Böylesini Daha Önce Hiç Duymadık: Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'nin Kızına Vereceği İsim Şaşırttı!

Türk pop müziğinin en enerjik ve kendine özgü isimlerinden biri olan Atiye, 2000’li yılların sonunda hayatımıza girdi.

“Atiye” adını taşıyan ikinci albümünde yer alan “Salla”, sanatçının kariyerindeki en büyük kırılma noktalarından biriydi. Şarkının yakaladığı büyük başarının ardından Atiye’nin dansları, renkli klipleri ve yüksek sahne enerjisi de onunla özdeşleşti. “Muamma”, “Budur”, “Soygun Var”, “Ya Habibi”, “Kal” ve “Abrakadabra” gibi şarkılarla müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştıran ünlü isim, yıllar içerisinde farklı tarzları denemekten de çekinmedi.

Bir dönem Eurovision için adı sık sık gündeme gelen Atiye, kariyerinin en yoğun yıllarında hem şarkıları hem de özel hayatıyla yakından takip ediliyordu. Fakat şöhretinin zirvesindeyken ailesini magazin kameralarından uzakta tutmayı tercih etti. Sahnedeki renkli ve hareketli kimliğinin aksine özel hayatında oldukça sade bir düzen kuran sanatçı, evliliğini ve çocuklarını mümkün olduğunca gözlerden uzak büyüttü.

Müzik kariyerine ara vermeden anneliği de hayatının merkezine yerleştiren Atiye, şimdi dördüncü kez anne olmak için gün sayıyor. Üstelik ünlü şarkıcının bu hafta dünyaya gelmesi beklenen kızına seçtiği isim de en az diğer çocuklarının isimleri kadar dikkat çekici.