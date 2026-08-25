Böylesini Daha Önce Hiç Duymadık: Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'nin Kızına Vereceği İsim Şaşırttı!
Türk pop müziğinin enerjik isimlerinden Atiye, bir yandan kariyerini sürdürürken bir yandan da gözlerden uzakta kurduğu kalabalık ailesini büyütmeye devam ediyor. 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci’yle evlenen ünlü şarkıcı, Ferah Feza, Neva ve Rumi adını verdiği üç kızını kucağına almıştı. Geçtiğimiz aylarda dördüncü kez hamile olduğunu duyuran Atiye’nin bir kız bebeği daha dünyaya getireceği öğrenilmişti. Hamileliğinin son günlerine giren sanatçının bu hafta doğum yapması bekleniyor. Sabah’ın aktardığı habere göre Atiye ve Erol Sebebci, dördüncü kızları için yine alışılmışın dışında ve anlamı güçlü bir isim seçti. Gelin, minik kızına “İmany” adını vereceği öğrenilen Atiye’nin büyüyen ailesine ve dikkat çeken ismin anlamına birlikte bakalım!
“Salla” ile müzik dünyasına damga vuran Atiye, kariyerini yıllar içerisinde birbirinden farklı hitlerle büyüttü.
Atiye, 2018 yılında Erol Sebebci’yle Almanya’da evlenmiş, çiftin bu evlilikten üç kız çocuğu dünyaya gelmişti.
Dördüncü kızını bu hafta kucağına alması beklenen Atiye’nin bebeği için “İmany” ismini seçtiği öğrenildi.
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