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Böylesini Daha Önce Hiç Duymadık: Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'nin Kızına Vereceği İsim Şaşırttı!

Böylesini Daha Önce Hiç Duymadık: Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'nin Kızına Vereceği İsim Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.08.2026 - 16:08
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Türk pop müziğinin enerjik isimlerinden Atiye, bir yandan kariyerini sürdürürken bir yandan da gözlerden uzakta kurduğu kalabalık ailesini büyütmeye devam ediyor. 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci’yle evlenen ünlü şarkıcı, Ferah Feza, Neva ve Rumi adını verdiği üç kızını kucağına almıştı. Geçtiğimiz aylarda dördüncü kez hamile olduğunu duyuran Atiye’nin bir kız bebeği daha dünyaya getireceği öğrenilmişti. Hamileliğinin son günlerine giren sanatçının bu hafta doğum yapması bekleniyor. Sabah’ın aktardığı habere göre Atiye ve Erol Sebebci, dördüncü kızları için yine alışılmışın dışında ve anlamı güçlü bir isim seçti. Gelin, minik kızına “İmany” adını vereceği öğrenilen Atiye’nin büyüyen ailesine ve dikkat çeken ismin anlamına birlikte bakalım!

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“Salla” ile müzik dünyasına damga vuran Atiye, kariyerini yıllar içerisinde birbirinden farklı hitlerle büyüttü.

“Salla” ile müzik dünyasına damga vuran Atiye, kariyerini yıllar içerisinde birbirinden farklı hitlerle büyüttü.

Türk pop müziğinin en enerjik ve kendine özgü isimlerinden biri olan Atiye, 2000’li yılların sonunda hayatımıza girdi.

“Atiye” adını taşıyan ikinci albümünde yer alan “Salla”, sanatçının kariyerindeki en büyük kırılma noktalarından biriydi. Şarkının yakaladığı büyük başarının ardından Atiye’nin dansları, renkli klipleri ve yüksek sahne enerjisi de onunla özdeşleşti. “Muamma”, “Budur”, “Soygun Var”, “Ya Habibi”, “Kal” ve “Abrakadabra” gibi şarkılarla müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştıran ünlü isim, yıllar içerisinde farklı tarzları denemekten de çekinmedi.

Bir dönem Eurovision için adı sık sık gündeme gelen Atiye, kariyerinin en yoğun yıllarında hem şarkıları hem de özel hayatıyla yakından takip ediliyordu. Fakat şöhretinin zirvesindeyken ailesini magazin kameralarından uzakta tutmayı tercih etti. Sahnedeki renkli ve hareketli kimliğinin aksine özel hayatında oldukça sade bir düzen kuran sanatçı, evliliğini ve çocuklarını mümkün olduğunca gözlerden uzak büyüttü.

Müzik kariyerine ara vermeden anneliği de hayatının merkezine yerleştiren Atiye, şimdi dördüncü kez anne olmak için gün sayıyor. Üstelik ünlü şarkıcının bu hafta dünyaya gelmesi beklenen kızına seçtiği isim de en az diğer çocuklarının isimleri kadar dikkat çekici.

Atiye, 2018 yılında Erol Sebebci’yle Almanya’da evlenmiş, çiftin bu evlilikten üç kız çocuğu dünyaya gelmişti.

Atiye, 2018 yılında Erol Sebebci’yle Almanya’da evlenmiş, çiftin bu evlilikten üç kız çocuğu dünyaya gelmişti.

Atiye, prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci’yle 2018 yılında Almanya’da aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlendi. Büyük ve gösterişli bir düğün yapmak yerine en yakınlarıyla nikah masasına oturmayı tercih eden çift, birlikteliklerini de uzun süre magazin dünyasından uzakta yaşadı.

Atiye ve Erol Sebebci’yi bir araya getiren en önemli ortak noktalardan biri müzik oldu. Yalnızca özel hayatlarını değil, çalışma hayatlarını da paylaşan çiftin müzikal birlikteliği Atiye’nin projelerine de yansıdı. Sebebci, ünlü şarkıcının çalışmalarının prodüksiyon sürecinde yer alan önemli isimlerden biri oldu.

Çift, 2019 yılında ilk kızları Ferah Feza’yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İlk çocuklarına alışılmışın dışında, iki kelimeden oluşan ve oldukça şiirsel bir isim vermeleri o dönem de dikkat çekmişti. Atiye, anneliğin ardından müzikten tamamen uzaklaşmak yerine çalışma düzenini ailesine göre şekillendirdi.

Atiye ve Erol Sebebci’nin ikinci kızları Neva, 2023 yılında dünyaya geldi. Aile, henüz ikinci bebeklerinin mutluluğunu yaşarken kısa süre sonra yeniden büyüdü. Çiftin üçüncü kızları Rumi de Aralık 2024’te doğdu. Böylece Atiye, beş yıl içerisinde üç kız çocuğu annesi oldu.

Çocuklarının yüzlerini ve özel anlarını çok sık paylaşmayan Atiye, aile hayatı konusunda benimsediği mesafeli tutumu korudu. Art arda üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen konserlerine ve müzik çalışmalarına devam eden şarkıcı, “Çocuk da yaparım kariyer de” sözünün günümüzdeki en güçlü örneklerinden birine dönüştü.

Dördüncü kızını bu hafta kucağına alması beklenen Atiye’nin bebeği için “İmany” ismini seçtiği öğrenildi.

Dördüncü kızını bu hafta kucağına alması beklenen Atiye’nin bebeği için “İmany” ismini seçtiği öğrenildi.

Atiye, Mayıs 2026’da dördüncü kez hamile olduğunu duyurarak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Ferah Feza, Neva ve Rumi adında üç kızı bulunan ünlü şarkıcının dördüncü bebeğinin de kız olduğu öğrenildi. Hamilelik sürecinde konserlerine devam eden Atiye, büyüyen karnıyla sahneye çıkmayı ve dinleyicileriyle buluşmayı sürdürdü.

Hamileliğinin son dönemine giren sanatçı, ağustos ayının başında yaşadığı küçük bir sağlık sorunu nedeniyle konserlerinden birini ertelemek durumunda kaldı. Ciddi bir problem yaşamadığı belirtilen Atiye’nin dinlenmeye çekildiği ve doğum için gün saymaya başladığı öğrenildi.

 Atiye’nin dördüncü kızını bu hafta kucağına alması bekleniyor. Haberde ünlü şarkıcının bebeği için seçtiği isim de ilk kez açıklandı. Atiye ve Erol Sebebci çiftinin minik kızlarına İmany adını vereceği öne sürüldü.

Daha önce çocukları için Ferah Feza, Neva ve Rumi gibi anlamı ve tınısı güçlü isimler tercih eden Atiye’nin dördüncü kızında da bu çizgiyi bozmadığı görüldü. “İmany”, daha yaygın yazımıyla “Imani” ya da “İmani” biçiminde kullanılan bir isim. Arapçadaki “iman” sözcüğüyle ilişkilendirilen isim genel olarak “inanç”, “iman”, “güven” ve “yürekten inanma” anlamlarını taşıyor. İsmin Svahili dilindeki kullanımında da “inanç” ve “iman” karşılığı bulunuyor.

Hem Türkiye’de çok sık duyulmaması hem de diğer kızlarının isimleriyle benzer biçimde spiritüel bir anlam taşıması, İmany ismini kısa sürede magazin gündeminin merak edilen başlıklarından biri haline getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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