında bulunan bir hastaneye yatırılmıştı. İlk haberlerde hastaneye yatışının kesin nedeni açıklanmazken sanatçının yakın dönemde böbrekle ilgili çeşitli sağlık problemleri yaşadığı biliniyordu. 

Son aylarda bazı etkinliklerini ve Las Vegas konserlerini doktorlarının tavsiyesi üzerine erteleyen Parton, buna rağmen çalışmalarını tamamen bırakmamıştı. Katılamadığı organizasyonlara video mesajları gönderen sanatçı, sağlık sorunlarıyla mücadele ederken dahi üretmeye ve projeleriyle ilgilenmeye devam etmişti.

Eşinin kaybının ardından kendi sağlığını ihmal ettiğini anlatmıştı.

Eşinin kaybının ardından kendi sağlığını ihmal ettiğini anlatmıştı.

Dolly Parton'ın sağlığıyla ilgili yaptığı son açıklamalarda en dikkat çeken ayrıntılardan biri, yaklaşık 60 yıllık hayat arkadaşı Carl Thomas Dean'in kaybının kendisinde bıraktığı derin etkiydi. Parton'ın 1966 yılında evlendiği Dean, Mart 2025'te 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Carl Dean ile Dolly Parton'ın evliliği, şöhret dünyasının en uzun ve sağlam birlikteliklerinden biri olarak biliniyordu.

Parton, eşinin hastalığı sırasında bütün dikkatini onun bakımına verdiğini ve bu süreçte kendi sağlığını ihmal ettiğini açık yüreklilikle anlatmıştı. Dean'in vefatının ardından doktora gittiğinde bir süredir ertelediği çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaştığını belirten sanatçı, tedaviler nedeniyle bazı programlarını yeniden düzenlemek zorunda kalmıştı. Yine de hayranlarına endişelenmemeleri gerektiğini söylemiş ve önünde gerçekleştirmek istediği daha birçok hayal bulunduğunu dile getirmişti.

Dolly Parton'ın ölümü, arkasında yalnızca dev bir müzik kataloğu değil, milyonlarca insanın hayatına dokunan çok büyük bir miras bıraktı. 

Kısa süren kanser mücadelesinin ayrıntıları şimdilik ailesinin mahremiyeti içinde tutuluyor. Fakat kesin olan bir şey var: Tennessee'nin yoksul bir dağ kasabasından çıkıp bütün dünyanın “Dolly”si olmayı başaran efsanevi sanatçının sesi, yazdığı şarkılarda daha uzun yıllar yaşamaya devam edecek.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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